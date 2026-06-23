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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Nathan Saliba, Ismaël Koné’nin yerini alabilir mi? Alphonso Davies hazır mı? Jesse Marsch şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya – Kanada-İsviçre maçının beş anahtarı

FEATURES
Dünya Kupası
Kanada
J. Marsch
I. Kone
A. Davies
N. Saliba
J. Osorio
M. Choiniere
N. Sigur
M. Bombito
L. De Fougerolles
D. St. Clair
T. Buchanan
A. Johnston
A. Ahmed
R. Laryea
İsviçre

Kanada, B Grubu’nu zirvede bitirip eleme turlarını kendi evinde oynamaya hak kazanmak için tek bir galibiyete ihtiyaç duyuyor; İsviçre ile karşılaşacakları bu maçta, takımın elindeki ivme ve özgüvenin yanı sıra Ismaël Koné’nin sakatlığı da büyük bir endişe kaynağı olarak göze çarpıyor.

VANCOUVER — Geçen Perşembe günü Katar’a karşı alınan 6-0’lık galibiyet, Kanada erkek futbol takımının bugüne kadar oynadığı en kritik maçta gerçekleşti. Bundan daha az önemli bir maç olamaz ve tartışmasız olarak, Çarşamba günü BC Place’de İsviçre ile oynanacak karşılaşma daha da büyük önem taşıyor.

Kanada Erkek Milli Takımı, Katar maçında kalp kırıcı bir şekilde bacağını kıran ve hem sahada hem de soyunma odasında önemli bir rol oynayan orta saha oyuncusu Ismaël Koné’den yoksun olmasına rağmen, bu hafta antrenmanlarda moralleri yüksek.

Kanada, maçın bitiş düdüğünden sonra pek de galibiyet gibi hissettirmeyen muazzam bir zaferle başa çıkmaya çalışsa da, takım içinde parıldayan bir özgüven var. Cumartesi günü, bir gün izin ve aile barbeküsüyle yeniden toparlanma fırsatı buldular. Koné, ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdiği için turnuvanın geri kalanında takımın yanında olacak.

Çarşamba günü, Kanada'nın ülkenin ilk erkekler Dünya Kupası galibiyetini devam ettirip B Grubu'nda birinciliği garantileme çabası nedeniyle riskler çok büyük. Grubu birinci bitirmek, Kanada'nın daha fazla ev sahibi maçı oynayabilmesinin tek yolu; ikinci sırada bitirmeleri halinde ise turnuvanın geri kalanı için ABD'ye gitmek zorunda kalacaklar.

Riskler ne kadar yüksek olsa da senaryolar basit. Kazanır ya da berabere kalırsa, Kanada Milli Erkek Futbol Takımı (CanMNT) 32'li tur maçını Vancouver'da oynayacak ve 16'lı tur maçına da ev sahipliği yapma şansı yakalayacak. Kaybederse ise büyük olasılıkla Los Angeles'a gidip Güney Kore ile karşılaşacak.

GOAL, Kanada’nın hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu beş önemli noktayı mercek altına alıyor.

  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jesse Marsch Stili

    Kanada’nın, grup birinciliğini ve eleme turlarının başlangıcında ev sahibi avantajı elde etmek için bir beraberliğe ihtiyacı var. Ancak bu, takımın yaklaşımında belirgin bir değişiklik beklemek için bir neden olduğu anlamına gelmiyor; baş antrenör Jesse Marsch’ın yüksek pres yoğunluğunu sürdürmesi muhtemel.

    Katar maçındaki tuhaf hareketleri ve sevinç gösterileri, Amerikalı ve uluslararası yorumcuların tepkisini çekse de, 52 yaşındaki teknik direktör her şeyden önce kendine sadık biridir. Duygusal yoğunluğundan tutun da takımına oyun talimatlarını verme şekline kadar, oyun planında herhangi bir değişiklik beklemek için pek bir neden yok.

    Kanada, maçın başından itibaren tam gaz oynayacak ve Marsch, Katar maçının ardından seyircilere altı parmağını gösterip ilk yarıda çılgınca kutlama yaptığı zamanki gibi en iyi formunda olacak.

    Kanat oyuncusu Liam Millar antrenmanda, "Jesse bazen bizim neredeyse fazla Kanadalı olduğumuzdan, yani fazla kibar ve fazla nazik olduğumuzdan bahsediyor," dedi. "O bize kendine güven aşılıyor."

    Biraz daha kendinden emin ve avantajlı bir kibirle Marsch, duygularını açıkça göstermekten bile daha tutkulu bir yaklaşımla bu planları ön saflardan yönetiyor. Çarşamba günü de farklı bir şey beklemeyin.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Koné ikilemi

    Ismaël Koné, sadece ortamı canlandıran bir adam ya da soyunma odası DJ’i olmaktan çok daha fazlasıydı. O, tartışmasız Kanada’nın

    en önemli oyuncusuydu ve 24 yaşındaki oyuncuyu büyük başarılara taşıyabilecek bir turnuva geçiriyordu.

    büyük başarılara hazırlayabilecek bir turnuva geçiriyordu. Bunun yerine Marsch, hata yapma lüksü pek kalmadan onun yerine geçecek birini bulmak zorunda kaldı

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    Bu haftaki antrenmanlarda Marsch — ve turnuvada henüz forma giymemiş olan kaptan Alphonso Davies

    turnuvada henüz oynamamış olan kaptan Alphonso Davies, Nathan Saliba, Jonathan Osorio, Mathieu Choiniére ve Niko Sigur’u bir kenara çekip,

    görünüşe göre Çarşamba günü ilk 11'de yer alma olasılığını onlarla görüştü. Doğal olarak, Katar karşısında

    Katar’a karşı serbest vuruş golü attıktan sonra Saliba ilk 11’de yer alması en muhtemel isim; ancak,

    böylesine yüksek baskı altındaki bir ortamda konsantrasyonunu koruyup koruyamayacağı konusunda soru işaretleri var.

    Koné’nin öne çıkan yetenekleri, dar alanlarda top sürme becerisi, boşluklara doğru ilerleme yeteneği ve

    defans hatlarını aşma vizyonudur. Dribbling konusunda Saliba en yakın karşılaştırma noktasıdır, ancak

    90 dakikada sadece 1,15 ileriye doğru koşu gerçekleştirdi ve bu

    kategoride geride kalmıştır.

    Choiniére’nin defansif içgüdüleri ve pres yapma yeteneği, yedek kulübesinden orta sahayı tıkamak için

    yedek kulübesinden orta sahayı tıkamak için faydalı olabilir; Kanada, bir sarı kart daha alırsa

    Bu seçenekler göz önüne alındığında, Saliba'nın orta sahada Stephen Eustàquio ile birlikte ilk 11'de yer alması muhtemeldir.

    Bu seçenekler göz önüne alındığında, Saliba muhtemelen orta sahada Stephen Eustàquio ile birlikte ilk 11’de yer alacak ve

    Choiniére veya Sigur’dan birinin yedek kulübesinden oyuna gireceği anlamına geliyor.

    Ancak Eustàquio’nun durumu hakkında soru işaretleri dolaştığı için işler değişebilir;

    Pazar günü antrenmanın ilk 15 dakikasını kaçırdı; Kanada Futbol Federasyonu

    açıklamayı reddettiği bir nedenden dolayı antrenmanın ilk 15 dakikasını kaçırdıktan sonra Pazartesi günü geri döndü. Eğer o oynamazsa, orta sahada Saliba ile

    Sigur ya da Choiniére'den birinin oluşturacağı ikiliye hazırlıklı olun.

  • FBL-FRIENDLY-US-CANADAAFP

    Davies ve Bombito

    Koné, takımın kalbi olsa da, en iyi Kanada kadrosunda tamamen iyileşmiş bir Alphonso Davies ve Moïse Bombito yer alırdı. Henüz o noktaya gelmediler, ancak her ikisi de İsviçre maçında forma giyme şansını yakalayacak.

    25 yaşındaki Davies, Mart 2025'ten beri Kanada forması giymemiştir ve Marsch, daha önce onu Katar maçı için kadroya dahil etmesine rağmen, gazetecilere Davies'in ilk 11'de başlamayacağını söyledi. O maçta onu sahaya sürmeyen Marsch'ın, grup aşamasının son maçında Davies'e yedek kulübesinden süre vermesi bekleniyor; bu da eleme tehlikesinin söz konusu olduğu bir ortamda Davies'in ne durumda olduğunu değerlendirmek için bir fırsat sunacaktır.

    Bombito ise daha önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor. En iyi formunda, savunmada bir yıldız ve dünyanın en hızlı stoperlerinden biri olsa da, Dünya Kupası öncesi Özbekistan ile oynanan hazırlık maçında beklentileri karşılayamadı ve Katar karşısında 45 dakika boyunca pek bir varlık gösteremedi.

    Tamamen hazır olduğunu belirten Bombito, muhtemelen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Luc De Fougerolles ile birlikte ya ilk 11'de ya da yedek kulübesinden sahaya çıkacak.

    "Bu bir yolculuktu, harika bir yolculuktu," dedi Bombito Pazartesi günü, Ekim ayında geçirdiği bacak kırığından iyileşme süreciyle ilgili olarak. "Derek ve Luc'un gerçekten muazzam bir iş çıkardığını göz önünde bulundurmam gerekiyor. ... Onların yerini almak istemediğimi söylemeyeceğim, ama harika bir ivmeyi bozmak istemezsiniz. Sadece sıra size geldiğinde yardımcı olabilmek istersiniz."

  • Dayne St. ClairGetty

    "Gol yememe" meselesi

    Yüksek pres taktiği değişmeyecek, ancak bu Kanadalı takım hakkında söylenebilecek bir şey varsa, o da pek sık kaybetmedikleridir. Marsch dönemindeki birçok sonuç, savunmada rakibi durdurmaya odaklanırken aynı zamanda Maxime Crépeau veya Dayne St. Clair’in muhteşem kurtarışlarına güvenmekle elde edildi.

    İsviçre'nin hücumu Dan Ndoye ve Breel Embolo'nun liderliğinde, Granit Xhaka ve Johan Manzambi'nin desteğiyle şekilleniyor olsa da, Kanada'yı ezip geçmesi pek olası görünmüyor. Marsch'ın görev süresi boyunca takım, Fransa, Kolombiya, Ekvador, Tunus, Meksika, Fildişi Sahili ve Şili ile golsüz berabere kaldı. Bunlar, Kanada'nın yenemediği güçlü takımlardı, ancak Kanada bu takımların gol atmasına izin vermedi.

    "Her maç, azami konsantrasyon ve önünüzdeki oyuncuların en iyi performanslarını sergilemelerine yardımcı olma becerisi gerektirir," dedi Crépeau. "Bu muhteşem bir fırsat. ... Bunun nasıl bir şey olabileceğini hayal edebiliriz."

    Kadro kararları ve Koné'nin yerine geçen Bombito ile Davies'in ne kadar formda oldukları, bunun mümkün olup olmayacağında önemli bir faktör olacak. Kanada, yenilmesi zor bir takım ve ev sahibi seyircisinin desteğiyle bu deneyiminden yararlanacak.

    Kanada takımının soyunma odası ve otelinde "Bizim Evimiz, Sizin Cehenneminiz" yazılı pankartlar asılı ve Marsch'ın takımı da İsviçre karşısında tam olarak bunu yaratmayı umuyor: rakibi savunma açısından çaresiz bırakmak ve en az bir puan almak.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kanatlar ve gol fırsatları

    Katar karşısında Kanada, kanat bölgelerinde rakibini ezip geçti; Tajon Buchanan sağ kanatta hücumu yönlendirirken Alistair Johnston da içe doğru katlanarak destek verdi. Aynı zamanda Ali Ahmed ve Richie Laryea sol kanattan hücum ettiler.

    Bu çift kanat baskısı, Kanada'nın kanat savunmacılarını aşmasına olanak sağladı ve çapraz koşularla yaratılan boşluklar, önemli orta fırsatları doğurdu. Kanatlarda hızdan yoksun olan İsviçre karşısında da aynısını yapmaya çalışacaklar; İsviçre'nin ilk on birindeki dört kanat oyuncusundan sadece biri 33 yaşın altında.

    İsviçre farklı bir zorluk teşkil ediyor ve denge, savunmadaki olası kadro değişiklikleri kadar önemli olacak. Yine de, ister bireysel çabalarla ister formda olan Jonathan David ve Cyle Larin ikilisine yapılan ortalarla olsun, Kanada'nın değerlendirebileceği fırsatlar olacaktır.

    "Gol atabileceğimizi her zaman biliyordum," dedi forvet Cyle Larin, Katar maçında aldığı asistten yararlanmasının ardından. "Dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik ve bence her zamanki gibi aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Öncekinden farklı bir şey yaptığımızı sanmıyorum. Sadece çok gol attık ve en iyi maçlarımızdan birini oynadık."

    Eğer bu oyun başından itibaren işe yararsa, Kanada erken bir golle maçın gidişatını belirlemeyi umacak; bu da şüphesiz stadyumdaki 53.000'den fazla seyircinin ve ülke çapında maçı izleyen milyonlarca kişinin gerginliğini yatıştıracaktır.

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