Nathan Saliba, Ismaël Koné’nin yerini alabilir mi? Alphonso Davies hazır mı? Jesse Marsch şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya – Kanada-İsviçre maçının beş anahtarı

VANCOUVER — Geçen Perşembe günü Katar’a karşı alınan 6-0’lık galibiyet, Kanada erkek futbol takımının bugüne kadar oynadığı en kritik maçta gerçekleşti. Bundan daha az önemli bir maç olamaz ve tartışmasız olarak, Çarşamba günü BC Place’de İsviçre ile oynanacak karşılaşma daha da büyük önem taşıyor.

Kanada Erkek Milli Takımı, Katar maçında kalp kırıcı bir şekilde bacağını kıran ve hem sahada hem de soyunma odasında önemli bir rol oynayan orta saha oyuncusu Ismaël Koné’den yoksun olmasına rağmen, bu hafta antrenmanlarda moralleri yüksek.

Kanada, maçın bitiş düdüğünden sonra pek de galibiyet gibi hissettirmeyen muazzam bir zaferle başa çıkmaya çalışsa da, takım içinde parıldayan bir özgüven var. Cumartesi günü, bir gün izin ve aile barbeküsüyle yeniden toparlanma fırsatı buldular. Koné, ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdiği için turnuvanın geri kalanında takımın yanında olacak.

Çarşamba günü, Kanada'nın ülkenin ilk erkekler Dünya Kupası galibiyetini devam ettirip B Grubu'nda birinciliği garantileme çabası nedeniyle riskler çok büyük. Grubu birinci bitirmek, Kanada'nın daha fazla ev sahibi maçı oynayabilmesinin tek yolu; ikinci sırada bitirmeleri halinde ise turnuvanın geri kalanı için ABD'ye gitmek zorunda kalacaklar.

Riskler ne kadar yüksek olsa da senaryolar basit. Kazanır ya da berabere kalırsa, Kanada Milli Erkek Futbol Takımı (CanMNT) 32'li tur maçını Vancouver'da oynayacak ve 16'lı tur maçına da ev sahipliği yapma şansı yakalayacak. Kaybederse ise büyük olasılıkla Los Angeles'a gidip Güney Kore ile karşılaşacak.

GOAL, Kanada’nın hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu beş önemli noktayı mercek altına alıyor.