Goal.com
Canlı
Nathan De Cat
Krishan Davis

Çeviri:

Nathan De Cat: Anderlecht'in uzun boylu genç orta saha oyuncusu, Bayern Münih ve diğer kulüplerin ilgisiyle yüksek bedelli bir transferin eşiğinde

Nathan De Cat, hem mecazi hem de gerçek anlamda Belçika'nın gelecek vaat eden yıldızı. Henüz 17 yaşında olan bu orta saha oyuncusu, şimdiden 1,90 metre gibi devasa bir boya sahip – ve daha büyümeye devam edecek. Anderlecht'in ünlü altyapısından çıkan en son yetenek olan De Cat'in, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmesinin tek nedeni boyu değil.

Kulübün altyapısından yetişen Vincent Kompany, Romelu Lukaku ve Youri Tielemans’ın izinden giden De Cat, profesyonel seviyedeki ilk tam sezonunda Belçika’nın dev kulübünde parlıyor ve orta sahada sergilediği, genç yaşına yakışmayacak kadar etkileyici performanslarla dikkatleri üzerine çekiyor. O kadar iyi bir performans sergiliyor ki, Kırmızı Şeytanlar ile yaklaşan Dünya Kupası’na gitme şansını yakalayabilir.

Gerçekten de, bu yaz genç oyuncu için çok önemli olabilir; sözleşmesinin son yılına girecek ve yenileme konusunda herhangi bir işaret olmadığı için, Anderlecht'in 12 ay sonra onu bedelsiz kaybetmemek için değerli oyuncusunu indirimli bir fiyata satmak zorunda kalması muhtemel.

De Cat'in çıkış yaptığı sezon, Bundesliga'nın devleri ve Premier League dahil olmak üzere birçok kulübün ilgisini çekti. İşte bu orta saha oyuncusunun bu kadar heyecan uyandırmasının nedenleri...

  • SOCCER CPL D24 RSCA FUTURES VS LOMMEL SKAFP

    Her şeyin başladığı yer

    2008 yazında Brüksel'in Vilvoorde banliyösünde dünyaya gelen De Cat, KV Mechelen'de geçirdiği bir dönemin ardından 10 yaşındayken Anderlecht'in dikkatini çekmiş ve kulübün ünlü altyapı sistemine katılmıştı; bu nedenle Belçika'nın başkentindeki en büyük kulübe katılmak, onun için doğal bir sonraki adımdı.

    De Cat, erken yaşlarda başarıya aday olduğu açıkça belli olduğundan, Paars-wit'in kademe kademe hızla yükseldi. 15. yaş gününden önce 18 yaş altı kadrosuna yükselmeyi başardı ve çok geçmeden, Ocak 2024'te Anderlecht'in yedek kadrosu olarak görev yapan üst düzey gençlik takımı RSCA Futures'a katılarak daha da ilerleme kaydetti ve bu takımla profesyonel kariyerine başladı.

    Defansif orta saha oyuncusu, Ağustos 2024'te yeni bir sözleşme imzaladı ve sezon öncesi turuna katılarak resmi olarak A takıma yükseldi, ancak çoğu zaman RCSA Futures'ta forma giymeye devam etti. De Cat'in 16 yaşında sık sık kaptanlık yaptığı bu seviyede geçirdiği güçlü 2024-25 sezonu, o sezonun sonunda A takımda yer almasının önünü açtı ve o günden beri geriye bakmadı.

    • Reklam

  • Büyük fırsat

    Her ne kadar Şubat 2025'te, henüz 16 yaş, 7 ay ve 1 gün iken, Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı sekiz dakikalık bir süreyle ilk kez A takım sahnesine çıkmış olsa da, De Cat düzenli olarak ilk on birde yer alabilmek için sabırla beklemek zorunda kaldı.

    Bu fırsatlar nihayet geçen yılın Nisan ayında geldi; genç oyuncu, şampiyonun belirleneceği Belçika Pro League şampiyonluk play-off'larında kendini kanıtlamak için güvenildi. Anderlecht'in şampiyonluk şansının çok düşük olduğu bu turnuvada, orta saha oyuncusu tüm grup aşaması boyunca yedek olarak düzenli süreler aldı ve Mayıs ayında Royal Antwerp karşısında kariyerinin ilk golünü attı; ceza sahası içinde topu kontrol edip, ağlara doğru keskin bir vuruşla golü kaydetti.

    Bu maçlar, De Cat için bir sıçrama tahtası oldu. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda Belçika U17 Milli Takımı'nda parlayan De Cat, 2025-26 sezonunda başından itibaren ilk 11'de yer alarak erken yaşta gösterdiği potansiyeli haklı çıkardı.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    Nasıl gidiyor?

    De Cat, A takım oyuncusu olarak kendisine sunulan fırsatı iyi değerlendirdi; sezonun açılış maçında Westerlo karşısında sergilediği dinamik ve hakimiyet kuran bireysel performansla A takımdaki ilk maçına bir asistle damga vurdu. O maçta adeta her yerdeydi; dokuz top kazanımı kaydetti ve hatta yayıncı DAZN tarafından kendisine özel bir özet videosu hazırlandı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen, o günden bu yana geçen haftalar ve aylar içinde kendini neredeyse garantili bir ilk 11 oyuncusu haline getirdi.

    Sezonun ilk golü Ekim ayında Sint-Truidense karşısında muhteşem bir uzun mesafe vuruşuyla geldi; De Cat, iki savunma oyuncusunu ustaca atlatarak 25 metreden topu üst köşeye gönderdi. Kasım ayında, Anderlecht'in dört maçlık galibiyet serisiyle ciddi bir ivme kazanmasında parlayan genç oyuncu, Pro League'in Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı; bu seride, rakip Club Brugge karşısında etkili bir performans sergileyerek galibiyet golünde kilit rol oynadı.

    De Cat, kulübü için zorlu geçen bir kışın ortasında Belçika'nın Yılın Genç Oyuncusu seçildi. Bu zorlu dönem, beş maçlık galibiyetsiz serinin ardından Şubat ayında teknik direktör Besnik Hasi'nin görevinden ayrılmasıyla sonuçlandı. O zamandan beri takımın toparlanmasında hayati bir rol oynadı. Daha ileri bir pozisyonda oynadığı maçlarda dört gol katkısı sağladı ve Belçika Kupası yarı final ikinci maçında Antwerp'i yine zorlayarak, nokta atışı bir vole ile galibiyet golünü attı.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    En büyük güçlü yanları

    De Cat, henüz büyüme çağında olmasına rağmen şimdiden 1,90 metre boyunda olsa da, boyu mutlaka en büyük özelliği sayılmaz. Elbette, uzun bacaklı yapısı sayesinde sahada süzülür gibi ilerleyip savunmacılardan nispeten kolaylıkla kurtulabiliyor, ancak bunu oyun zekası, soğukkanlılığı ve mücadeledeki azmiyle birleştiriyor. Üst düzey zihniyeti de ona büyük fayda sağlayacaktır. Ocak ayında Nieuwsblad'a verdiği röportajda, "Tek endişem her gün daha iyi olmak ve çıtayı sürekli yükseltmek" dedi.

    Yeni teknik direktör Jeremy Taravel'in onu sahada daha ileriye kaydırma kararı, De Cat'in vizyonunu, paslarını ve top taşıma gücünü daha ileri bir rolde en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra onu gol tehdidi haline getirdiği için bir ustalık hamlesi gibi görünüyor. DAZN'e performansındaki artış hakkında konuşan genç oyuncu, "Tesadüf diye bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Aradaki fark, [Taravel]'in bana daha fazla özgürlük vermesi. Kimin bunu kaldırabileceğini, kimin kaldıramayacağını biliyor. Onun önemli bir rol oynadığını düşünüyorum."

    Genç oyuncunun orta sahanın hemen her yerinde oynayabileceğini göstermesi, piyasa değerine bir sıfır daha ekleyebilir. Henüz çok genç olmasına rağmen, şimdiden eksiksiz bir orta saha oyuncusuna yakın bir profil çiziyor ve onun yaşında Belçikalı kadar teknik yetenekli çok az oyuncu bulabilirsiniz.

  • SOCCER JPL D22 RSC ANDERLECHT VS FCV DENDER EHAFP

    Geliştirilebilecek alanlar

    De Cat'in oyununda pek çok eksiklik olmadığı giderek daha net hale geliyor, ancak yaşı göz önüne alındığında bazı alanlarda hâlâ biraz ham kalması anlaşılabilir bir durum. Devasa fiziğini nasıl kullanacağını hâlâ öğrenme aşamasında olduğu için, bazen daha deneyimli rakipler karşısında güçsüz kalabiliyor. Ayrıca, bu aslında onun görevi olmasa da, hava toplarında olması gerektiği kadar etkili değil.

    Orta saha oyuncusunun hücum istatistikleri son zamanlarda açıkça iyileşti, ancak hücum oyunundaki bu yönünü bir üst seviyeye taşımak için antrenmanlarda şut ve bitirme becerileri üzerinde de sıkı çalışacak. Disiplin de tartışmalı bir konu; De Cat, bu sezon çok fazla sarı kart gördüğü için zaten bir maç ceza aldı.

  • rice(C)Getty images

    Sıradaki... Declan Rice mı?

    De Cat'i sahada tüm hızıyla koşarken, sallanan saçlarıyla sahanın bir ucundan diğerine ilerlerken gördüğünüzde, akla özellikle bir oyuncu geliyor. Genç Belçikalı gibi, Declan Rice de kariyerine West Ham'da defansif orta saha oyuncusu olarak başlamış, daha sonra çok daha fazlasına dönüşmüş ve bu evrimini Arsenal'de sürdürmüştü; şu anda Mikel Arteta yönetiminde hücumcu bir 8 numara olarak oynuyor.

    De Cat'in daha maceracı bir role geçişi kariyerinin çok daha erken bir aşamasında gerçekleşmiş olabilir, ancak bu iki orta saha oyuncusunun oyun tarzları arasında hala pek çok benzerlik var. Rice, meslektaşından sadece birkaç santim daha kısa ve uzun adımlarıyla sahada geniş bir alanı kapsayarak usta bir top taşıyıcı haline geldi; aynı zamanda pas dağıtma yeteneğine sahip ve durum gerektirdiğinde mücadelelere de girebiliyor. De Cat gibi, İngiltere milli takım oyuncusu da özellikle duran toplarda gol tehdidi ve yaratıcı bir güç haline geldi.

    Rice, De Cat'in hayran olduğu bir oyuncu. "Örnek aldığım isimler Arsenal'den Declan Rice ve Man City'den Rodri," dedi De Cat geçtiğimiz günlerde Nieuwsblad'a. "O seviyeye ulaşmak için çok çalışmam gerekiyor."

    Rice, bu genç oyuncunun geleceği için kesinlikle bir referans noktasıdır, ancak teknik açıdan şimdiden ondan üstün olduğu da söylenebilir. Onu isteyen kulüpler bu potansiyeli kesinlikle göreceklerdir.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-WAREGEM-ANDERLECHTAFP

    Şimdi ne olacak?

    De Cat'ın yıldırım gibi yükselişinin zamanlaması, Anderlecht için hem sevindirici hem de üzücü olacak. Kulüp, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefini göz önünde bulundurarak onun kadroda olmasından memnun olsa da, 2024'te imzaladığı sözleşmesinin süresinin sadece bir yılı kaldı ve haberlere göre oyuncu, Paars-wit'in şu ana kadar maddi beklentilerini karşılayamaması nedeniyle sözleşme uzatmasına pek sıcak bakmıyor; görüşmeleri ise ebeveynleri yürütüyor.

    Kaçınılmaz olarak, orta saha oyuncusu Brüksel'de parlamasıyla birlikte transfer dedikodularının odağı haline geldi. Bundesliga devleri Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra Premier League'den Tottenham, Aston Villa ve Everton'ın da 17 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor. 12 ay sonra onu bedelsiz kaybetme riski göz önüne alındığında, Anderlecht'in bu yaz akademisinden çıkan en son yeteneği elinden çıkarmak için 30 milyon avro (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) gibi düşük bir rakamı bile kabul edeceği söyleniyor; ancak bu rakam yine de kulüp rekoru kıran bir satış anlamına geliyor.

    Mart ayı başında DAZN'e konuşan De Cat'in sözleri, bu kaynayan spekülasyonları daha da alevlendirdi. Yaz aylarında gerçekleşebilecek bir transfer hakkında sorulan soruya, "Futbolda işler çok hızlı gelişebilir" dedi. "Bu konuda yorum yapmayacağım. Biliyorsunuz, bu soruya asla cevap vermem. Ve dürüst olmak gerekirse, ben de henüz bilmiyorum."

    Kısa vadede De Cat, henüz A milli takıma çağrılmamış olmasına rağmen, Belçika'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hedefliyor. Şu anki gidişatına bakılırsa, bunu göz ardı etmemek gerekir.

    "Sezonun geri kalanının nasıl geçeceği henüz belli değil, ama benden daha parlak bir kariyeri olan birçok oyuncu olduğunu biliyorum," dedi. "Milli takım teknik direktörü beni çağırırsa hayır demem, ama bunun mutlaka bu Dünya Kupası olması gerekmez. Orada olmasam da kesinlikle memnun olurum, ama olsa da güzel olur."

0