Nathan De Cat: Anderlecht'in uzun boylu genç orta saha oyuncusu, Bayern Münih ve diğer kulüplerin ilgisiyle yüksek bedelli bir transferin eşiğinde

De Cat'ın yıldırım gibi yükselişinin zamanlaması, Anderlecht için hem sevindirici hem de üzücü olacak. Kulüp, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefini göz önünde bulundurarak onun kadroda olmasından memnun olsa da, 2024'te imzaladığı sözleşmesinin süresinin sadece bir yılı kaldı ve haberlere göre oyuncu, Paars-wit'in şu ana kadar maddi beklentilerini karşılayamaması nedeniyle sözleşme uzatmasına pek sıcak bakmıyor; görüşmeleri ise ebeveynleri yürütüyor.
Kaçınılmaz olarak, orta saha oyuncusu Brüksel'de parlamasıyla birlikte transfer dedikodularının odağı haline geldi. Bundesliga devleri Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra Premier League'den Tottenham, Aston Villa ve Everton'ın da 17 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor. 12 ay sonra onu bedelsiz kaybetme riski göz önüne alındığında, Anderlecht'in bu yaz akademisinden çıkan en son yeteneği elinden çıkarmak için 30 milyon avro (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) gibi düşük bir rakamı bile kabul edeceği söyleniyor; ancak bu rakam yine de kulüp rekoru kıran bir satış anlamına geliyor.
Mart ayı başında DAZN'e konuşan De Cat'in sözleri, bu kaynayan spekülasyonları daha da alevlendirdi. Yaz aylarında gerçekleşebilecek bir transfer hakkında sorulan soruya, "Futbolda işler çok hızlı gelişebilir" dedi. "Bu konuda yorum yapmayacağım. Biliyorsunuz, bu soruya asla cevap vermem. Ve dürüst olmak gerekirse, ben de henüz bilmiyorum."
Kısa vadede De Cat, henüz A milli takıma çağrılmamış olmasına rağmen, Belçika'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hedefliyor. Şu anki gidişatına bakılırsa, bunu göz ardı etmemek gerekir.
"Sezonun geri kalanının nasıl geçeceği henüz belli değil, ama benden daha parlak bir kariyeri olan birçok oyuncu olduğunu biliyorum," dedi. "Milli takım teknik direktörü beni çağırırsa hayır demem, ama bunun mutlaka bu Dünya Kupası olması gerekmez. Orada olmasam da kesinlikle memnun olurum, ama olsa da güzel olur."