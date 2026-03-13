Nathan De Cat: Anderlecht'in uzun boylu genç orta saha oyuncusu, Bayern Münih ve diğer kulüplerin ilgisiyle büyük bir transfer için hazır

Kulüp akademisi mezunları Vincent Kompany, Romelu Lukaku ve Youri Tielemans'ın izinden giden De Cat, ilk tam sezonunda Belçika'nın dev kulübünde parlıyor ve sahada sergilediği bir dizi etkileyici performansla, genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çekiyor. O kadar iyi oynuyor ki, Red Devils ile yaklaşan Dünya Kupası'na gitme şansı bile olabilir.

Gerçekten de, bu genç oyuncu için çok önemli bir yaz olabilir; sözleşmesinin son yılına girecek ve yenilenme ihtimali görünmüyor, bu nedenle Anderlecht, 12 ay sonra onu bedelsiz kaybetmemek için değerli oyuncusunu indirimli bir fiyata satmak zorunda kalabilir.

De Cat'in çıkış yaptığı sezon, Bundesliga'nın büyük takımları ve Premier League dahil olmak üzere birçok kulübün transfer ilgisini çekti. İşte orta saha oyuncusunun bu kadar heyecan uyandırmasının nedenleri...