Nathan De Cat: Anderlecht'in uzun boylu genç orta saha oyuncusu, Bayern Münih ve diğer kulüplerin ilgisiyle büyük bir transfer için hazır

De Cat'in hızlı yükselişinin zamanlaması Anderlecht için hem tatlı hem de acı olacak. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için onu kadrolarında görmekten memnun olacaklarsa da, 2024'te imzaladığı sözleşmesinin sadece bir yılı kaldı ve Paars-wit'in şu ana kadar onun mali beklentilerini karşılayamadığı için oyuncunun sözleşme uzatmaya pek istekli olmadığı ve görüşmeleri ebeveynlerinin yürüttüğü bildiriliyor.
Kaçınılmaz olarak, orta saha oyuncusu Brüksel'de ortaya çıkmasıyla birlikte birçok transfer dedikodusu yarattı. Bundesliga devleri Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanısıra Premier Lig'den Tottenham, Aston Villa ve Everton'ın da 17 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor. 12 ay sonra onu bedelsiz kaybetme riski göz önüne alındığında, Anderlecht'in bu yaz akademisinden çıkan son yeteneği 30 milyon euro (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) gibi düşük bir rakama satmayı kabul edeceği söyleniyor, ancak bu yine de kulüp rekoru anlamına geliyor.
Mart ayı başında DAZN'a konuşan De Cat'in sözleri, bu spekülasyonları daha da alevlendirdi. Yaz aylarında olası bir transfer hakkında sorulduğunda, "Futbolda işler çok hızlı gelişebilir" dedi. "Bu konuda yorum yapmayacağım. Biliyorsunuz, bu soruya asla cevap vermeyeceğim. Ve dürüst olmak gerekirse, ben de henüz bilmiyorum."
Kısa vadede De Cat, henüz A milli takıma çağrılmamış olmasına rağmen, Belçika'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hedefliyor. Şu anki gidişatına bakılırsa, bunu göz ardı etmek mümkün değil.
"Sezonun geri kalanının nasıl geçeceği belli değil, ama önümde daha büyük kariyerleri olan birçok oyuncu olduğunu biliyorum" dedi. "Milli takım teknik direktörü beni çağırırsa, hayır demeyeceğim, ama bunun mutlaka bu Dünya Kupası olması gerekmez. Orada olmasam da kesinlikle memnun olurdum, ama olsa da güzel olurdu."