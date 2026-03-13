Goal.com
Canlı
Nathan De Cat GFX NXGNGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Nathan De Cat: Anderlecht'in uzun boylu genç orta saha oyuncusu, Bayern Münih ve diğer kulüplerin ilgisiyle büyük bir transfer için hazır

Nathan De Cat, hem mecazi hem de gerçek anlamda Belçika'nın yeni yıldızı. Henüz 17 yaşında olan orta saha oyuncusu, şimdiden 1,90 metre boyunda ve hala büyümeye devam ediyor. Anderlecht'in ünlü altyapısından çıkan en son yetenek olan De Cat, sadece boyuyla değil, başka özellikleriyle de Avrupa'nın en iyi kulüplerinin dikkatini çekiyor.

Kulüp akademisi mezunları Vincent Kompany, Romelu Lukaku ve Youri Tielemans'ın izinden giden De Cat, ilk tam sezonunda Belçika'nın dev kulübünde parlıyor ve sahada sergilediği bir dizi etkileyici performansla, genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çekiyor. O kadar iyi oynuyor ki, Red Devils ile yaklaşan Dünya Kupası'na gitme şansı bile olabilir.

Gerçekten de, bu genç oyuncu için çok önemli bir yaz olabilir; sözleşmesinin son yılına girecek ve yenilenme ihtimali görünmüyor, bu nedenle Anderlecht, 12 ay sonra onu bedelsiz kaybetmemek için değerli oyuncusunu indirimli bir fiyata satmak zorunda kalabilir.

De Cat'in çıkış yaptığı sezon, Bundesliga'nın büyük takımları ve Premier League dahil olmak üzere birçok kulübün transfer ilgisini çekti. İşte orta saha oyuncusunun bu kadar heyecan uyandırmasının nedenleri...

  • SOCCER CPL D24 RSCA FUTURES VS LOMMEL SKAFP

    Her şeyin başladığı yer

    2008 yazında Brüksel'in Vilvoorde banliyösünde doğan De Cat, KV Mechelen'de geçirdiği bir dönemden sonra 10 yaşında Anderlecht'in dikkatini çekerek Belçika'nın başkentinin en büyük kulübüne katılmak için doğal bir adım attı ve kulübün ünlü akademi sisteminin bir parçası oldu.

    De Cat, erken yaşlarda başarıya ulaşacağı açıkça belli olan Paars-wit'in kadrolarında hızla ilerledi. 15. yaş gününden önce 18 yaş altı kadrosuna yükseldi ve kısa süre sonra, Ocak 2024'te Anderlecht'in yedek kadrosu olan RSCA Futures'a katılarak profesyonel kariyerine başladı.

    Defansif orta saha oyuncusu, Ağustos 2024'te yeni bir sözleşme imzaladı ve sezon öncesi turuna katılarak resmi olarak birinci takıma terfi etti, ancak çoğu zaman RCSA Futures'ta oynamaya devam etti. De Cat'in 16 yaşında sık sık takım kaptanlığını yaptığı bu seviyede güçlü bir 2024-25 sezonu geçirmesi, o sezonun sonunda birinci takıma yükselmesinin önünü açtı ve o günden beri geriye bakmadı.

    • Reklam

  • Büyük fırsat

    2025 yılının Şubat ayında, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sine karşı oynanan Avrupa Ligi play-off ikinci maçında 8 dakikalık bir süreyle ilk kez A takımda forma giymiş olsa da, De Cat düzenli olarak A takımda forma giyme fırsatı için sabırla beklemek zorunda kaldı.

    Bu fırsatlar nihayet geçen yılın Nisan ayında geldi ve genç oyuncu, Belçika Pro League şampiyonluğunu belirleyen play-off'larda kendini kanıtlama şansı buldu. Anderlecht'in sıralamada geride olması nedeniyle, orta saha oyuncusu turnuva boyunca düzenli olarak yedek olarak süre aldı ve Mayıs ayında Royal Antwerp karşısında ilk profesyonel golünü attı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden De Cat, isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

    Bu maçlar, De Cat için bir sıçrama tahtası oldu. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda Belçika U17 takımında parlayan De Cat, 2025-26 sezonunda başından itibaren ilk 11'de yer aldı ve erken yaşta gösterdiği potansiyeli haklı çıkardı.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    Nasıl gidiyor?

    De Cat, birinci takım oyuncusu olarak fırsatını iyi değerlendirdi; sezonun açılış gününde Westerlo karşısında dinamik ve dominant bir bireysel performans sergileyerek ilk kez A takımda forma giydiği maçta bir asist yaptı. Sahanın her yerindeydi, dokuz top kazanımı kaydetti ve hatta yayıncı DAZN tarafından kendi bireysel en iyi anları videosu hazırlandı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen, o günden bu yana birkaç hafta ve ay içinde kendini neredeyse garantili bir ilk onbir oyuncusu haline getirdi.

    Sezonun ilk golü Ekim ayında Sint-Truidense karşısında attığı muhteşem bir uzun mesafe şutuyla geldi. De Cat, iki savunma oyuncusunu ustaca geçtikten sonra 25 metreden topu üst köşeye gönderdi. Kasım ayında, Anderlecht'in dört maçlık galibiyet serisiyle ciddi bir ivme yakaladığı dönemde parlayan genç oyuncu, Pro League'in Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı. Bu galibiyet serisinde, rakip Club Brugge karşısında attığı golle önemli bir rol oynadı.

    De Cat, kulübü için zorlu bir kış dönemi geçiren ve beş maçlık galibiyetsiz serinin ardından Şubat ayında teknik direktör Besnik Hasi'nin görevine son verildiği bir dönemde Belçika'nın Yılın Genç Oyuncusu seçildi. O günden bu yana takımının toparlanmasında hayati bir rol oynadı, daha ileri bir pozisyonda oynayarak dört maçta dört gol katkısı sağladı ve Belçika Kupası yarı finalinin ikinci maçında Antwerp'i bir kez daha mağlup ederek galibiyeti getiren golü attı.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    En büyük güçlü yönler

    De Cat, 1,90 m boyunda ve hala büyüme çağında olmasına rağmen, boyu onun en büyük özelliği değildir. Elbette, uzun boylu yapısı sayesinde sahada rahatça kayabilir ve savunmacılardan nispeten kolayca kaçabilir, ancak bunu oyun zekası, soğukkanlılığı ve mücadeledeki azmiyle birleştirir. Elit zihniyeti de ona çok yardımcı olacaktır. Ocak ayında Nieuwsblad'a verdiği röportajda "Tek endişem her gün daha iyi olmak, çıtayı sürekli yükseltmek" demişti.

    Yeni teknik direktör Jeremy Taravel'in onu sahada daha ileriye itme kararı, De Cat'in vizyonunu, paslarını ve güçlü top taşıma yeteneğini daha ileri bir rolde en üst düzeye çıkararak onu gol tehdidi haline getiren ustaca bir hamle gibi görünüyor. DAZN'aperformansındaki iyileşmeyi anlatan genç oyuncu, "Tesadüf diye bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Fark, [Taravel]'in bana daha fazla özgürlük vermesi. Kimin başa çıkabileceğini, kimin başa çıkamayacağını biliyor. Onun önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Genç oyuncunun sahanın ortasında hemen hemen her pozisyonda oynayabildiğini göstermesi, fiyatına bir sıfır daha ekleyebilir. Henüz genç olmasına rağmen, şimdiden neredeyse eksiksiz bir orta saha oyuncusu gibi görünüyor ve onun yaşında Belçikalı kadar teknik yetenekli çok az oyuncu bulabilirsiniz.

  • SOCCER JPL D22 RSC ANDERLECHT VS FCV DENDER EHAFP

    İyileştirme alanı

    De Cat'in oyununda pek çok dezavantaj olmadığı giderek daha açık hale geliyor, ancak yaşı göz önüne alındığında bazı alanlarda biraz ham olduğu anlaşılabilir bir durum. Hala uzun boylu fiziğini nasıl kullanacağını öğrenmeye çalışıyor ve bu da bazen daha deneyimli rakipler tarafından alt edilmesine neden oluyor. Ayrıca, bu onun görevi olmasa da, hava toplarında olması gerektiği kadar tehditkar değil.

    Orta saha oyuncusunun hücum istatistikleri son zamanlarda açıkça iyileşti, ancak hücum oyununu bir üst seviyeye taşımak için antrenmanlarda şut ve bitirme konusunda da sıkı çalışacak. Disiplin de tartışmalı bir konu; De Cat, bu sezon çok fazla sarı kart gördüğü için zaten bir maç ceza aldı.

  • rice(C)Getty images

    Sıradaki... Declan Rice mı?

    De Cat'i tam hızda, saha boyunca zıplayan saçlarıyla koşarken gördüğünüzde, akla özellikle bir oyuncu geliyor. Genç Belçikalı gibi, Declan Rice de West Ham'da defansif orta saha oyuncusu olarak kariyerine başladı, daha sonra çok daha fazlasına dönüştü ve bu evrimini Arsenal'de sürdürdü. Şu anda Mikel Arteta'nın takımında hücumcu bir 8 numara olarak oynuyor.

    De Cat'in daha maceracı bir role geçişi kariyerinin çok daha erken bir aşamasında gerçekleşebilirdi, ancak iki orta saha oyuncusunun oyun tarzları arasında hala birçok benzerlik var. Rice, rakibinden sadece birkaç santim daha kısa ve uzun adımlarıyla sahayı geniş bir alanda kaplayarak yetenekli bir top taşıyıcı haline geldi. Aynı zamanda, pas dağıtma ve durum gerektirdiğinde mücadeleye girme becerisine de sahip. De Cat gibi, İngiltere milli takım oyuncusu da özellikle duran toplarda daha fazla gol tehdidi ve yaratıcı bir güç haline geldi.

    Rice, De Cat'in idolü olan bir oyuncu. "Örnek aldığım oyuncular Arsenal'den Declan Rice ve Man City'den Rodri," dedi Nieuwsblad'a verdiği röportajda. "O seviyeye ulaşmak için çok çalışmam gerekiyor."

    Rice, genç oyuncunun ulaşabileceği seviyenin kesinlikle bir ölçütü olsa da, teknik açıdan şimdiden ondan üstün olduğu da söylenebilir. Onu isteyen kulüpler bu potansiyeli kesinlikle göreceklerdir.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-WAREGEM-ANDERLECHTAFP

    Sırada ne var?

    De Cat'in hızlı yükselişinin zamanlaması Anderlecht için hem tatlı hem de acı olacak. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için onu kadrolarında görmekten memnun olacaklarsa da, 2024'te imzaladığı sözleşmesinin sadece bir yılı kaldı ve Paars-wit'in şu ana kadar onun mali beklentilerini karşılayamadığı için oyuncunun sözleşme uzatmaya pek istekli olmadığı ve görüşmeleri ebeveynlerinin yürüttüğü bildiriliyor.

    Kaçınılmaz olarak, orta saha oyuncusu Brüksel'de ortaya çıkmasıyla birlikte birçok transfer dedikodusu yarattı. Bundesliga devleri Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanısıra Premier Lig'den Tottenham, Aston Villa ve Everton'ın da 17 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor. 12 ay sonra onu bedelsiz kaybetme riski göz önüne alındığında, Anderlecht'in bu yaz akademisinden çıkan son yeteneği 30 milyon euro (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) gibi düşük bir rakama satmayı kabul edeceği söyleniyor, ancak bu yine de kulüp rekoru anlamına geliyor.

    Mart ayı başında DAZN'a konuşan De Cat'in sözleri, bu spekülasyonları daha da alevlendirdi. Yaz aylarında olası bir transfer hakkında sorulduğunda, "Futbolda işler çok hızlı gelişebilir" dedi. "Bu konuda yorum yapmayacağım. Biliyorsunuz, bu soruya asla cevap vermeyeceğim. Ve dürüst olmak gerekirse, ben de henüz bilmiyorum."

    Kısa vadede De Cat, henüz A milli takıma çağrılmamış olmasına rağmen, Belçika'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hedefliyor. Şu anki gidişatına bakılırsa, bunu göz ardı etmek mümkün değil.

    "Sezonun geri kalanının nasıl geçeceği belli değil, ama önümde daha büyük kariyerleri olan birçok oyuncu olduğunu biliyorum" dedi. "Milli takım teknik direktörü beni çağırırsa, hayır demeyeceğim, ama bunun mutlaka bu Dünya Kupası olması gerekmez. Orada olmasam da kesinlikle memnun olurdum, ama olsa da güzel olurdu."

0