Getty Images Sport
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Nathan Collins, Brentford'un Jordan Henderson'ın standartlarının üzerine koyacağına inanıyor
Henderson kalıcı bir iz bıraktı
Brentford kaptanı Collins, Chelsea'ye transferinin ardından Henderson'ın geride bıraktığı yüksek standartları korumaya hazır olduklarında ısrar ediyor. Geçen sezon 34 maça çıkıp Keith Andrews'un ekibinin Premier League'i dokuzuncu sırada bitirmesine katkı sağlayan Henderson, kulüpteki dönemini erken bitirmeyi seçti. İrlandalı savunmacı, eski Ajax orta saha oyuncusunun attığı disiplin ve profesyonellik temellerinin takım kültürü içinde varlığını sürdüreceğinden emin.
- Action Plus
Collins, liderin etkisini övdü
Henderson'ın tecrübesi ve liderliği, geçen sezon boyunca Brentford soyunma odasında derin bir etki bıraktı. Sky Sports'a konuşan Collins, eski takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı: "Asıl mesele onun nasıl bir insan olduğu. Kısa bir dönemdi ama burada geçirdiği zamandan gerçekten keyif aldığını düşünüyorum.
"Sezonun sonuna doğru gerçek karakterini gösterdi; kim olduğunu ve nasıl biri olduğunu ortaya koydu. Herkesle iyi anlaştı, gerçekten çok iyi bir tutuma sahipti ve insanlarla konuşmayı dört gözle bekliyordu. Sahadaki standartları da gerçekten çok önemliydi. Bu standartları o belirliyordu ve çıtası çok yüksekti. Antrenman temposunu da ciddi anlamda o yukarı çekti.
"Ayrılması zor oldu ama bu role girip yardımcı olabilecek birkaç oyuncumuz var. Bence geçen sezondan geriye bıraktıkları devam edecek."
Rekor transfer boşluğu dolduruyor
Tecrübeli orta sahanın ayrılığını telafi etmek için Brentford, Lens'ten Mamadou Sangare için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik bir anlaşmayı hızla tamamladı. 23 yaşındaki oyuncu, Lens'in Coupe de France'ı kazanmasına yardımcı olarak ve geçen sezon Ligue 1'de top kazanma sayısında en yüksek rakama ulaşarak etkileyici bir performans geçmişiyle geldi.
Collins, yeni orta sahanın gelişini memnuniyetle karşıladı ve şunları ekledi: "Bize çok fazla enerji katıyor. Çok fazla müdahale yapıyor ve ileriye dönük paslar veriyor. Gerçekten çok iyi bir futbolcu ve zeki bir futbolcu. İngilizceyi de gerçekten çok iyi konuşuyor, bu yüzden takıma çok iyi uyum sağladı ve onun önünüzde olması tüm oyuncular için büyük bir yardım olacak."
- Getty Images Sport
Tottenham karşılaşması kararlılığı sınayacak
Brentford, Premier League sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü Roberto De Zerbi'nin Tottenham Hotspur'u karşısında sahasında başlayacak. Sangare'nin Collins'le birlikte uyumu, Tottenham'ın yenilenmiş düzenine karşı kritik önem taşıyacak. Gtech Community Stadium'da alınacak olumlu bir sonuç, Brentford'un Avrupa kupalarına katılım hedefi doğrultusundaki yürüyüşünün tonunu belirleyecek.
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