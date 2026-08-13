Nathan Collins, Brentford'un Jordan Henderson'ın standartlarının üzerine koyacağına inanıyor

Henderson'ın tecrübesi ve liderliği, geçen sezon boyunca Brentford soyunma odasında derin bir etki bıraktı. Sky Sports'a konuşan Collins, eski takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı: "Asıl mesele onun nasıl bir insan olduğu. Kısa bir dönemdi ama burada geçirdiği zamandan gerçekten keyif aldığını düşünüyorum.

"Sezonun sonuna doğru gerçek karakterini gösterdi; kim olduğunu ve nasıl biri olduğunu ortaya koydu. Herkesle iyi anlaştı, gerçekten çok iyi bir tutuma sahipti ve insanlarla konuşmayı dört gözle bekliyordu. Sahadaki standartları da gerçekten çok önemliydi. Bu standartları o belirliyordu ve çıtası çok yüksekti. Antrenman temposunu da ciddi anlamda o yukarı çekti.

"Ayrılması zor oldu ama bu role girip yardımcı olabilecek birkaç oyuncumuz var. Bence geçen sezondan geriye bıraktıkları devam edecek."