Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi Elit müsabakaları kapsamında Riyad'daki Al-Awwal Park'ta rakibi Wasl'ı ağırlayacaktı; ancak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinin kafilesinin seyahat edememesi, Asya Futbol Konfederasyonu'nun kararıyla maçın ertelenmesine yol açtı.

Kriz, seyahatle ilgili zorluklar ve hava trafiğini çevreleyen koşullarla bağlantılıydı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ise maçın oynanması için gerekli prosedürleri ve koordinasyonları tamamladığını teyit etti.

Suudi Arabistan içindeki düzenlemelerin hazır olması ile Wasl kafilesinin ulaşamaması arasındaki bu tezat, özellikle hakem heyeti ve maç gözlemcisinin Riyad'a ulaşmasıyla birlikte spor camiasında soru işaretleri doğurdu.

Ancak yalnızca bu nokta, erteleme kararının yönetmeliklere aykırı olduğuna hükmetmek için yeterli değil. Zira hukuki değerlendirme; Birleşik Arap Emirlikleri kafilesinin karşılaştığı koşulların niteliğine, Asya Futbol Konfederasyonu'nun kararını alırken dayandığı delillere ve mücbir sebep ya da istisnai durumlara ilişkin hükümlerin olaya ne ölçüde uygulanabileceğine bağlı.