Tartışma, Al Nassr ile Emirates ekibi Al Wasl arasında Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmanın ertelenmesi kararıyla sınırlı kalmadı; aksine mesele, maçın sınırlarını aşan bir krize dönüştü. Zira karar, gerekçeleri ve kulüpler arasındaki fırsat eşitliği ilkesiyle ne ölçüde uyumlu olduğu konusunda soru işaretleri doğurdu.
Suudi tarafının maçın oynanabilmesi için gerekli düzenlemeleri tamamlama konusundaki ısrarı ile Al Wasl kafilesinin gelmesini engelleyen koşullar arasında, AFC kendisini bir eleştiri dalgası ve yaşananlara açıklık getirilmesi taleplerinin karşısında buldu.
Kriz yalnızca bir maçın tarihinin değiştirilmesinde değil, kararı kuşatan ayrıntılardaydı; özellikle de Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun, uçuş izinleri ve ilgili mercilerle koordinasyon dahil olmak üzere gerekli organizasyonel düzenlemelerin tamamlandığını, ayrıca hakem heyeti ile maç gözlemcisinin Riyad'a ulaştığını teyit etmesinin ardından.
Bu veriler, kıta federasyonunu ertelemeye iten nedenler ve Emirates ekibinin karşılaştığı koşulların karşılaşmanın tarihinin değiştirilmesini gerektiren durumlar kapsamına girip girmediği konusunda soru işaretlerine kapı araladı.