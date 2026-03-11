Nasıl yaptık?! Bayer Leverkusen teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi maçında Alman takımı köşe vuruşundan gol attıktan sonra Arsenal'in set parçası koçuna yaklaştı

Arsenal'in duran toplarda gösterdiği güç, birçok taraftar ve yorumcunun eleştirisine neden oldu ve bazıları takımın oyun stilini "sıkıcı" olarak nitelendirdi. Ancak Gunners'ın yıldızı Piero Hincapie, maç öncesinde takımın stratejisini savundu. "Detaylara dikkat ediyoruz. Set parçaları konusundaki gücümüz tüm Avrupa'da konuşuluyor. Bu, set parçaları koçumuz Nico Jover ile yaptığımız günlük antrenmanların sonucudur" dedi Hincapie. "Kulağa can sıkıcı gelebilir, ancak sonuçlar, her birimizin köşe vuruşundan veya serbest vuruştan gol atmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Benim için en önemli şey, başarılı olmamız ve bu süreçte yasadışı hiçbir şey yapmamamız. Her zaman güzel bir şekilde kazanamazsınız."