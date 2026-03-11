Getty/GOAL
Nasıl yaptık?! Bayer Leverkusen teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi maçında Alman takımı köşe vuruşundan gol attıktan sonra Arsenal'in set parçası koçuna yaklaştı
Arsenal'in duran toplarda üstünlüğü
Arsenal, bu sezon duran toplardan en çok gol atan takımlardan biri olduğunu kanıtladı. Gunners, bu ayın başlarında Chelsea'yi mağlup ettikleri maçta duran toplardan iki gol atarak Premier Lig'de 16 korner golü barajına ulaştı ve tek bir Premier Lig sezonunda kornerlerden atılan en fazla gol rekorunu egale etti.
Arsenal'i kendi oyununda yenmek
Ancak Çarşamba günü, Leverkusen 46. dakikada Robert Andrich'in kafa vuruşuyla skoru açarken, Kai Havertz 89. dakikada penaltıdan attığı golle Arsenal'e beraberliği getirdi.
Leverkusen'in açılış golünün ardından kameralar, Leverkusen teknik direktörü Hjulmand'ın saha kenarında Arsenal'in set parçası koçuyla konuşurken görüntülendi. Danimarkalı teknik adam, takımının Arsenal'in en güçlü olduğu alanda başarılı bir vuruş yapmasının ardından gurur dolu bir an yaşıyor gibi görünüyordu.
Güzelliğin ötesinde kazanmak
Arsenal'in duran toplarda gösterdiği güç, birçok taraftar ve yorumcunun eleştirisine neden oldu ve bazıları takımın oyun stilini "sıkıcı" olarak nitelendirdi. Ancak Gunners'ın yıldızı Piero Hincapie, maç öncesinde takımın stratejisini savundu. "Detaylara dikkat ediyoruz. Set parçaları konusundaki gücümüz tüm Avrupa'da konuşuluyor. Bu, set parçaları koçumuz Nico Jover ile yaptığımız günlük antrenmanların sonucudur" dedi Hincapie. "Kulağa can sıkıcı gelebilir, ancak sonuçlar, her birimizin köşe vuruşundan veya serbest vuruştan gol atmaya istekli olduğunu gösteriyor.
Benim için en önemli şey, başarılı olmamız ve bu süreçte yasadışı hiçbir şey yapmamamız. Her zaman güzel bir şekilde kazanamazsınız."
Tüm gözler Emirates'in dönüşüne çevrildi
Arsenal, 17 Mart'ta Emirates Stadyumu'nda Bayer Leverkusen'i ikinci maçta ağırlamaya hazırlanıyor. Gunners, çeyrek finalde Bodø/Glimt veya Sporting CP ile karşılaşacak olan takımın yerini garantilemek istiyor. Mikel Arteta'nın takımı, 2006'da finale yükselerek elde ettiği en iyi sonucunu aşarak, bu turnuvada tarihi bir ilk kez şampiyonluk hedefliyor.
