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"Nasıl olduğunu biliyorum" - Eski kaleci Joe Hart, Manchester City'nin suçlu kararı sonrası sessizliğini bozdu ve kulübün başarılarını savundu
City, temyiz planları arasında suçlu bulundu
Geçen hafta ortaya çıkan haberlere göre Manchester City, Premier League tarafından kendisine yöneltilen 115 mali suçlamanın çok büyük bölümünden suçlu bulundu. Suçlamalar ağırlıklı olarak kulübün bağlantılı şirketlerden gelen sponsorluk gelirlerini şişirdiği ve sıkı düzenlemeleri aşmak için kayıt dışı ödemeler kullandığı iddialarına odaklanıyor.
Kulüp aleyhine çıkan bu ağır karara rağmen Etihad ekibi güçlü bir itiraz başvurusu hazırlıyor. City Başkanı Khaldoon Al Mubarak karara yanıt olarak meydan okuyan bir açıklama yaptı ve hukuki sürecin sona ermekten çok uzak olduğunu savunarak kulübün adını temize çıkarma konusundaki sarsılmaz kararlılığını yineledi.
- Getty
Hart, Al Mubarak'a güveniyor
BBC Radio 5 Live'ın Monday Night Club programında konuşan Hart, davayla ilgili yaygın spekülasyonları artık duymamayı tercih ettiğini kabul etti. Bunun yerine 39 yaşındaki eski kaleci, City yönetiminin verdiği güvencelere güvenmeyi seçiyor ve özellikle Al Mubarak'ın taraftarlara yönelik son açık mektubuna işaret ediyor.
"Herkesin her bir tavşan deliğine, her bir solucan deliğine, her bir tartışmaya daldığını duydum," diyen Hart, şöyle devam etti: "Dürüst fikrim şu ki Khaldoon'a güvenmemek için hiçbir nedenim yok. Onun söyledikleri benim için yeterli. Konuşma şeklini çok sevdim. Mektubu da çok sevdim çünkü bu, kulübü önemseyen birinden geliyordu."
Eski İngiltere milli oyuncusu, nihai ve geri döndürülemez bir karar verilene kadar paniğe kapılmayacağını da sözlerine ekledi. Hart, "Manchester City suçlu bulunursa, ki Khaldoon'un söyledikleri nedeniyle ben öyle olduğunu düşünmüyorum, o zaman konuşulması gereken şeyler olur ama şu anda kendime çok güveniyorum ve çok ama çok sakinim" dedi.
Hart'a göre kupalar sahada adil şekilde kazanıldı
Etihad'daki 12 yıllık döneminde Hart, 348 maça çıktı ve iki Premier League şampiyonluğu, iki Lig Kupası ve bir FA Cup dahil olmak üzere önemli sayıda kupa kazandı. Yönetim katındaki tartışmalar ne olursa olsun, oyuncuların başarılarını tamamen sahadaki performanslarıyla hak ettiğinde ısrar ediyor.
Şöyle açıkladı: "Başardıklarımla, Manchester City'de yaptıklarımla ve takım olarak başardıklarımızla büyük gurur duyuyorum. Bu da değişmez, bana aksini söyleyene kadar değişmez. Ben yaptığımı yaptım. 11'e 11 sahaya çıktım ve mücadelemi sahada verdim. Bazı maçları kazandım, bazılarını kaybettim, bazılarında berabere kaldım; ardından el sıkışıp sahadan ayrıldım."
Hart ayrıca, kadronun perde arkasındaki mali manipülasyondan haberdar olduğuna dair her türlü imayı da reddetti. Sözlerini, "Ben ne yaptığımı biliyorum, bizim ne yaptığımızı biliyorum ve bunun nasıl gerçekleştiğini biliyorum. Sanki bir plan ya da komplo içindeymişiz gibi hissettirmiyordu" diyerek tamamladı.
- AFP
Maresca'nın takımı için hukuki mücadele kapıda
Manchester City ile Premier League arasındaki hukuki anlaşmazlığın, kulübün karara itiraz başlatmasıyla birlikte birkaç ay daha sürmesi bekleniyor.
Nihai bir karara varılana kadar Enzo Maresca'nın ekibi, saha dışındaki gürültüyü görmezden gelmeye çalışmalı ve son iki sezonda Premier League şampiyonluğunu kaçırmasının ardından yeniden yerel şampiyonluğu kazanma hedefine odaklanmayı sürdürmeli.
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