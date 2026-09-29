BBC Radio 5 Live'ın Monday Night Club programında konuşan Hart, davayla ilgili yaygın spekülasyonları artık duymamayı tercih ettiğini kabul etti. Bunun yerine 39 yaşındaki eski kaleci, City yönetiminin verdiği güvencelere güvenmeyi seçiyor ve özellikle Al Mubarak'ın taraftarlara yönelik son açık mektubuna işaret ediyor.

"Herkesin her bir tavşan deliğine, her bir solucan deliğine, her bir tartışmaya daldığını duydum," diyen Hart, şöyle devam etti: "Dürüst fikrim şu ki Khaldoon'a güvenmemek için hiçbir nedenim yok. Onun söyledikleri benim için yeterli. Konuşma şeklini çok sevdim. Mektubu da çok sevdim çünkü bu, kulübü önemseyen birinden geliyordu."

Eski İngiltere milli oyuncusu, nihai ve geri döndürülemez bir karar verilene kadar paniğe kapılmayacağını da sözlerine ekledi. Hart, "Manchester City suçlu bulunursa, ki Khaldoon'un söyledikleri nedeniyle ben öyle olduğunu düşünmüyorum, o zaman konuşulması gereken şeyler olur ama şu anda kendime çok güveniyorum ve çok ama çok sakinim" dedi.



