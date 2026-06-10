"Nasıl hatırlanmak isterim" - Çığlık atan taraftarlar, Barry Sanders ve hiçbir beklenti: Amerika'da futbolu değiştiren 1994 ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası serüveninin iç yüzü

1994 Dünya Kupası'nda ABD Erkek Milli Takımı'nın Brezilya'ya yenildiği gün, Cobi Jones bir şeyin farkına vardı: onlar çoktan kazanmıştı. Takımın Dünya Kupası hayali sona ermişti, ama Jones'unki daha yeni başlıyordu. O 4 Temmuz öğleden sonra, güneşin altında ve 80.000'den fazla taraftarın önünde, Jones etrafına bakındı ve geleceği gördü.

"Karşı tarafta Romario ve Bebeto vardı," diye hatırlıyor Jones, GOAL'a. "Sahaya çıktığımda kalabalığın coşkusunu duydum ve orada yüzlerini kırmızı, beyaz ve maviye boyamış, bayraklarını havaya savuran çok sayıda Amerikalı taraftar gördüm. Brezilyalı taraftarları gölgede bırakıyorlardı. Bu benim için çok özel bir andı. Asla unutmayacağım. Bu bana futbolun kabul gördüğünü gösterdi."

Otuz iki yıl sonra, Jones ve 14 takım arkadaşı farklı bir stadyumun sahasına çıktı. ABD Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası öncesi veda maçının başlama vuruşundan önce, 1994 kadrosu Soldier Field'da onurlandırıldı. Hepsi kot formalarını kırmızı-beyaz çizgili formalarla değiştirmişti. Tekmeliklerini aviator güneş gözlükleriyle, kayma hareketlerini cep telefonu selfieleriyle değiştirmişlerdi. 32 yılda çok şey değişmişti, ancak spor tarihine damga vuracak bir yazın başlangıcında yeniden bir araya geldiklerinde, her şey tam bir döngü tamamlanmış gibi görünüyordu.

Her şey, 30 yılı aşkın bir süre önce, 20'li yaşlarındaki bir grup isimsiz gençten ülkeyi ilhamlandırmaları istendiğinde başladı. O zamanlar futbol kültürü sınırlıydı, profesyonel lig yoktu ve umut da yoktu. Ancak her şeyin değiştiği yer 1994 yazındı. O yaz, o isimsiz grup ikon haline geldi, dünyanın en iyileriyle oynadı, 90'ların en ünlü isimleriyle tanıştı ve bir sürü imza dağıttı.

Ancak daha da önemlisi, o yaz futbolun Amerika'ya gerçekten giriş yaptığı zamandı. Major League Soccer, 1994 turnuvasının vaatlerinden doğdu. Otuz yıl sonra, ligde Lionel Messi ve Avrupa futbolunun en büyük takımlarıyla aynı değerde kulüpler yer alıyor. Dünya Kupası 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönerken, bu sporun burada geldiği noktanın büyük bir kısmı o yaza kadar uzanıyor.

"Ondan sonra geriye dönüp bakmak yoktu," diyor Alexi Lalas GOAL'a. "Dünya Kupaları o andan sonra bir daha eskisi gibi olmadı."

Bu, 1994 Dünya Kupası'nı yaşayanların, bundan faydalananların ve hayatları bir gecede değişenlerin anlattığı hikaye.