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Summer of 1994 GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Nasıl hatırlanmak isterim" - Çığlık atan taraftarlar, Barry Sanders ve hiçbir beklenti: Amerika'da futbolu değiştiren 1994 ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası serüveninin iç yüzü

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay

GOAL, futbol sporunu değiştiren o yaz dönemini, o günleri yaşayanların anılarıyla mercek altına alıyor

1994 Dünya Kupası'nda ABD Erkek Milli Takımı'nın Brezilya'ya yenildiği gün, Cobi Jones bir şeyin farkına vardı: onlar çoktan kazanmıştı. Takımın Dünya Kupası hayali sona ermişti, ama Jones'unki daha yeni başlıyordu. O 4 Temmuz öğleden sonra, güneşin altında ve 80.000'den fazla taraftarın önünde, Jones etrafına bakındı ve geleceği gördü.

"Karşı tarafta Romario ve Bebeto vardı," diye hatırlıyor Jones, GOAL'a. "Sahaya çıktığımda kalabalığın coşkusunu duydum ve orada yüzlerini kırmızı, beyaz ve maviye boyamış, bayraklarını havaya savuran çok sayıda Amerikalı taraftar gördüm. Brezilyalı taraftarları gölgede bırakıyorlardı. Bu benim için çok özel bir andı. Asla unutmayacağım. Bu bana futbolun kabul gördüğünü gösterdi."

Otuz iki yıl sonra, Jones ve 14 takım arkadaşı farklı bir stadyumun sahasına çıktı. ABD Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası öncesi veda maçının başlama vuruşundan önce, 1994 kadrosu Soldier Field'da onurlandırıldı. Hepsi kot formalarını kırmızı-beyaz çizgili formalarla değiştirmişti. Tekmeliklerini aviator güneş gözlükleriyle, kayma hareketlerini cep telefonu selfieleriyle değiştirmişlerdi. 32 yılda çok şey değişmişti, ancak spor tarihine damga vuracak bir yazın başlangıcında yeniden bir araya geldiklerinde, her şey tam bir döngü tamamlanmış gibi görünüyordu.

Her şey, 30 yılı aşkın bir süre önce, 20'li yaşlarındaki bir grup isimsiz gençten ülkeyi ilhamlandırmaları istendiğinde başladı. O zamanlar futbol kültürü sınırlıydı, profesyonel lig yoktu ve umut da yoktu. Ancak her şeyin değiştiği yer 1994 yazındı. O yaz, o isimsiz grup ikon haline geldi, dünyanın en iyileriyle oynadı, 90'ların en ünlü isimleriyle tanıştı ve bir sürü imza dağıttı.

Ancak daha da önemlisi, o yaz futbolun Amerika'ya gerçekten giriş yaptığı zamandı. Major League Soccer, 1994 turnuvasının vaatlerinden doğdu. Otuz yıl sonra, ligde Lionel Messi ve Avrupa futbolunun en büyük takımlarıyla aynı değerde kulüpler yer alıyor. Dünya Kupası 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönerken, bu sporun burada geldiği noktanın büyük bir kısmı o yaza kadar uzanıyor.

"Ondan sonra geriye dönüp bakmak yoktu," diyor Alexi Lalas GOAL'a. "Dünya Kupaları o andan sonra bir daha eskisi gibi olmadı."

Bu, 1994 Dünya Kupası'nı yaşayanların, bundan faydalananların ve hayatları bir gecede değişenlerin anlattığı hikaye.

  • IST OCT 1993: COBI JONES IN TRAINING AT MISSION VIEJO. JONES IS A MEMBER OF THE USA SOCCER TEAM FOGetty Images Sport

    "Futbol yoktu"

    Genç neslin anlaması zor olsa da, bir zamanlar futbolun Amerikan kültürünün önemli bir parçası olmadığı bir dönem vardı. Hatta önemsiz bir parçası bile değildi. Futbol, dışlanmış küçük grupların arasında saklı kalmıştı. Jones’un durumunda ise, restoranların arka köşelerine sıkışıp, kimsenin izlemek istemediği bir şeyi izliyordu.

    Jones, GOAL'a şöyle anlatıyor: "Meksika restoranına girmek için beş dolar öderdik. Kötü uydu yayını ve dalgalı çizgilerin olduğu arka odaya tıkılırdık. Herkes maçı izlemeye çalışmak için televizyonun etrafında toplanırdı. Hepsi bu kadardı. Durum böyleydi. Futbol yoktu."

    4 Temmuz 1988'de bu durum değişmeye başladı. O gün FIFA Yürütme Komitesi, 1994 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkesini belirlemek üzere Zürih'te toplandı. ABD'nin kazanması için tek tur oylama yetti. Bu oylamanın bir parçası olarak FIFA, gelenekleri bozarak profesyonel futbol ligi olmayan bir ülkeyi ilk kez Dünya Kupası ev sahibi olarak seçtikten sonra, ABD'nin kendi profesyonel futbol ligini kurmasını şart koştu.

    FIFA, Dünya Kupası'nı ABD'ye vererek bu spora olan ilgiyi artırmayı umuyordu. O dönemde ilgi neredeyse sıfır olduğu için bu garanti altındaydı.

    Bu arada, ABD Milli Takımı birdenbire gündeme oturdu. 1990'da ABD, 40 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı, ancak üç maçta üst üste yenilerek turnuvadan erken elendi. 1994 turnuvasına hazırlanmak için ABD Futbol Federasyonu, bugünün standartlarına göre akıl almaz bir adım attı. Amerikalı oyuncuların oynayabileceği profesyonel bir lig olmadığı için federasyon, USMNT'yi adeta bir kulüp takımına dönüştürdü. Oyuncular Kaliforniya'da kalacak ve baş antrenör Bora Milutinovic yönetiminde tam zamanlı antrenman yapacaklardı. Birkaç yıl boyunca, Amerikan futbolunun en büyük yıldızlarının tek odak noktası Dünya Kupası oldu.

    "İnsanlar, benim ve Cobi Jones gibi oyuncuların 94'te sahaya çıktıklarında hiçbir kulüpte kayıtlı olmadığımızın farkında değil," diyor Lalas GOAL'a, "bu yüzden tamamen ters bir yol izledik. Normalde bir kulübün altyapısında oynarsın, sonra da A takıma alınırsın. İyi performans gösterirseniz, milli takım sizi fark eder, milli takıma gidersiniz ve orada da iyi performans gösterirsiniz. Yol budur. Bizim için ise, hiçbirimizin kulüp takımı olmadığı için, zorunlu olarak Dünya Kupası'ndan iki yıl önce gerçek bir takım olarak antrenman yaptık."

    USMNT'nin en iyi yıldızlarının çoğu bu sistemden yetişti; Jones, Lalas ve Marcelo Balboa da bunlardan bazılarıydı. Toplamda, Dünya Kupası kadrosundaki 23 oyuncunun 14'ü bu programın bir parçasıydı. Dokuzu değildi. Bu grupta Tab Ramos, Earnie Stewart, John Harkes ve Eric Wynalda vardı. En azından başlangıçta durum biraz garipti.

    "ABD'de yerleşik, birbirine çok sıkı sıkıya bağlı bir grup vardı," diyor Jones, "ve sonra, zaman zaman, yurtdışından gelen bu oyuncular da gruba katılıyordu. İlginç bir dinamikti. Dünya Kupası'ndan hemen önce bir araya gelen iki ayrı gruptu ve sonra bir nevi kaynaştılar çünkü bu iki grubun bir araya gelmesiyle birlikte, hâlâ 'Peki, grup olarak nasıl başarılı oluruz?' düşüncesi vardı."

    Başarı hiç de garantili değildi. ABD, o yaz turnuvaya 23. sırada girdi. Kura çekiminde iki Avrupa devi olan İsviçre ve Romanya'nın yanı sıra Güney Amerika'nın en iyi takımlarından biri olan Kolombiya ile eşleşti.

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  • Alexi Lalas 1994 USMNTGetty Images

    Beklentileri alt üst ederek

    Kura çekildiği andan itibaren takımın üyelerinin aklında tek bir düşünce vardı: rezil olmamak. Üç maçın hepsinde de zayıf taraf olacaktı; bu da ABD Milli Takımı için belirleyici anın oldukça çabuk sona erebileceği anlamına geliyordu.

    Jones, "Grup aşamasını geçemeyen ilk ev sahibi ülke olmamak için üzerimizde büyük bir baskı vardı" diye ekledi. "Sanırım buna bir tür bağ kurma süreci diyebiliriz. İşleri halletmenin bir yolunu bulmak için, nasıl bakarsanız bakın, ortak bir fedakarlık ya da ortak bir acı gibi bir şeydi."

    Balboa ise şöyle dedi: "Dinleyin, hiçbir beklenti yoktu."

    Bu durum hızla değişti.

    İlk maç, Pontiac Silverdome'da 73.000'den fazla taraftarın önünde İsviçre ile oynandı. Bu destek başlı başına bir zaferdi. Sonuç da manevi bir zaferdi, çünkü ABD, devre bitmeden hemen önce Wynalda'nın golüyle 1-1 berabere kaldı.

    Sırada, bu sporun tarihindeki en kötü şöhretli maçlardan biri vardı. 22 Haziran 1994'te ABD, Rose Bowl'da Kolombiya'yı 2-1 yendi. Stewart, maçı kazandıran golü atarak USMNT'nin kahramanı oldu. İlk gol, bilindiği gibi, Andres Escobar'ın kendi kalesine attığı bir goldü. Kolombiyalı savunma oyuncusu, turnuvadan kısa bir süre sonra öldürüldü.

    Dört puanı cebine koyan ABD, grup aşamasının son maçında Romanya'ya 1-0 yenilmesine rağmen bir üst tura yükseldi. Tüm tahminleri alt üst eden ABD, azmi, ruhu ve nihayetinde futbol yeteneğiyle tüm dünyayı etkilemişti.

    "ABD takımına hayran kaldım," diyor o yaz Almanya'nın yıldızı olan ve nihayetinde 2014 Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Jurgen Klinsmann, GOAL'a. "Tüm maçları televizyondan izledik ve ABD takımı hakkında çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Elinden gelenin en iyisini yapan, harika futbolculara sahip bir takım gördüm: Tab Ramos, Alexi Lalas, Tony Meola, Marcelo Balboa. Bu takım, dünyanın geri kalanıyla kolayca rekabet edebilecek bir takımdı.

    "Her zaman şöyle düşünürdük: 'Peki, futbol ABD'de gerçekten ne kadar popüler? Ne kadar ileri gidebilirler?' Bu takım, sürpriz olduğu için değil, çok iyi olduğu için kolaylıkla yarı finale çıkabilirdi."

    Yarı finale çıkamadılar. Grup aşamasını geçmenin ödülü olarak, ABD Milli Takımı Brezilya ile eşleşti. 72. dakikada Bebeto'nun golüne yenik düşmeden önce, sonradan şampiyon olacak takıma karşı ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ve böylece 1994 Dünya Kupası rüyası sona erdi - ama aslında sona ermedi. O takımın oyuncuları için 1994 bir yaz değil, bir dönüm noktasıydı. Hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı.

  • Alexi LalasGetty Images Sport

    Bir gecede ünlü olanlar

    Amerikan futbolunda daha önce hiç gerçek bir süperstar olmamıştı. O yazdan sonra ise sayıları 22’ye çıktı. 1994 Dünya Kupası kadrosunun üyeleri, turnuva öncesinde nispeten tanınmazken, neredeyse bir anda ünlü statüsüne yükseldi. Sadece birkaç hafta içinde herkes ABD Milli Takımı’nın bir parçası olmak istedi. Herkes onlara benzemek de istiyordu.

    "Dürüst olalım, formayı seviyorlar," diyor Balboa, bugüne kadar futbolun en sevilen formalarından biri olan ikonik kot forma hakkında. "O kot gömlek mi? Herkes onu almak için can atıyor gibi görünüyor."

    Kızıl saçları ve keçi sakalıyla Lalas bir ikon haline geldi. Jones'un sahadaki şöhreti, saha dışında da şöhrete dönüştü. Kaptan Meola, kaleci pozisyonunda bir miras başlattı. Kadrodaki her oyuncu görünüşe göre farklı bir şey kattı ve her biri kendi hayran kitlesini oluşturdu.

    "Alexi'nin de sık sık belirttiği gibi, benim için çığlık atan birçok genç kız vardı," diyor Jones gülerek. "Alexi'nin ise asi kızlar vardı."

    "O grubun bir kişiliği vardı," diye ekliyor Balboa, "ve bence bu grubu özel kılan da buydu. İnsanların 94'e bu kadar bağlanmasının nedeni bu."

    Bunun bazı avantajları vardı ve bunlardan bazıları oldukça gerçeküstüydü. Jones, o Dünya Kupası'ndan sonra, uçuşlarda havayolu ekibi tarafından tanındığında birinci sınıfa yükseltildiğini hatırlıyor. Oyuncular birdenbire ülkenin her yerinde destek görmeye başladı. Hem futbol hem de genel olarak takımın hayranları her yerde ortaya çıkarken, oyuncular birdenbire şöhret kavramıyla başa çıkmak zorunda kaldı.

    "Bence bu bizim için biraz şok oldu," diyor Jones, "çünkü bunun ne kadar büyük bir şey olabileceğini fark etmeye başlamıştık. Televizyon röportajları, dergi kapakları, Sports Illustrated for Kids gibi şeyler almaya başladığınızda, bu yavaş yavaş arttı. Gittiğimiz her maçta, otellerin çeşitli salonlarında imzalamamız gereken en az 500-600 top oluyordu.

    "Biz sadece futbolcular değildik. Bakın, 23 ya da 24 yaşındasınız ve evet, tüm bu ilgiyi seviyorsunuz, ama aynı zamanda sadece futbolun ötesinde yapmanız gereken tüm istekler nedeniyle zaman zaman zorlayıcı da oluyordu, çünkü bu sporun gelişmesine katkıda bulunmak zorundaydınız."

    Bu sporu geliştirirken, USMNT sonunda 90'ların ikonlarıyla yolları kesişti. Brezilya'ya yenildikten sonra, Robin Williams yemek salonuna gelerek takıma bir konuşma yaptı.

    "Sanırım herkes 'Ne oluyor?' diye düşündü," diyor Jones.

    O yaz Jones'un tanıştığı tek ikon Williams değildi. En sevdiği an, USMNT'nin açılış maçındaki beraberliğin ardından yaşandı.

    "Detroit'te doğduğum için bunu hep düşünürüm," diyor Jones. "Detroit'teki maçtan sonra biri beni aile odasına götürdü ve Adidas'tan biri, 'Hey, biri seninle tanışmak istiyor' dedi. Beni oraya götürdüler ve karşımda Barry Sanders vardı. 'Hey dostum, tanıştığımıza memnun oldum' dedim ve o da 'Dostum, çok hızlısın' dedi.

    "Ben de 'Bir dakika, ne?' dedim. Bunu söyleyen Barry Sanders'dı! Benim için çok özel bir andı. 'Evet, bu gerçekten inanılmaz' dediğim o tuhaf anlardan biriydi."

    Jones ve takım arkadaşlarından etkilenen tek kişi Sanders değildi. Meğer, onları izleyen yepyeni bir sporcu nesli varmış ve o yaz, bu spora olan ilgilerini ateşleyen kıvılcım olmuştu.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    İzleyen nesil

    1994 yazında Tim Howard 15 yaşındaydı. O dönemde Kaliforniya’da ABD U-17 erkek milli takımıyla antrenman yapıyordu. ABD Futbol Federasyonu, gruba ABD A Milli Takımı’nın Kolombiya ile oynayacağı maçı izlemeleri için bilet ayarlamış ve bu nezaket göstermişti. Howard her ayrıntıyı hatırlıyor.

    "İşte buradayım, 15 yaşındayım ve ABD milli takım arkadaşlarımla birlikteyim," dedi Howard 2024'te gazetecilere. "Gömleklerimizi çıkarmışız, Pasadena'nın sıcağında terliyoruz, yüzlerimize 'USA' yazmışız. Kale arkasında duruyoruz ve Marcelo Balboa bir bisiklet vuruşunu kaçırıyor, ama tabii ki kendi kalesine attığı golle kazanıyoruz.

    "Onların Amerikan bayraklarıyla sahada tur attığını görmek... 15 yaşındayken, 'Tamam, ben futbol oynuyorum, bunu seviyorum, eğlenceli ve gerçekten büyük işler başarmak istiyorum' dersin, ama bu, harika olabileceğinin farkına vardığın andı. Milli takımda oynayabilirsin. Böyle bir Dünya Kupası'nda oynayabilirsin. Anladığın an buydu: Pasadena'daki o maç."

    Howard, elbette, o yaz Meola'nın başlattığı kaleci mirasını devam ettirdi. Ancak maçı izleyen tek USMNT efsanesi o değildi. 2002 ile 2014 yılları arasında dört Dünya Kupası'nda oynayan DaMarcus Beasley, 2021'de GOAL'a verdiği röportajda, Stewart'ın Kolombiya'ya attığı golü çok net hatırladığını söyledi. Şu anki USMNT kaptanı Tim Ream o zamanlar gençti, ancak takımın Rose Bowl'da oynadığı maçta televizyonda ilk kez ABD formalarını gördüğünü hatırlıyor. Oguchi Onyewu ise daha büyük bir şey gördüğünü hatırlıyor: bir gelecek.

    2006 ve 2010 Dünya Kupaları'nda forma giyen Onyewu, 2020 yılında GOAL'a verdiği röportajda, "1994 Dünya Kupası'ndan önce, profesyonel futbolcu olma konusunda hiçbir şekilde bir hedefim ya da hayalim yoktu" dedi. "Profesyonel futbol oynamanın mümkün olabileceğini ya da kazançlı bir kariyer olacağını bile bilmiyordum."

    Bundan faydalanan tek takım ABD Milli Takımı değildi. Gelecekteki İtalya milli takım oyuncusu Giuseppe Rossi, New Jersey'de büyüyen yedi yaşındaki bir futbol fanatiğiydi. O yaz tribünlerdeydi.

    "Babam beni İtalya milli takımının İrlanda ile oynadığı maçı izlemeye götürdü ve bu, sonsuza kadar saklayacağım bir anı," dedi GOAL'a. "Roberto Baggio'yu, Gianfranco Zola'yı izlemek... Bunlar, her pazar sabahı saat 9'da uyanıp Milan'ın maçını izlemekten keyif aldığım oyunculardı."

    Sonuçta, o yazki turnuvanın mirası buydu: ilham. 32 yıl sonra bile, bu ilham hala devam ediyor.

  • Cobi Jones 2026Getty

    Kalıcı bir miras

    O yazdan bu yana ne kadar çok şeyin değiştiğini ne kadar vurgulasak azdır. Amerikalı oyuncular artık bu sporun en üst seviyelerinde oynuyorlar, fırsat eksikliği nedeniyle yıllarca yurtdışında kalmak zorunda kalmıyorlar. Futbol, Amerikan televizyonlarında sürekli yer alıyor; hatta bugünlerde Avrupa'nın alt ligleri bile Amerikan yayıncılarla anlaşmalar yapıyor. Yurtiçi futbol da o kadar gelişti ki, tartışmasız gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olan Lionel Messi, son üç yıldır MLS'yi evi olarak görüyor.

    Son 32 yılda futbol sporu çığ gibi büyüdü. Her şey, 20'li yaşlarındaki bir grup isimsiz oyuncunun bir ulusun kalbini fethettiği sıcak bir yazda başladı.

    "1994'ün ne anlama geldiğini ya kendime hatırlatıyorum ya da her gün bana hatırlatılıyor," diyor Lalas. "Yani, dürüst olalım: Bugün sizinle konuşabilmemin sebebi 1994 yazıdır. Dünya Kupası'nın gücünün ve bir bireye neler yapabileceğinin farkındayım. Hayatımı sonsuza dek değiştirdi ve bana hem saha içinde hem de saha dışında fırsatlar sundu; ben de bu fırsatları sonuna kadar değerlendirdim."

    Lalas haklı: 1994 hayatları değiştirdi. O artık tartışmasız televizyondaki Amerikan futbolunun yüzü. Jones'un Los Angeles'ta bir heykeli var. Balboa, Colorado'da bir ikon. O takımdan sayısız oyuncu, başka yerlerde antrenör, spor direktörü ve yayıncı olarak futbola damga vurdu. Hiçbiri o Dünya Kupası'nda yaptıklarından daha büyük bir etki yaratamadı.

    2026 Dünya Kupası'nın arifesinde, 1994 hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu nedenle FOX, 2026 Dünya Kupası yayınlarına giriş yapmak üzere "94 Yazı" adlı bir belgesel yayınladı. Bu nedenle Lalas bu yaz herkesin televizyon ekranlarında boy gösterecek. Ve bu nedenle U.S. Soccer, geçmişle bugünün benzersiz bir buluşması olması amacıyla, USMNT'nin Almanya ile oynayacağı veda maçı için o takımın büyük bir kısmını Chicago'da bir araya getirdi.

    Bu yaz, şimdiki zaman geleceğe ilham verecek. Jones bu hissin ne olduğunu biliyor. Amerikan futbolunun yeni bir sıçramaya hazır olduğunu umuyor ve eğer bu sıçrama gerçekleşirse, spor onun umduğu şekilde ilerlerse, o zaman kendisi ve takım arkadaşlarının yıllar önce bu süreçte oynadıkları rolü anlayacak.

    "94 takımını, bu ülkede futbolun temelini oluşturan ve sağlamlaştıran takım olarak görmelerini isterim," diyor. "94, ilk kez beklentileri aştığımız yıldı. Kimse ABD'nin grup aşamasını geçeceğini beklemiyordu. Kimse Dünya Kupası'nın ABD'de başarılı olacağını düşünmüyordu, ama o 94 takımının bir araya gelip, üniversiteden yeni mezun olmuş birçok gençle özel bir şey başarması? Başarılı bir Dünya Kupası geçirmek ve bu ülkede futbol sporunu adeta canlandırmak? İşte ben böyle hatırlanmak istedim.

    "94 kadrosunun yaptıkları sayesinde bu sporda muazzam bir sıçrama yaptık. Şu anda sahip olduğumuz her şey ve gelecekte sahip olacağımız her şey buna dayanıyor."


    GOAL'dan Tom Hindle ve Alex Labidou bu habere katkıda bulundu.

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