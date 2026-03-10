Getty
NASIL?! Gus Poyet, Tottenham'ın etkileyici Şampiyonlar Ligi performansını anlayamıyor. Spurs efsanesi, 'saçma' küme düşme mücadelesi bahanelerini reddediyor ve takımın şu anda 'büyük tehlike' altında olduğunu söylüyor
Tottenham, 17 yıllık kupa hasretine son verdikten sonra yine zorlanıyor
Tottenham bir zamanlar tartışmalı Süper Lig tartışmalarının bir parçasıydı ve muhteşem yeni evlerine taşınmalarının ardından saha dışında olumlu gelişmeler kaydedildi ve bunun saha içindeki sonuçlara dayansıyacağı bekleniyordu. Ancak durum böyle olmadı.
Ange Postecoglou, 2025'te Avrupa Ligi zaferini tadarak 17 yıllık büyük kupa hasretine son verdi, ancak aynı zamanda Premier Lig'de 17. sırada bitirerek bu utanç verici düşüşün bedelini işini kaybetmekle ödedi.
O zamandan beri Thomas Frank geldi ve gitti, Igor Tudor ise şu anda geçici teknik direktörlük görevini üstleniyor. Görevinin başında üst üste üç mağlubiyet alan Tudor, Spurs'un gittiği yönle ilgili daha rahatsız edici soruların sorulmasına neden oldu. Spurs, küme düşme hattının sadece iki sıra ve bir puan üzerinde yer alıyor.
Spurs hala Premier Lig'in 'Büyük Altı'nın bir parçası mı?
Eski Uruguay milli takım oyuncusu Poyet, 2001 ile 2004 yılları arasında Tottenham'da üç yıl geçirdi. İngiliz başkentinin sözde ağır toplarının şu anda yaşadığı tutarsızlıktan herkes kadar şaşkın. Spurs, bu sezon yine kıtasal bir şampiyonluk için mücadele ediyor olabilir, ancak kendi ülkesinde birinci ligdeki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Spurs'un hala kendilerini "Büyük Altı" ve Süper Lig'e layık olarak görebilecekleri sorulduğunda, Amerikalıların en iyi casino ödemelerini bulmalarına yardımcı olan bir site olan Casino Guru ile birlikte konuşan Poyet, GOAL'e şunları söyledi: "Hayır, değiller. Değiller. Ve o takımın, Avrupa kupalarında gösterdiği performansla ilk altı takım arasında olması beklenen bir takımın, Premier Lig'de bu kadar kötü olacağını hiç beklemiyordum.
"Çok fazla analiz yapmaya çalıştım. Hatta son birkaç ayda oyuncuların özelliklerini ayrıntılı olarak inceledim. Yani, oyuncuların özellikleri Premier Lig maçlarından çok Avrupa maçlarına daha mı uygun? Bilirsiniz, bu tür bir analiz, çünkü bu kadar iyi performans göstermenin bir nedeni olmalı. Şampiyonlar Ligi grubunda dördüncü. 32 takım arasında dördüncü! Peki, ligde 16. olmanız nasıl mümkün olabilir? Şampiyonlar Ligi o kadar mı kötü? Gerçekten o kadar mı kötü?”
Poyet, Premier Lig'deki kötü performans için bahaneleri kabul etmiyor
Poyet, Spurs'un içinde bulunduğu zor duruma ilişkin şunları ekledi: "Şu anda durum çok basit. Tehlike. Bir ay önce 'Tamam, durum iyi değil' demiştim, ama şimdi tehlike var. Büyük tehlike. Ve bu maçı, ya da bu iki maçı, Premier Lig'e getirecek bir şeyler bulmak için kullanmaları gerekiyor.
"Eğer bunu yapmazlarsa, insanlar 'Tamam, bu farklı bir yarışma' diye düşünecekler, ama kafaları aynı. Bugünkü maç öncesi soyunma odasında, oyuncular hafta sonu ile aynı zihniyetteydiler. "Oh, şimdi rahatlayıp oynayacağız" gibi bir durum yok. Çünkü eğer öyle olursa, bugün Premier Lig'de oynadıklarından farklı oynayabilirler, o zaman durum daha da kötü olur. Çünkü o zaman bunun neden sorun olduğunu anlarsınız.
“Yani, bu maçlarda motivasyon ve insanların söylediği o ekstra şeyi, bu kelimeden nefret ediyorum ama güveni elde etmek için bir şeyler yapabilir miyiz? Benim için güven, her zaman kendi seviyemde, yedide oynamaktır. Ve sonra güven, bir ters vuruş yaptığınızda ve topun üst köşeye gittiğinde ortaya çıkar. Ama her zaman yedide oynarsanız, bir Premiership oyuncususunuzdur. Bana "Bugün kendime güvenmiyorum, dörtüm" gibi saçmalıklar söyleme. Hayır dostum, o zaman sen Premier Lig oyuncusu değilsin. Bu kelimeyi sevmiyorum ama görmek istediğim şey zihinsel. Zihinsel taraf."
Tottenham 2025-26 fikstürü: Yurtiçi ve yurtdışında kritik maçlar
Spurs, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak. La Liga rakibi ile Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı 18 Mart'ta yapılacak ve bu maçın arasında Liverpool ile Anfield'da oynanacak maç yer alıyor.
Önemli maçlar arka arkaya gelirken ve her maçın sonucu çok önemliyken, 22 Mart'ta aynı sıralarda yer alan Nottingham Forest ile potansiyel olarak kader belirleyici bir iç saha maçı oynanacak.
