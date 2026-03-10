NASIL?! Gus Poyet, Tottenham'ın etkileyici Şampiyonlar Ligi performansını anlayamıyor. Spurs efsanesi, 'saçma' küme düşme mücadelesi bahanelerini reddediyor ve takımın şu anda 'büyük tehlike' altında olduğunu söylüyor

Eski Uruguay milli takım oyuncusu Poyet, 2001 ile 2004 yılları arasında Tottenham'da üç yıl geçirdi. İngiliz başkentinin sözde ağır toplarının şu anda yaşadığı tutarsızlıktan herkes kadar şaşkın. Spurs, bu sezon yine kıtasal bir şampiyonluk için mücadele ediyor olabilir, ancak kendi ülkesinde birinci ligdeki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Spurs'un hala kendilerini "Büyük Altı" ve Süper Lig'e layık olarak görebilecekleri sorulduğunda, Poyet, GOAL'e şunları söyledi: "Hayır, değiller. Değiller. Ve o takımın, Avrupa kupalarında gösterdiği performansla ilk altı takım arasında olması beklenen bir takımın, Premier Lig'de bu kadar kötü olacağını hiç beklemiyordum.

"Çok fazla analiz yapmaya çalıştım. Hatta son birkaç ayda oyuncuların özelliklerini ayrıntılı olarak inceledim. Yani, oyuncuların özellikleri Premier Lig maçlarından çok Avrupa maçlarına daha mı uygun? Bilirsiniz, bu tür bir analiz, çünkü bu kadar iyi performans göstermenin bir nedeni olmalı. Şampiyonlar Ligi grubunda dördüncü. 32 takım arasında dördüncü! Peki, ligde 16. olmanız nasıl mümkün olabilir? Şampiyonlar Ligi o kadar mı kötü? Gerçekten o kadar mı kötü?”