“Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum” - Lionel Messi, hayatını kaybeden babası Jorge için yürek burkan bir veda mesajı paylaştı ve emeklilik sinyali verdi

Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, babasının sağlığı kötüye giderken son Dünya Kupası'nda oynamanın kendisinde yarattığı kişisel acıyı anlattı. Messi, finale çıkma konusundaki temel motivasyonunun babasına toparlanması ve mümkünse seyahat etmesi için daha fazla zaman kazandırmak olduğunu açıkladı. Ancak Arjantin, sonunda İspanya'ya 1-0 mağlup oldu ve 2022'de kazandığı unvanı koruyamadı.

Messi, sahada elinden geleni yapmasına rağmen turnuvanın zirve noktasında fiziksel sınırlarına ulaştığını kabul etti. "Benden son Dünya Kupası'nda oynamamı çok istedin ve en kötüsünü de turnuvanın başlamasından hemen önceki günlerde yaşadın. Bu, bir turnuvada ilk kez olmayacağın zamandı ama annem bana iyileşeceğini ve seyahat edecek kadar iyi olacağını söyledi. Ben de sana, seyahat edebilesin diye finale çıkacağımızı söyledim. Her maç bittiğinde senin mesajını bekledim ve onun eksikliğini hissettim. İşte o zaman durumun gerçekten çok kötü olduğunu anladım."

Messi sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine de mümkün olduğunca ileri gitmeyi, sana zaman kazandırmayı ve bir maç görebilmeni düşünmekten vazgeçmedim. Finale çıktık ve sen orada olamadın. Onu kazanıp sana getirmeyi ve sana yenisini göstermeyi istedim. Yapamadım: bacaklarım artık beni taşımıyordu. Bu kez bedenime karşı gelmeye çalıştım ama yapamadım. Kendimi hiçbir zaman iyi hissedemedim. Geldiğimde, finali penaltılarla kaybettiğimizi sanıyordun. Yaşanan hiçbir şeyi konuşamadık. Hiçbir şeyin tadını çıkaramadın. Biz şampiyon olamadık ama her bir maçtan ne kadar keyif aldığımızı hayal bile edemezsin. Bir kez daha haklıydın: Orada olmam ve oynamam gerekiyordu."