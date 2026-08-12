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“Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum” - Lionel Messi, hayatını kaybeden babası Jorge için yürek burkan bir veda mesajı paylaştı ve emeklilik sinyali verdi
Messi, Jorge'nin vefatının ardından emeklilik konusunda şüpheleri olduğunu kabul etti
Messi, geçen hafta 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge için yaptığı duygusal veda mesajının ardından futbol geleceğini belirsizliğe sürükledi. Arjantinli ikon, Instagram'da paylaştığı uzun açık mektupta aralarındaki yakın bağı ve babasının ölümünün ardından oluşan büyük boşluğu anlattı.
Futbol dünyasını şaşkına çeviren bir bölümde 39 yaşındaki oyuncu, oynama motivasyonunun tükenmiş olabileceğini belirtti. Messi şöyle yazdı: "Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Ben sadece futbol oynadım ve artık bunu daha ne kadar sürdüreceğim konusunda epey şüphem var. Sen en başından beri yanımdaydın; sona çok az kalmıştı. Biraz daha dayanıp birlikte bitirmemize neden izin vermedin?"
- Getty Images Sport
Dünya Kupası finali üzüntüsü ve son konuşmalar
Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, babasının sağlığı kötüye giderken son Dünya Kupası'nda oynamanın kendisinde yarattığı kişisel acıyı anlattı. Messi, finale çıkma konusundaki temel motivasyonunun babasına toparlanması ve mümkünse seyahat etmesi için daha fazla zaman kazandırmak olduğunu açıkladı. Ancak Arjantin, sonunda İspanya'ya 1-0 mağlup oldu ve 2022'de kazandığı unvanı koruyamadı.
Messi, sahada elinden geleni yapmasına rağmen turnuvanın zirve noktasında fiziksel sınırlarına ulaştığını kabul etti. "Benden son Dünya Kupası'nda oynamamı çok istedin ve en kötüsünü de turnuvanın başlamasından hemen önceki günlerde yaşadın. Bu, bir turnuvada ilk kez olmayacağın zamandı ama annem bana iyileşeceğini ve seyahat edecek kadar iyi olacağını söyledi. Ben de sana, seyahat edebilesin diye finale çıkacağımızı söyledim. Her maç bittiğinde senin mesajını bekledim ve onun eksikliğini hissettim. İşte o zaman durumun gerçekten çok kötü olduğunu anladım."
Messi sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine de mümkün olduğunca ileri gitmeyi, sana zaman kazandırmayı ve bir maç görebilmeni düşünmekten vazgeçmedim. Finale çıktık ve sen orada olamadın. Onu kazanıp sana getirmeyi ve sana yenisini göstermeyi istedim. Yapamadım: bacaklarım artık beni taşımıyordu. Bu kez bedenime karşı gelmeye çalıştım ama yapamadım. Kendimi hiçbir zaman iyi hissedemedim. Geldiğimde, finali penaltılarla kaybettiğimizi sanıyordun. Yaşanan hiçbir şeyi konuşamadık. Hiçbir şeyin tadını çıkaramadın. Biz şampiyon olamadık ama her bir maçtan ne kadar keyif aldığımızı hayal bile edemezsin. Bir kez daha haklıydın: Orada olmam ve oynamam gerekiyordu."
Bir peçetenin üzerine kurulan miras
Jorge Messi sadece bir ebeveynden fazlasıydı; o, Lionel'in kariyerinin mimarıydı ve oğlunu genç yaşta Barcelona'ya götüren anlaşmayı meşhur şekilde ayarlayan kişiydi. Messi ailesinin büyüğü, pahalı büyüme hormonu tedavilerini finanse etmeleri için Katalan devlerini ikna etti ve ilk anlaşmayı bir kâğıt peçete üzerinde güvence altına almasıyla hafızalara kazındı.
Messi, babasının hayatındaki çok yönlü rolünü övmeyi sürdürdü ve onu nadiren yanılan bir akıl hocası olarak tanımladı. Şunları ekledi: 'Bunların birçoğuna annem beni götürdü çünkü sen çalışıyordun. Tabii ki tek bir maçımı bile kaçırmadın. Beni izlerken nasıl acı çektiğini ve bundan nasıl keyif aldığını, bana hiçbir zaman çok fazla iltifat etmemene rağmen. Sen babaydın, arkadaştın ve temsilciydin. Her anda olman gereken kişi hep sendin ve hiç hata yapmadın. Birkaç sitem ya da tartışmanın ötesinde, her zaman haklıydın. Sonunda her şey hep senin söylediğin gibi oldu.'
- Getty Images Sport
Futbol dünyası Arjantin kaptanına destek için birleşti
Spor dünyası Messi’nin etrafında kenetlendi; rakipleri ve takım arkadaşları, sosyal medya paylaşımının altına taziye mesajları bıraktı. Mesajlara Cristiano Ronaldo öncülük etti ve şu ifadeleri kullandı: “Bu zor zamanlarda sana ve ailene kocaman bir sarılma, Leo. Çok güçlü ol.” Inter Miami’nin ortak sahibi David Beckham da desteğini paylaşarak, “Senin ve ailenin yanındayız, Leo; her zaman.” dedi.
Messi, yürek burkan açıklamasını tamamlarken kendi çocuklarını büyütürken babasının değerlerini yaşatacağı sözünü verdi. Sözlerini şöyle noktaladı: “Seni çok özleyeceğim ama her zaman aramızda olacaksın; özellikle de çocuklarımı yetiştirirken, çünkü onlara bana siz ikinizin yaptığı gibi öğretiyor ve o şekilde büyütüyorum. Huzur içinde yat ve burada yaptığın gibi bizi yukarıdan da koru. Her şey için teşekkür ederim.”
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