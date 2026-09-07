Getty Images Sport
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Napoli yöneticisi, İskoçya milli oyuncusu kalp ameliyatına hazırlanırken Scott McTominay’nin sözleşme çıkmazı hakkında konuştu
Sözleşme görüşmeleri çıkmaza giriyor
Manna, McTominay'in sözleşme durumuna dair samimi bir güncelleme verdi ve görüşmelerin belirsizlik dönemine girdiğini kabul etti. Her iki taraf da ilişkilerini mevcut 2028 bitiş tarihinin ötesine taşımak istediklerini dile getirse de ortak noktada buluşmanın hâlâ zorlayıcı olduğunu belirtti.
DAZN'a konuşan Manna, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun olası sözleşme uzatması etrafındaki spekülasyonlara değindi. "McTominay'in sözleşme yenilemesi mi? Scott, şu anda yenileyip yenilemeyeceğini bilmediğini söyledi" diye açıklayan Manna, kulübün oyuncuya olan bağlılığını vurgularken profesyonel futboldaki müzakerelerin karmaşıklığına da dikkat çekti. Manna, "İki yıllık bir sözleşmesi var, biz bunu yapmak istiyoruz ve o da istiyor. Her şeyi her zaman örtüştürmek kolay olmuyor ama deniyoruz" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Londra'daki ameliyat ve iyileşme takvimi
Yönetim kurulu düzeyindeki görüşmeler sürerken, McTominay'nin şu anki önceliği Londra'da gerçekleştirilmesi planlanan tıbbi bir prosedür. Orta saha oyuncusuna, kalbin zaman zaman normal ritminin dışında attığı bir durum olan hafif iyi huylu aritmi teşhisi kondu. Napoli, sorunu ele almak için hızlı hareket etti ve operasyonu iç sezon üzerindeki etkiyi en aza indirmek amacıyla planladı. Kulüp, yıldız oyuncusunun ekim ortasına kadar tam rekabetçi mücadeleye dönebileceğine dair güvenini dile getirdi.
McTominay de durumun ciddiyetini küçümseme konusunda açık sözlü oldu ve bu prosedürün önleyici bir adım olduğu yönünde taraftarlara güvence verdi. Kısa süre önce bir ödül töreninde yaptığı açıklamada, "İyiyim, bu prosedür kulüple birlikte bir süredir yapmayı planladığım bir şeydi" dedi.
Napoli ve İskoçya üzerindeki etkisi
Ameliyatın zamanlaması, McTominay'nin hem kulübü hem de ülkesi adına uzun süre önemli bir eksik olacağı anlamına geliyor. Orta saha oyuncusu, Napoli'nin kısa süre önce Inter Milan'a 3-2 yenildiği maçı zaten kaçırmıştı; bu sonuç, Massimiliano Allegri'nin takımı adına üst üste ikinci mağlubiyet oldu. Onun yokluğu, Napoli Arsenal, Bologna ve Fiorentina gibi takımlara karşı zorlu bir fikstüre hazırlanırken orta sahada önemli bir boşluk yaratıyor.
İskoçya Milli Takımı için de haber aynı derecede yıkıcı. 73 kez milli formayı giyen ve Tartan Army'nin merkez figürlerinden biri hâline gelen McTominay, Slovenya, İsviçre ve Kuzey Makedonya'ya karşı oynanacak dört kritik UEFA Uluslar Ligi maçını kaçıracak. Bu karşılaşmalar, Sebastien Pocognoli döneminin başlangıcını işaret ediyor ve 2026 Dünya Kupası biletini getiren belirleyici golleri atan bir oyuncunun kaybedilmesi, yeni teknik direktör için ağır bir darbe.
- Getty
Maç kondisyonuna geri dönüş yolu
Manna'nın ana hatlarını çizdiği iyileşme planı, fiziksel aktiviteye kademeli dönüşe odaklanan titiz bir süreç. Sportif direktöre göre ameliyatın ardından ilk iki hafta, vücudun iyileşmesine fırsat tanımak için tam dinlenmeyle geçecek. Bu aşama tamamlandıktan sonra McTominay'nin temassız rekabetçi aktivitelere yeniden başlamasına izin verilecek; yani hafif antrenman ve kondisyon çalışmaları yapabilecek. Ancak son adım olan tam temaslı maç temposuna dönüş, kullandığı ilaçların niteliği ve uzmanlardan mutlak tıbbi onay alınması gerekliliği nedeniyle daha uzun sürecek.
"Sportif form düzeyine gelmesi 28 gün sürecek çünkü antikoagülan ilaçlar kullanacak" dedi Manna. "İki hafta boyunca oyuncu dinlenecek, ardından temas olmadan rekabetçi aktivitelere yeniden başlayacak."
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