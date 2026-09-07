Napoli yöneticisi, İskoçya milli oyuncusu kalp ameliyatına hazırlanırken Scott McTominay’nin sözleşme çıkmazı hakkında konuştu

Manna, McTominay'in sözleşme durumuna dair samimi bir güncelleme verdi ve görüşmelerin belirsizlik dönemine girdiğini kabul etti. Her iki taraf da ilişkilerini mevcut 2028 bitiş tarihinin ötesine taşımak istediklerini dile getirse de ortak noktada buluşmanın hâlâ zorlayıcı olduğunu belirtti.

DAZN'a konuşan Manna, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun olası sözleşme uzatması etrafındaki spekülasyonlara değindi. "McTominay'in sözleşme yenilemesi mi? Scott, şu anda yenileyip yenilemeyeceğini bilmediğini söyledi" diye açıklayan Manna, kulübün oyuncuya olan bağlılığını vurgularken profesyonel futboldaki müzakerelerin karmaşıklığına da dikkat çekti. Manna, "İki yıllık bir sözleşmesi var, biz bunu yapmak istiyoruz ve o da istiyor. Her şeyi her zaman örtüştürmek kolay olmuyor ama deniyoruz" ifadelerini kullandı.