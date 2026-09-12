Getty Images Sport
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Napoli yıldızı, şok eden milli takım kariyerini bırakma kararında ulusal federasyonu sert sözlerle hedef aldı
Napoli yıldızı Kosova'dan ayrıldı
Napoli stoperi Rrahmani, Kosova Milli Takımı kariyerini resmen noktaladığını açıkladı. 32 yaşındaki savunmacı, 66 kez milli formayı giydiği 10 yıllık uluslararası kariyerinin ardından sahneden çekiliyor.
Bu ayrılık, Kosova Futbol Federasyonu (FKK) ile ilişkilerde yaşanan ciddi bozulmanın ortasında geldi. Rrahmani, kararını cuma akşamı doğruladı ve böylece milli takım uzun yıllardır görev yapan kaptanını bir anda kaybetti. Serie A'nın tecrübeli ismi, Kosova Futbol Federasyonu'nun tepesindeki mevcut yönetim yapısı nedeniyle görevi bırakmak zorunda hissettiğini açıkça belirtti.
Kaptan federasyon yönetimini sert sözlerle eleştirdi
Rrahmani, ani kararını taraftarlara duyurmak için Instagram'ı kullandı ve FKK hakkında çok sert bir değerlendirmede bulundu. Milli takım yapılanmasının başındaki kişiler tarafından kendisini tamamen desteksiz hissettiğini açıkladı.
"Milli takımla geçirdiğim on yılın ardından, bunların yedisinde kaptanlık yaptım ve FKK mevcut kişiler tarafından yönetildiği sürece artık Kosova Milli Takımı'nın bir parçası olmayacağımı duyuruyorum" diye yazdı Rrahmani.
On yıllık hizmet hayal kırıklığıyla sona erdi
Son yedi yıldır Kosova'nın kaptanlığını yapan Rrahmani'nin ayrılığı, milli takım adına önemli bir darbe anlamına geliyor. Rrahmani, federasyon içindeki süregelen sorunların sonunda katlanılamaz hale geldiğini anlattı.
"Çok sayıda etken, bitmek bilmeyen anlaşmazlıklar ve sorunlarımızla şikayetlerimizi ele alacak yetkin insanların bulunmaması nedeniyle durum yıllardır düzelmedi," diye açıkladı.
"Peki karşılığında ne aldım? Bizi koruması gereken o kişilerden iki yıldan uzun süredir sürekli ve koordineli saldırılar. Adalet bir gün yerini bulacak.
"Bu karar, kaptan olarak ve profesyonel bir futbolcu olarak dürüstlüğümü, ama her şeyden önce bir insan olarak değerlerimi koruma ihtiyacından doğdu."
- Getty Images Sport
Potansiyel dönüş büyük değişikliklere bağlı
Rrahmani milli futboldan çekilmiş olsa da, açıklaması gelecekte geri dönüşün hâlâ mümkün olduğuna güçlü şekilde işaret ediyor. Ancak bu, tamamen kapsamlı idari değişikliklere ve mevcut FKK yetkililerinin görevden ayrılmasına bağlı.
Şimdilik savunmacı yalnızca İtalya'daki kulüp kariyerine odaklanacak. Napoli formasıyla hâlihazırda 200'den fazla maça çıkan oyuncu, takımın savunma hattındaki kritik figür olmayı sürdürüyor.
Kosova şimdi yeni bir kaptan atamanın zorlu sürecine başlamak zorunda. Milli takım, en tecrübeli ve en etkili lideri olmadan yoluna devam etmenin güç görevleriyle karşı karşıya.
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