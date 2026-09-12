Rrahmani, ani kararını taraftarlara duyurmak için Instagram'ı kullandı ve FKK hakkında çok sert bir değerlendirmede bulundu. Milli takım yapılanmasının başındaki kişiler tarafından kendisini tamamen desteksiz hissettiğini açıkladı.

"Milli takımla geçirdiğim on yılın ardından, bunların yedisinde kaptanlık yaptım ve FKK mevcut kişiler tarafından yönetildiği sürece artık Kosova Milli Takımı'nın bir parçası olmayacağımı duyuruyorum" diye yazdı Rrahmani.







