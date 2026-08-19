Napoli, satın alma opsiyonlu kiralama ya da uygun şartlara bağlı satın alma zorunluluğu içeren bir operasyon yapmak istiyor. Ayrıca piyasadaki bonservissiz profilleri de değerlendiriyor. Bunlardan biri, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan ve Juventus'un da hedefleri arasında yer alan Joshua Zirkzee (ancak sadece Jonathan David'in ayrılması halinde). Manna, eski Bologna ve Parma oyuncusunun temsilcileriyle olduğu gibi Kırmızı Şeytanlar ile de görüştü, ancak şu an için bilgi alma aşamasının ötesine geçmedi. Zirkzee, maaşı 3,5 milyon euroya yakın olsa da İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor ve bu ücret bir engel oluşturabilir.