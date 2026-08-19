Massimiliano Allegri için yeni bir forvet. Fenerbahçe’ye satılan Romelu Lukaku’nun kaybedilmesinin ardından Napoli, ilk 11’in 9 numara rolü için Hojlund ile rekabet edebilecek bir oyuncu arıyor. Büyük yatırımlar yapma imkânı olmayan ancak Livornolu teknik adamın emrine verilecek kadroyu tamamlamak isteyen Giovanni Manna için son iki hafta önemli olacak. Bir destek de satışlardan gelebilir: bavulunu toplayabilecek isimlerden biri Lorenzo Lucca olabilir, Nottingham Forest’taki kiralık döneminin ardından geri dönen ve Fiorentina ile Genoa’nın ilgisini çeken oyuncu, Noa Lang da buna dahil, Galatasaray’ın bonservisini almadığı futbolcu. Hollandalı oyuncunun Premier League ve Ajax’ın ilgisini çektiği Eredivisie’de piyasası var.
Çeviri:
Napoli yeni forvetini arıyor: Gabriel Jesus için Arsenal ile temaslar var, oyuncu ise süre istiyor. Zirkzee ve Nicolas Jackson beğeniliyor. Delap önerildi, Lucca ayrılabilir
Zirkzee için temaslar
Napoli, satın alma opsiyonlu kiralama ya da uygun şartlara bağlı satın alma zorunluluğu içeren bir operasyon yapmak istiyor. Ayrıca piyasadaki bonservissiz profilleri de değerlendiriyor. Bunlardan biri, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan ve Juventus'un da hedefleri arasında yer alan Joshua Zirkzee (ancak sadece Jonathan David'in ayrılması halinde). Manna, eski Bologna ve Parma oyuncusunun temsilcileriyle olduğu gibi Kırmızı Şeytanlar ile de görüştü, ancak şu an için bilgi alma aşamasının ötesine geçmedi. Zirkzee, maaşı 3,5 milyon euroya yakın olsa da İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor ve bu ücret bir engel oluşturabilir.
Chelsea'ye çağrı: Jackson ve Delap
Napoli'nin listesinde yer alan bir diğer 9 numara da İngiltere'de oynuyor: Nicolas Jackson. Senegalli oyuncu, Teranga Aslanları ile Dünya Kupası'nın ardından Londra'ya döndü. Geçen yaz kiralama bedeli için 15 milyon euro ödeyen Bayern Münih, satın alma opsiyonu için gereken 65 milyon euroyu ödememe kararı aldı. Xabi Alonso için eski Villarreal oyuncusu üçüncü seçenek konumunda; ayrılacak, büyük olasılıkla kiralık olarak. Chelsea ile yapılan görüşmelerde fizik gücü yüksek, 2003 doğumlu forvet Liam Delap'ın adı da gündeme geldi, ancak İtalya Milli Takımı'nın ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip değil.
GABRIEL JESUS ZAMAN KAZANIYOR
Fabrizio Romano'ya göre, Gabriel Jesus cephesinde bir yavaşlama var; Arsenal'in planları dışında kalan ve valizini hazırlamış durumda olan oyuncu için süreç ağır ilerliyor. Brezilyalı oyuncuyu Allegri çok beğeniyor, ancak Napoli rakamlar ve operasyonun Arsenal ile nasıl kurgulanacağı konusunda şimdiden görüşmüş olmasına rağmen, şu an için İtalya'yı öncelikleri listesinin en üstüne koymuş değil. Eski Manchester City oyuncusu hayır demedi, ancak karar vermek için acele etmiyor: iyi düşünmek ve transfer döneminin sonuna kadar ne tür teklifler gelebileceğini görmek istiyor.
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