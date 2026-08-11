LaPresse
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Napoli'ye sakatlık darbesi: Luca Marianucci, Celta Vigo hazırlık maçında ciddi MCL hasarı yaşadı
Sezon öncesinde savunmacıya darbe
Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri yönetimindeki sezon öncesi hazırlıkları, Marianucci'nin sol dizinden ciddi bir sakatlık yaşamasının ardından ağır bir darbe aldı. 22 yaşındaki stoper, geçen hafta sonunda Celta Vigo ile 1-1 berabere kalınan hazırlık maçında sonradan oyuna girdikten yalnızca 25 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan tetkikler, bağlarında ciddi hasar olduğunu doğruladı ve bu durumun oyuncuyu uzun bir süre sahalardan uzak bırakması bekleniyor.
- LaPresse
Sağlık güncellemesi hasarı doğruladı
Kulüp, savunma oyuncusunun sakatlığının ciddiyetini yerel bir hastanede yapılan bir dizi tanı testinin ardından resmen doğruladı.
Napoli yönetimi tarafından yayımlanan resmî sağlık açıklaması, savunma oyuncusunun durumunu şöyle detaylandırdı: "Celta Vigo ile oynanan hazırlık maçında yaşanan diz kontüzyonu ve burkulmasının ardından Luca Marianucci, Pineta Grande Hastanesi'nde tanı testlerinden geçti ve bu testler sol dizde yüksek dereceli medial kollateral bağ sakatlığı olduğunu ortaya koydu."
Aksilik, A takım yükselişini sekteye uğrattı
Bu aksilik, geçen sezonun ikinci yarısını Torino'da kiralık olarak geçirdikten sonra Napoli'nin ilk takım kadrosuna girmeye çalışan Marianucci için büyük bir darbe oldu. Uzun boylu savunmacı, 2025'te Empoli'den katıldığından bu yana Napoli formasıyla yalnızca iki maça çıktı. Marianucci'nin yokluğu, Allegri 2026-27 sezonu öncesinde sağlam bir savunma hattı oluşturmaya çalışırken savunmadaki seçeneklerini azaltıyor.
- Fotoagenzia
Allegri savunma seçeneklerini yeniden düzenliyor
Napoli'nin sağlık ekibi, ameliyat mı yoksa konservatif rehabilitasyon mu gerektiğini belirlemek için Marianucci'nin iyileşme sürecini yakından takip edecek. Bu arada Allegri, 22 Ağustos'ta Genoa'ya karşı oynanacak Serie A açılış maçı öncesinde savunma seçeneklerini yeniden düzenlemek zorunda. Sınav, sekiz gün sonra Napoli'nin Stadio Diego Armando Maradona'da sezonun ilk iç saha maçında Como'yu ağırlamasıyla devam edecek.
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