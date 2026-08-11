Napoli'ye sakatlık darbesi: Luca Marianucci, Celta Vigo hazırlık maçında ciddi MCL hasarı yaşadı

Kulüp, savunma oyuncusunun sakatlığının ciddiyetini yerel bir hastanede yapılan bir dizi tanı testinin ardından resmen doğruladı.

Napoli yönetimi tarafından yayımlanan resmî sağlık açıklaması, savunma oyuncusunun durumunu şöyle detaylandırdı: "Celta Vigo ile oynanan hazırlık maçında yaşanan diz kontüzyonu ve burkulmasının ardından Luca Marianucci, Pineta Grande Hastanesi'nde tanı testlerinden geçti ve bu testler sol dizde yüksek dereceli medial kollateral bağ sakatlığı olduğunu ortaya koydu."