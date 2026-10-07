McTominay, kalp ameliyatının ardından sağlık kontrollerinden sorunsuz şekilde geçmesinin ardından büyük bir heyecanla beklenen Napoli kadrosuna dönüşünü yapmaya hazırlanıyor. Orta saha oyuncusu, tıbbi değerlendirmelerde hafif iyi huylu bir aritmi tespit edilmesinin ardından eylül ayının başından bu yana formasından uzaktı. Bu sağlık sorunu ilk olarak, oyuncuların yaşamsal değerlerini antrenmanlar ve maçlar sırasında takip etmek için gelişmiş giyilebilir teknoloji kullanan kulübün sağlık departmanı tarafından fark edildi. Bu cihazlar tarafından toplanan veriler, düzensizliğin erken teşhis edilmesini sağladı ve hızlı bir tıbbi müdahaleyi beraberinde getirdi.

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından eski Manchester United oyuncusu, sorunu kalıcı olarak çözmek için küçük bir ablasyon prosedürü geçirmeyi tercih etti. Bu proaktif yaklaşım, oyuncunun Serie A'nın yüksek tempolu ortamında uzun vadeli sağlığını ve kariyerinin uzun ömürlü olmasını güvence altına almak için tasarlandı. Operasyon, 8 Eylül'de Manchester'daki Spire Hospital'da başarıyla tamamlandı ve 29 yaşındaki İskoç oyuncu için dikkatle yönetilen bir iyileşme sürecinin başlangıcını işaret etti.