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Napoli'ye dev destek! Scott McTominay, kalp ameliyatının ardından yeniden oynamaya başlamak için onay aldı
McTominay için kritik sağlık onayı
McTominay, kalp ameliyatının ardından sağlık kontrollerinden sorunsuz şekilde geçmesinin ardından büyük bir heyecanla beklenen Napoli kadrosuna dönüşünü yapmaya hazırlanıyor. Orta saha oyuncusu, tıbbi değerlendirmelerde hafif iyi huylu bir aritmi tespit edilmesinin ardından eylül ayının başından bu yana formasından uzaktı. Bu sağlık sorunu ilk olarak, oyuncuların yaşamsal değerlerini antrenmanlar ve maçlar sırasında takip etmek için gelişmiş giyilebilir teknoloji kullanan kulübün sağlık departmanı tarafından fark edildi. Bu cihazlar tarafından toplanan veriler, düzensizliğin erken teşhis edilmesini sağladı ve hızlı bir tıbbi müdahaleyi beraberinde getirdi.
Bu durumun ortaya çıkmasının ardından eski Manchester United oyuncusu, sorunu kalıcı olarak çözmek için küçük bir ablasyon prosedürü geçirmeyi tercih etti. Bu proaktif yaklaşım, oyuncunun Serie A'nın yüksek tempolu ortamında uzun vadeli sağlığını ve kariyerinin uzun ömürlü olmasını güvence altına almak için tasarlandı. Operasyon, 8 Eylül'de Manchester'daki Spire Hospital'da başarıyla tamamlandı ve 29 yaşındaki İskoç oyuncu için dikkatle yönetilen bir iyileşme sürecinin başlangıcını işaret etti.
- AFP
İtalya’daki fitness düzenlemelerinde yol almak
Başarılı geçen ameliyatın ardından McTominay'e, vücudunun iyileşmesine fırsat tanımak için iki hafta boyunca tamamen dinlenmesi talimatı verildi. Daha sonra Napoli'nin antrenman tesislerine döndü ancak salonda bireysel çalışmalar ve topla temas içermeyen antrenmanlarla sınırlandırıldı. Ameliyat başarılı geçmiş olsa da orta saha oyuncusunun, İtalya'da profesyonel sporu düzenleyen katı sağlık ve güvenlik protokollerini yine de karşılaması gerekiyordu.
Football Italia'nın haberine göre McTominay, çarşamba günü bu testleri başarıyla geçti. Bu gelişme Napoli için büyük bir rahatlama anlamına geliyor, çünkü oyuncunun yeniden üst düzey futbolun gerekliliklerini fiziksel olarak karşılayabildiğini doğruluyor.
Max Allegri için zamanında bir dönüş
McTominay'in dönüş zamanlaması, sezon ilerledikçe orta saha seçeneklerini sağlamlaştırmak isteyen Napoli Teknik Direktörü Max Allegri için ideal. Bu sezon şimdiye kadar kulüp adına yalnızca iki maçta forma giyen, bunların ikisi de Serie A'da olan orta sahanın yeniden takıma katılması, kadroya büyük bir moral verecek.
McTominay, 2024 yazında yaklaşık 25,7 milyon £ karşılığında Napoli'ye katılmak için Manchester United'daki yedi yıllık dönemini sona erdirdi. Gelişinden bu yana İskoç orta saha, takımın öne çıkan isimlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi ve başarılarında belirleyici bir rol oynadı. Napoli'yi 2024-25 sezonunda Serie A şampiyonluğuna taşıdı ve bu süreçte prestijli Serie A'da Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı; ardından 2025-26 sezonunda Supercoppa Italiana zaferini de ekledi. McTominay, kulüp formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 82 maçta 27 kez ağları havalandırdı.
- Getty Images Sport
Allegri'nin takımı, Frosinone maçına hazırlanıyor
Napoli, Serie A puan durumunda şu anda yedinci sırada 7 puanla yer alıyor ve lider Roma'nın 6 puan gerisinde bulunuyor. Allegri'nin ekibi şimdi cumartesi günü Frosinone ile karşılaşmaya hazırlanıyor; bu maç, McTominay'in yedek kulübesinden maç kadrosuna dönüşüne sahne olabilir.
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