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Lucca NapoliGetty Images
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Napoli'ye Deeney'den sert eleştiri: "Lucca futbolcu olduğu için şanslı. Gördüğüm en kötü forvetlerden biri"

SSC Napoli
Serie A
L. Lucca
Gelecek maçlar
NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR

Troy Deeney, CBS Sport yorumcusu olarak Lorenzo Lucca'ya sert sözlerle yüklendi: "Napoli'nin soyunma odası ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta İtalyanlar, diğer tarafta dünyanın geri kalanından oyuncular var. Teknik direktörünün görüşlerine katılmayan Hojlund var; bir de Lucca var. Kendisine mümkün olan tüm saygımla söylüyorum ama futbolcu olduğu için şanslı. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü forvetlerden biri."

  • Lucca çok konuşuyor

    "Futbolda kazanılabilecek her şeyi kazanmış Kevin De Bruyne'e 's***ir git' dedi, inanılır gibi değil." Ardından şunları ekledi: "Etrafına bakmayı ve konuşmayı bırak, sıkı çalışmaya başla. Yapman gereken tek şey bu. Şikâyet edebilirsin ya da sadece susup işini yapar, sonunda sonuçlara bakarsın. Bu oyuncular çok fazla konuşuyor. Suç hep başkasında."

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Gelecek maçlar
NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR