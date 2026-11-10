Gelecek maçlar NAP Serie A 14:45 TOR

Troy Deeney, CBS Sport yorumcusu olarak Lorenzo Lucca'ya sert sözlerle yüklendi: "Napoli'nin soyunma odası ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta İtalyanlar, diğer tarafta dünyanın geri kalanından oyuncular var. Teknik direktörünün görüşlerine katılmayan Hojlund var; bir de Lucca var. Kendisine mümkün olan tüm saygımla söylüyorum ama futbolcu olduğu için şanslı. Şimdiye kadar gördüğüm en kötü forvetlerden biri."