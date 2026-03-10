Napoli, Vergara'nın sakatlığı: Yaralanma var, İtalya'nın playoff hayali sona erdi. Ne zaman dönecek ve kaç maç kaçıracak?

Böylece, Frattaminore doğumlu ve eski Reggiana oyuncusu olan gencin İtalya milli takımının forması giyme hayali suya düştü: teknik direktör Gennaro Gattuso, İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmak için Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da yaz aylarında düzenlenecek olan playoff yarı finalinde Kuzey İrlanda ile oynayacağı çok önemli maç öncesinde onu izliyor ve değerlendiriyordu.

Sakatlığı ve bunun sonucunda birkaç hafta sahalardan uzak kalması, Vergara'nın bu iki önemli maç için İtalya milli takım teknik direktörü tarafından kadroya çağrılmasını engelleyecek.