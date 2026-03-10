Napoli, Vergara'nın sakatlığı: Yaralanma var, İtalya'nın playoff hayali sona erdi. Ne zaman dönecek ve kaç maç kaçıracak?

Antonio Conte'nin Napoli'si için bir başka önemli darbe daha geldi. Takım, önümüzdeki lig maçlarında orta sahada önemli bir oyuncuyu kaybedecek.
Söz konusu oyuncu, Serie A'da Torino ile oynanan maçın ardından sakatlanan Antonio Vergara. Napoli'nin genç oyuncusu, son saatlerde, sakatlığı tespit edildikten sonra yapılan tüm klasik kontrollerden geçti ve kulübün aldığı sonuçlar tatmin edici değildi.
Nitekim, muayeneler Vergara'nın sol ayağının plantar fasya bölgesindebir yırtık olduğunu ortaya çıkardı: 2003 doğumlu futbolcu, birkaç hafta sahalardan uzak kalacak ve milli takımların ara verdiği dönemde sahalara dönmeyi deneyecek.
Böylece, Gattuso'nun milli takımında forma giyme hayali, Kuzey İrlanda ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçları öncesinde suya düştü.