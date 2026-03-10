Goal.com
Napoli, Vergara'nın sakatlığı: Yaralanma var, İtalya'nın playoff hayali sona erdi. Ne zaman dönecek ve kaç maç kaçıracak?

Conte'nin Napoli'si ve Gattuso'nun milli takımı için kötü haber: Vergara sakatlandı.

Antonio Conte'nin Napoli'si için bir başka önemli darbe daha geldi. Takım, önümüzdeki lig maçlarında orta sahada önemli bir oyuncuyu kaybedecek.

Söz konusu oyuncu, Serie A'da Torino ile oynanan maçın ardından sakatlanan Antonio Vergara. Napoli'nin genç oyuncusu, son saatlerde, sakatlığı tespit edildikten sonra yapılan tüm klasik kontrollerden geçti ve kulübün aldığı sonuçlar tatmin edici değildi.

Nitekim, muayeneler Vergara'nın sol ayağının plantar fasya bölgesindebir yırtık olduğunu ortaya çıkardı: 2003 doğumlu futbolcu, birkaç hafta sahalardan uzak kalacak ve milli takımların ara verdiği dönemde sahalara dönmeyi deneyecek.

Böylece, Gattuso'nun milli takımında forma giyme hayali, Kuzey İrlanda ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçları öncesinde suya düştü.

  • BİLDİRİ

    Aşağıda Napoli kulübünün yayınladığı resmi açıklama yer almaktadır.

    "Antonio Vergara bugün Pineta Grande Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde sol ayağının plantar fasisinde distraksiyon lezyonu tespit edildi. Futbolcu rehabilitasyon sürecine başladı."

  • KAÇ MAÇ KAÇIRACAK VE NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

    Conte'nin orta sahası için önemli bir eksiklik, tüm sezon boyunca çeşitli sakatlıklarla boğuşuyor.

    Vergara, bu nedenle Serie A'nın önümüzdeki iki maçını kaçırmak zorunda kalacak. Azzurri, 14 Nisan Cumartesi saat 18:00'de Lecce ve 20 Nisan Cuma saat 18:30'da Cagliari ile karşılaşacak.

    Vergara'nın hedefi, ara verdikten sonra Napoli'ye geri dönmek ve 6 Nisan Pazartesi günü saat 20.45'te Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Milan ile oynanacak büyük maçta forma giymek olacak.

  • HOŞÇAKAL İTALYA

    Böylece, Frattaminore doğumlu ve eski Reggiana oyuncusu olan gencin İtalya milli takımının forması giyme hayali suya düştü: teknik direktör Gennaro Gattuso, İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmak için Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da yaz aylarında düzenlenecek olan playoff yarı finalinde Kuzey İrlanda ile oynayacağı çok önemli maç öncesinde onu izliyor ve değerlendiriyordu.

    Sakatlığı ve bunun sonucunda birkaç hafta sahalardan uzak kalması, Vergara'nın bu iki önemli maç için İtalya milli takım teknik direktörü tarafından kadroya çağrılmasını engelleyecek.

