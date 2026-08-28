talkSPORT'a göre, Newcastle United, yaz transfer penceresi kapanmadan önce Woltemade'yi elden çıkarmak için aktif şekilde çalışıyor; çünkü forvetin Kuzey Doğu'daki beklentilerin altında kalan dönemi erken bir sonuca doğru gidiyor gibi görünüyor.

Newcastle United, geçen yaz onu Stuttgart'tan kadrosuna katmak için kulüp rekoru olan 69 milyon sterlin ödedi, ancak 24 yaşındaki oyuncu İngiliz futbolundaki ilk sezonunda bu yüksek bonservis bedelini karşılayamadı. Büyük beklentilerle gelen Alman forvet, geçen sezon Premier League'de yalnızca sekiz gol atabildi ve bu durum St James' Park tribünlerinde artan bir hayal kırıklığına yol açtı.

Durum, kulübün kısa süre önce oynadığı Carabao Cup maçının ardından zirveye ulaştı; Woltemade, nadir gelen bir ilk 11 fırsatı bulmasına rağmen etkileyici olamadı. Newcastle United, West Bromwich Albion'u 3-2 mağlup etse de forvetin performansı geniş çapta eleştirildi.



