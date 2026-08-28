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Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Napoli temas kurarken Newcastle, 69 milyon sterlinlik rekor transferi Nick Woltemade'yi sadece bir sezonun ardından satmaya hazır

Newcastle United
N. Woltemade
Premier Lig
SSC Napoli
Como
Serie A

Newcastle United, kulüp rekoru kıran transferi Nick Woltemade'nin Tyneside'a gelişinden sadece bir yıl sonra ayrılığına onay vermeye hazırlanıyor. Almanya milli oyuncusu, Bundesliga'dan yüksek bedelle gerçekleşen transferinin ardından Premier League'e uyum sağlamakta zorlandı.

  • Rekor transfer, St James' Park'tan ayrılığın eşiğinde

    talkSPORT'a göre, Newcastle United, yaz transfer penceresi kapanmadan önce Woltemade'yi elden çıkarmak için aktif şekilde çalışıyor; çünkü forvetin Kuzey Doğu'daki beklentilerin altında kalan dönemi erken bir sonuca doğru gidiyor gibi görünüyor.

    Newcastle United, geçen yaz onu Stuttgart'tan kadrosuna katmak için kulüp rekoru olan 69 milyon sterlin ödedi, ancak 24 yaşındaki oyuncu İngiliz futbolundaki ilk sezonunda bu yüksek bonservis bedelini karşılayamadı. Büyük beklentilerle gelen Alman forvet, geçen sezon Premier League'de yalnızca sekiz gol atabildi ve bu durum St James' Park tribünlerinde artan bir hayal kırıklığına yol açtı.

    Durum, kulübün kısa süre önce oynadığı Carabao Cup maçının ardından zirveye ulaştı; Woltemade, nadir gelen bir ilk 11 fırsatı bulmasına rağmen etkileyici olamadı. Newcastle United, West Bromwich Albion'u 3-2 mağlup etse de forvetin performansı geniş çapta eleştirildi.


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  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    Napoli, Woltemade'ye İtalya'dan ilginin başını çekiyor

    Newcastle United'ın oyuncuyu satmaya açık olduğu yönünde sinyal vermesiyle, Serie A'dan birkaç kulübün uzun boylu forvete ilgi gösterdiği bildirildi. Napoli'nin başlıca talip olduğu ve oyuncunun durumu hakkında görüşmek için Newcastle ile resmî temas kurduğu belirtiliyor. İtalyan devi, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye ayrılmasının ardından hücum hattına takviye arıyor.

    Durumu yakından takip eden tek İtalyan ekibi Napoli değil. Tarihî bir Şampiyonlar Ligi serüvenine hazırlanan Cesc Fabregas'ın Como'su da Alman oyuncu için olası adreslerden biri olarak gösterildi.

    Avrupa futbolu uzmanı Andy Brassell, yeni yükselen ekibin oyuncuya bir çıkış yolu sunabileceğini belirterek şöyle dedi: "Hâlâ elit seviyeye çıkabilecek bir oyuncu için uygun maliyetli bir kiralama seçeneğine bakıyorsak. Bence bu, bir şeyleri yoluna koyabilirlerse Como'nun değerlendirmesi açısından ilginç bir seçenek."

  • Yeni yönetim altında yaşanan sıkıntılar

    Matthias Jaissle'ın Newcastle teknik direktörü olarak göreve getirilmesi, ortak uyrukları göz önüne alındığında başlangıçta Woltemade için olası bir dönüm noktası olarak görülmüştü. Ancak yeni patronun hücum dizilişi için farklı fikirleri var gibi görünüyor.

    Woltemade, Liverpool ile açılış haftasında 2-2 berabere kalınan maçta yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre alamadı; Jaissle, hücum hattında Yoane Wissa ve William Osula gibi isimleri tercih etti. Yeni teknik direktör yönetimindeki, yoğun presi ve yüksek hızlı geçişleri vurgulayan taktik değişim, Woltemade'nin daha teknik ve kombinasyona dayalı oyun tarzına uygun görünmüyor.

    Jaissle'ın golcüye özel olarak destek verdiği ve hatta en iyi pozisyonunu bulmak için eski antrenörlerle görüştüğü yönündeki haberlere rağmen, sahadaki göstergeler aksini söylüyor.

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  • Matthias Jaissle Joelinton Newcastle 2026 pre-seasonGetty

    Tyneside'da hayal kırıklığı yaratan bir miras

    Woltemade önümüzdeki günlerde ayrılırsa, Newcastle kariyeri pahalıya patlayan bir hamle olarak hatırlanacak. Toplamda kulüp adına tüm kulvarlarda 51 maça çıktı ve 11 gol attı. Bundesliga'da onu yıldız yapan yeteneğinden zaman zaman izler gösterse de, bu anlar kulübün hâlâ en pahalı transferi olan bir oyuncu için çok seyrek kaldı.

    Taraftarların ona yönelik yaklaşımı da sert biçimde tersine döndü. Son kupa maçının ardından birçok taraftar, satılmasını istediklerini dile getirmek için sosyal medyaya yöneldi; bazıları ise ondan çıkmak için zararı kabul edebileceklerini bile öne sürdü.