Allegri, 2026-27 Serie A sezonunun yakın geçmişin en rekabetçi sezonlarından biri olacağına inanıyor ve şampiyonluk yarışında iddialı olabilecek sekiz kulüpten oluşan geniş bir aday grubu olduğunu belirtiyor. Son şampiyon Inter'in ligin geri kalanı için hâlâ ölçüt olduğunu kabul eden Napoli teknik direktörü, Scudetto yarışının iki takımlı bir mücadeleden çok uzak olduğunu vurguladı.

Sportmediaset'e konuşan eski Juventus teknik direktörü, puan tablosunun üst sıralarında yer almasını beklediği takımları tek tek sıraladı. Allegri, "Kupayı ellerinde tuttukları için favori Inter, ancak dikkat edilmesi gereken en az sekiz takım olacak" dedi. "Inter ve bizim yanı sıra Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como ve Atalanta da var."