AFP
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Napoli teknik direktörü Massimiliano Allegri, yüzüncü yıl sezonu için beklentileri belirlerken Serie A şampiyonluğuna dair çarpıcı bir tahminde bulundu
Allegri, sekiz şampiyonluk adayını belirledi
Allegri, 2026-27 Serie A sezonunun yakın geçmişin en rekabetçi sezonlarından biri olacağına inanıyor ve şampiyonluk yarışında iddialı olabilecek sekiz kulüpten oluşan geniş bir aday grubu olduğunu belirtiyor. Son şampiyon Inter'in ligin geri kalanı için hâlâ ölçüt olduğunu kabul eden Napoli teknik direktörü, Scudetto yarışının iki takımlı bir mücadeleden çok uzak olduğunu vurguladı.
Sportmediaset'e konuşan eski Juventus teknik direktörü, puan tablosunun üst sıralarında yer almasını beklediği takımları tek tek sıraladı. Allegri, "Kupayı ellerinde tuttukları için favori Inter, ancak dikkat edilmesi gereken en az sekiz takım olacak" dedi. "Inter ve bizim yanı sıra Milan, Juventus, Roma, Fiorentina, Como ve Atalanta da var."
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Yüzüncü yıl baskısı ve Avrupa hedefleri
Mevcut sezonun öneminin Allegri'nin gözünden kaçmadığı açık; teknik adam, kulübün yüzüncü yılının Napoli taraftarlarının beklentilerine ekstra bir boyut kattığını biliyor. Napoli, yalnızca yurt içindeki üstünlüğe odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda yenilenmiş kıtasal formatı da içeren yoğun bir fikstüre hazırlanıyor. Teknik direktör, kulübün mirası açısından önümüzdeki 12 ayın büyüklüğüne dikkat çekmekte gecikmedi.
“Güzel ve zorlu bir yıl olacak, Serie A'da, Şampiyonlar Ligi'nde ve İtalya Kupası'nda yarışın içinde kalmak konusunda iyi olmamız gerekecek” dedi. “Ancak Şampiyonlar Ligi'nde önce tek grup aşamasını geçmemiz, ardından da elimizden gelenin en iyisiyle play-off'lara ya da son 16 turuna kalmamız gerekiyor.”
Savunmadaki endişeler ve sakatlık güncellemeleri
İyimserliğe rağmen Allegri, Alessandro Buongiorno'nun uzun süreli sakatlığının ardından savunma hattında önemli bir darbeyle karşı karşıya. İtalyan milli oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor ve bu durum teknik ekibi, arkadaki istikrarı korumak için iç çözümlere ve yeni transferlere yönelmeye zorluyor.
"Ocak ayına kadar forma giyemeyecek Buongiorno adına üzücü," diye yakındı teknik direktör. "Her halükarda elimde Marin ve Rrahmani var, Beukema geride ama en iyi formunu yeniden yakalayacak, gerekirse Olivera da var. Kendime güveniyorum."
- AFP
Hojlund'dan daha fazlasını talep etmek
Hücumun son üçte birlik bölümünde ilginin önemli bir kısmı, Napoli'nin hücum hattına liderlik etme görevi verilen güçlü forvet Rasmus Hojlund üzerinde kalmaya devam ediyor. Allegri daha önce Danimarkalı milli oyuncuyla İngiltere kaptanı Harry Kane arasında iddialı kıyaslamalar yapmıştı, ancak genç golcüye potansiyelini somut üretime dönüştürmesi gerektiğini de hızlıca hatırlattı.
Allegri'nin yıldız santrforuna yönelik değerlendirmesi hem teşvik edici hem de talepkârdı; Napoli'nin, onun belirlediği diğer yedi rakibe karşı şampiyonluk yarışını sürdürmesi için oyuncunun ulaşması gereken net bir çıta ortaya koydu. Allegri, "Fizik gücü çok yüksek bir santrfor, çok çalışıyor ve istekli, ancak bu sezon gol sayısını geliştirmesi gerekiyor. Bunu yapabilir çünkü gereken tüm potansiyele sahip" dedi.
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