Napoli 'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Mediaset ve Sky Sport 'a konuşarak transfer piyasası ve sözleşme uzatmaları konularına değindi. Tuttonapoli 'nin aktardığı sözleri şöyle:
Çeviri:
Napoli, sportif direktör Manna: "Conte kalıyor, McTominay sözleşmesini uzatıyor. Alisson, Santos ve Hojlund'un sözleşmeleri satın alındı"
MASAL
"Bu çok önemli, bir kurtuluş çıpası. Bu yıl koşullar farklı olsaydı, şu anda Şampiyonlar Ligi için mücadele eden bir Napoli'den bahsetmiyor olacaktık. Zor bir sezon sessizce geçip gidebilirdi, ancak takımın performansı sayesinde değer kazandı. Gelecek mi? Bu normal, her zaman planlar yapılır; iki yıldır birbirimizi tanıyoruz, yapılan iş inanılmaz ve olumlu. Başka koşullar altında ligde üçüncü sırada olmazdık ve Süper Kupa'yı kazanmazdık, başka şeylerden bahsediyor olurduk, bu yüzden sakinlik ve huzurla geleceğe bakıyoruz."
POZİSYONLARI YÜKSELTMEK
"Tüm oyuncularımız sahada olduğunda her zaman birinci ya da ikinci sıradaydık, bu bize güven veriyor. Şu anda önümüzdeki takımları değil, kendi konumumuzu sağlamlaştırmayı düşünüyoruz. Arkamızdakilerle aramızdaki farkı korumak için puan toplamak istiyoruz. Bu gerekli."
MCTOMINAY'IN SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI
"Scott, uzun süre Napoli'de kalmak istediğini söyleyen önemli bir oyuncu. İki yıllık sözleşmemiz var, ikimiz de mutluyuz, bunun gelecekte bir tartışma konusu haline gelmesini istemiyoruz. Önümüzdeki aylarda neler olacağını göreceğiz, ancak ayrılmak istediğini belirtmedi ve biz de bundan memnunuz. Scott önemli bir futbolcu, Napoli'de olmaktan memnun, bence bunu oynarken ve şehirde yaşarken gösteriyor. Hala iki yıllık sözleşmesi var, onunla son derece açık ve samimi bir ilişkimiz var. Konuşuyoruz, bu şu anda gündemde olan bir konu değil. Scott'ın önemini biliyoruz, bugüne kadar herhangi bir teklif almadık, çünkü oyuncu hiçbir zaman başka bir yere gitme isteğini dile getirmedi."
ALISSON SANTOS'UN GERİ ALINMASI
"Şu anda Alisson bize büyük bir destek oluyor ve belirleyici bir rol oynuyor; onu, ihtiyacımız olan özelliklere sahip olduğu için transfer ettik. Onun geleceğimiz için faydalı olabileceğini düşünüyoruz, ancak bu ona ve performansına bağlı olacak. Alisson'un etkisi olumlu oldu çünkü çok alçakgönüllü, enerjik ve çalışkan bir genç. Transfer bedeli konusunda ise haklar zaten belirlenmiş durumda, bu yüzden hiçbir şey yapmamıza gerek yok."
HOJLUND'UN GERİ ALINMASI
"Hojlund belirleyici bir rol oynadı; gol sayısı az olsa da her zaman takım için çalıştı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız durumunda onu kadroya katma zorunluluğumuz var, ancak bu gerçekleşmezse bile onun geleceğinin Napoli'den uzak olacağını sanmıyorum."
ENDİŞE VEREN YENİLEME
"Frank az önce geri döndü, durumumuz rahat ve sözleşmesinin bir yılı daha var. Ona karşı şeffafız, o da bize karşı şeffaf; şu anda bu tür spekülasyonlar yapmanın bir anlamı yok."
RRAHMANI'NİN SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI
"Rrahmani konusunda durum farklı, konuştuk ve iyi bir noktada bulunuyoruz. O da Frank gibi Napoli'ye çok şey katmış bir oyuncu."