Napoli, Spinazzola sözleşmesini uzatmayacak mı? Juventus devreye giriyor: görüşmeler, sözleşme ve transferin maliyeti

Juventus için bu sezonun sonundaki hedef tek ve yegane: 4. sırayı elde etmek ve bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak; böylece hem Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında yer almaya devam etmek hem de yaz transfer döneminde "Vecchia Signora" yönetimine daha fazla manevra alanı sağlayacak önemli bir gelir kaynağını garantilemek.

Ancak olası büyük transferler arasında, Juventus kulübü, bu spor sezonunun sonunda kulüpleriyle olan sözleşmeleri sona erecek olan tüm oyuncuları unutmuyor ve göz ardı etmiyor: Bunlar arasında, Bianconeri, şu anda Napoli'de forma giyen eski oyuncusu Leonardo Spinazzola'yı büyük bir dikkatle takip ediyor.