SSC Napoli v Torino FC - Serie A
Gabriele Stragapede

Napoli, Spinazzola sözleşmesini uzatmayacak mı? Juventus devreye giriyor: görüşmeler, sözleşme ve transferin maliyeti

Gelecek sezon öncesinde Juventus'un bedelsiz transferiyle ilgili sızan bilgiler.

Juventus için bu sezonun sonundaki hedef tek ve yegane: 4. sırayı elde etmek ve bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak; böylece hem Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında yer almaya devam etmek hem de yaz transfer döneminde "Vecchia Signora" yönetimine daha fazla manevra alanı sağlayacak önemli bir gelir kaynağını garantilemek.

Ancak olası büyük transferler arasında, Juventus kulübü, bu spor sezonunun sonunda kulüpleriyle olan sözleşmeleri sona erecek olan tüm oyuncuları unutmuyor ve göz ardı etmiyor: Bunlar arasında, Bianconeri, şu anda Napoli'de forma giyen eski oyuncusu Leonardo Spinazzola'yı büyük bir dikkatle takip ediyor.

  • JUVE, SPINAZZOLA'YA GÖZ DİKTİ

    Luciano Spalletti'nin yönettiği takımın, önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'nde ya da diğer Avrupa kupalarına katılma ihtimaline göre, hedefli takviyelere ihtiyacı olduğu bir sır değil. Dediğimiz gibi, bazı pozisyonlar için hedefli takviyeler; deneyimli oyuncular ve Certaldo doğumlu teknik direktörün ustaca yönlendirmelerine belirli bir güvenilirlik katabilecek takviyeler.

    Yukarıda sıralanan tüm bu nedenler, Juventus'un Napoli'deki Spinazzola'nın durumunu ilgiyle takip etmesine ve izlemesine neden oluyor: Sky Sport'tan meslektaşlarımızın da bildirdiği gibi, genel müdür Damien Comolli ve ekibi, şu anda Antonio Conte'nin emrinde olan bu kanat oyuncusunun geleceğine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Juventus yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncu için, onun Torino'ya bedelsiz olarak geri dönmesi ihtimaline yönelik bir girişimde bulundu.

  • BİR DÖNÜŞ

    Spinazzola için bu bir geri dönüş olacağını hatırlatalım: 1993 doğumlu kanat oyuncusu, 2010-2012 yılları arasında Primavera takımında (Viareggio Turnuvası’nı da kazanarak) ayrıca 2018/2019 sezonunda A takımda 12 maça çıkmış ve İtalya Şampiyonluğu ile İtalya Süper Kupası'nı kazanmıştı.

  • NAPOLI SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAK MI?

    Aksi ispat edilmedikçe, sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan Spinazzola, önümüzdeki sezon için Juventus dahil olmak üzere herhangi bir kulüple sözleşme imzalamakta serbesttir.

    Söz konusu olduğu gibi, Bianconeri yönetimi oyuncuyla temasa geçti, ancak önce Napoli ile olası bir sözleşme yenilemesi konusunda oyuncunun karar vermesi gerekiyor: Sky Sport'un haberine göre, Aurelio De Laurentiis'in sahibi olduğu kulüp, oyuncunun menajerlerine sözleşmenin uzatılmasını veya yenilenmesini teklif etti ve bir yıllık sözleşme ile bir sonraki yıl için opsiyon sunarak yenileme teklifinde bulundu.

    Juventus ise oyuncunun taleplerini karşılamaya hazır ve iki yıllık bir sözleşme teklif ediyor. Her halükarda Spinazzola, Napoli'ye öncelik vermek istiyor. Napoli ise teklifini değiştirmek mi, yoksa oyuncuyu bedelsiz olarak bırakıp Juventus'un devreye girmesine izin vermek mi gerektiğini değerlendirmek zorunda.

  • MASRAFLAR

    Peki, Juventus için böyle bir transferin maliyeti ne olurdu?

    Açıkçası, bu transfer bedelsiz bir transfer olduğu için transfer bedeli değerlendirilmeyecek ve Napoli ile bir anlaşma yapılması gerekmeyecek. Bunun yerine, komisyonlar ve şu anda yıllık 1,8 milyon euro (brüt yaklaşık 3,3 milyon euro) kazanan Spinazzola'nın maaşı ile ilgili maliyetler dikkate alınmalıdır.

    Dolayısıyla, bu transfer, Vecchia Signora için tamamen sürdürülebilir bir işlemdir. Bu transferle, kulüp kanat oyuncularını deneyimli ve kaliteli bir oyuncuyla güçlendirecek ve Siena'nın altyapısından geldikten sonra iki yıl boyunca kendi altyapısında yetişen bir oyuncuyu Torino'ya geri getirecektir.

