1998 doğumlu savunmacı, bir süredir artık Juventus için bir referans noktası olarak görülmüyor; kulüp, Luciano Spalletti’nin de ifade ettiği gibi farklı özelliklere sahip oyunculara yöneliyor: Gatti, geçen sezon tüm kulvarlarda sadece 28 maça çıktı ve bunların yalnızca 16’sına ilk 11’de başladı. Sözleşmesi hâlâ uzun vadeli (Haziran 2030’da sona eriyor) ve sezon başına net 3 milyon euro artı bonusluk maliyeti kulübün kasasında yük oluşturuyor; bu nedenle tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa kapı açılabilir. Geçen sezon Milan, yine Allegri’nin isteğiyle onu düşünmüştü; bugün ise Napoli, sayısal olarak oldukça şişkin olan kadroyu daraltmak için gerekli bazı ayrılıkların netleşmesinin ardından bir girişimde bulunabilir