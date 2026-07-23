Alessandro Buongiorno ve Sam Beukema'nın fiziksel durumlarına ilişkin birkaç gün arayla gelen çok kötü haberler, Massimiliano Allegri'nin yeni Napoli'sinin sezon öncesi kampının ilk günlerinden itibaren yönetmek zorunda kaldığı savunma krizinin oldukça önemli bir bölümünü oluşturuyor. Milan'ın eski teknik direktörü, bu sezon itibarıyla yeniden dörtlü olacak bir savunma hattının iki değerli parçasını birkaç hafta boyunca kaybediyor ve bu hat, Arezzo'ya karşı oynanan ilk hazırlık maçında da birden fazla belirsizlik işareti vermişti. Teknik adamın planında birkaç takviyenin gelmesiyle transfer piyasası üzerinden de aşılabilecek sorunlar bunlar.
Çeviri:
Napoli, savunmada bir krizle karşı karşıya olduğunu fark etti: Allegri Federico Gatti’nin adını öneriyor, maliyeti ne kadar ve sportif direktör Manna hangi alternatifleri değerlendiriyor
NE ÇOK BELİRSİZLİK
Dün öğleden sonra Dimaro'da oynanan maçta Napoli, stoper ikilisinde Rrahmani ve Rafa Marin'le başladı; Allegri'nin bu hazırlık döneminde değerlendirme görevini üstleneceği oyunculardan biri de oydu, diğerleri ise Torino ve Empoli'deki kiralık dönemlerinden dönen Marianucci ve Obaretin. İspanyol oyuncu, bugün itibarıyla savunmanın merkezinde görev yapabilecek tek sol ayaklı savunmacı konumunda; Uruguaylı Mathias Olivera ise alternatif çözüm olarak öne çıkıyor. Ayak tercihinden bağımsız olarak Napoli, Buongiorno ve Beukema'nın ciddi sakatlıklarının bıraktığı boşlukları, ayrıca sayısal olarak Juan Jesus'un ayrılığını, ligimize hazır bir oyuncuyla doldurmak istiyor. Ve yeni Milan oyuncusu Mario Gila'ya uzanan, satın alma öncesinde satış yapma zorunluluğu nedeniyle sonuçsuz kalan öncelikli seçeneğin de ortadan kalkmasının ardından Allegri'nin, çok güvendiği isimlerden Federico Gatti'yi işaret ettiği belirtiliyor.
Allegri'nin talebi
1998 doğumlu savunmacı, bir süredir artık Juventus için bir referans noktası olarak görülmüyor; kulüp, Luciano Spalletti’nin de ifade ettiği gibi farklı özelliklere sahip oyunculara yöneliyor: Gatti, geçen sezon tüm kulvarlarda sadece 28 maça çıktı ve bunların yalnızca 16’sına ilk 11’de başladı. Sözleşmesi hâlâ uzun vadeli (Haziran 2030’da sona eriyor) ve sezon başına net 3 milyon euro artı bonusluk maliyeti kulübün kasasında yük oluşturuyor; bu nedenle tatmin edici bir teklif gelmesi halinde ayrılığa kapı açılabilir. Geçen sezon Milan, yine Allegri’nin isteğiyle onu düşünmüştü; bugün ise Napoli, sayısal olarak oldukça şişkin olan kadroyu daraltmak için gerekli bazı ayrılıkların netleşmesinin ardından bir girişimde bulunabilir
Manna'nın alternatifleri
Napoli sportif direktörü Giovanni Manna, teknik direktörünün önerisini not etti ancak elbette hazırlıksız yakalanmamak için aynı anda farklı ihtimaller üzerinde de çalışıyor. Udinese'den Oumar Solet (Aurelio De Laurentiis'in çok iyi ilişkiler içinde olduğu kulüp) Inter'in geri çekilmesinin ardından göz ardı edilmemesi gereken bir fikir. Bunun nedeni ister talep ile teklif arasındaki fark, ister Fransız oyuncunun fiziksel dayanıklılığına dair şüpheler olsun. Bir başka seçenek de bazı Avrupa devlerinin kadro fazlası oyuncuları olabilir; bu açıdan Chelsea bazı fırsatlar sunabilecek bir kulüp ve eski Monaco oyuncusu Benoit Badiashile (2001 doğumlu) de bunlardan biri.
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