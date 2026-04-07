Napoli şampiyonluk yarışına geri döndü mü? Antonio Conte, AC Milan’a karşı elde edilen ‘olağanüstü’ galibiyetin ardından son şampiyonu Serie A’da ikinci sıraya yükseltmesine rağmen, Inter’i yakalama umutlarına değindi

Maçın bitiş düdüğünün ardından Conte, takımının ağır sakatlık sorunlarını aşarak ligin zirvesinde rekabet gücünü sürdürmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemenin bu sezonki birincil hedef olmaya devam ettiğini vurguladı.

DAZN'e konuşan Conte, "Bu bize büyük bir coşku ve güven veriyor; ikinci sırada olmamızın, bu yıl tüm eksiklikleri telafi eden oyuncularımıza teşekkür etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bu takımın olağanüstü başarısı, birçok oyuncunun eksik olduğu dönemde geldi; başka bir takım bu durumda batardı. Orada bulunan herkes başrol oyuncusuydu; bugün o yolda devam ediyor ve oyuncularımızı geri kazanıyoruz. Daha fazla seçenek ve rotasyon yapma imkanınız var.

"Bugün Politano ile şakalaşıyordum; Milan'ın daha yorgun olacağı bir anda onun oyuna gireceğini tahmin etmiştim. Herkes kendini hazır tutuyor. Gol atan Matteo için çok mutluyum. Şimdi 7 maç kaldı; hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi için önemli bir adım attık. Eğer Milan ve Juve'nin hakkıysa, Napoli'nin de hakkı olmaması için bir neden göremiyorum. Inter'in sıralamada birinci olmayı hak ettiğini bilerek orada kalmalıyız, biz de oradayız ve kendimizi düşünmeliyiz."