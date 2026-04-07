Napoli şampiyonluk yarışına geri döndü mü? Antonio Conte, AC Milan’a karşı elde edilen ‘olağanüstü’ galibiyetin ardından son şampiyonu Serie A’da ikinci sıraya yükseltmesine rağmen, Inter’i yakalama umutlarına değindi
Politano, çekişmeli karşılaşmayı kazandı
Ligin ikinci ve üçüncü sıradaki takımları arasında oynanan bu kritik karşılaşmada, oyuna sonradan giren Matteo Politano, dar bir açıdan attığı vole golüyle Partenopei’ye hayati öneme sahip üç puanı kazandırdı. Romelu Lukaku ve David Neres’in de aralarında bulunduğu uzun sakatlar listesi nedeniyle Conte’nin geçici bir hücum hattına güvenmek zorunda kalması göz önüne alındığında, bu zafer özellikle etkileyiciydi. Bu sonuçla Napoli, Milan'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi, ancak ligin zirvesinde yer alan ve ligi domine eden Inter'in yedi puan gerisinde kaldı.
Conte, takımın dayanıklılığını övdü
Maçın bitiş düdüğünün ardından Conte, takımının ağır sakatlık sorunlarını aşarak ligin zirvesinde rekabet gücünü sürdürmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemenin bu sezonki birincil hedef olmaya devam ettiğini vurguladı.
DAZN'e konuşan Conte, "Bu bize büyük bir coşku ve güven veriyor; ikinci sırada olmamızın, bu yıl tüm eksiklikleri telafi eden oyuncularımıza teşekkür etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bu takımın olağanüstü başarısı, birçok oyuncunun eksik olduğu dönemde geldi; başka bir takım bu durumda batardı. Orada bulunan herkes başrol oyuncusuydu; bugün o yolda devam ediyor ve oyuncularımızı geri kazanıyoruz. Daha fazla seçenek ve rotasyon yapma imkanınız var.
"Bugün Politano ile şakalaşıyordum; Milan'ın daha yorgun olacağı bir anda onun oyuna gireceğini tahmin etmiştim. Herkes kendini hazır tutuyor. Gol atan Matteo için çok mutluyum. Şimdi 7 maç kaldı; hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi için önemli bir adım attık. Eğer Milan ve Juve'nin hakkıysa, Napoli'nin de hakkı olmaması için bir neden göremiyorum. Inter'in sıralamada birinci olmayı hak ettiğini bilerek orada kalmalıyız, biz de oradayız ve kendimizi düşünmeliyiz."
Scudetto şampiyonluğunu savunmak
Napoli, Conte yönetiminde dirençli bir takım olarak ün kazandı ve geçen sezonun başından bu yana 27 kez tek gol farkla galip geldi; bu, Serie A’daki diğer tüm takımlardan daha fazla. Doğrudan rakibini yenerek kazandığı ivmeye rağmen Conte, şampiyonluk yarışında son anda bir atılım yapma ihtimaline karşı temkinli davranıyor ve yarışın gerçekten yeniden alevlenmesi için Inter’in ciddi bir şekilde tökezlemesi gerektiğini belirtiyor.
Şampiyonluk mücadelesine ilişkin düşüncelerini paylaşan Conte, şunları ekledi: "İkinci sıraya geri döndüğümüz için sevinçli bir an yaşıyoruz. Kötü sonuçlanabilecek trajik bir anda tepki gösterenlere teşekkür etmek istiyorum. Bugün herkesin gücünü biraz geri kazanıyoruz. Bu, buna inanmakla ilgili bir mesele değil: çok gerçekçi olmalıyız ve asla hata yapmamamız gerektiğini bilmeliyiz; önümüzdeki takımların hata yapmasını ummalı ve bunun bir kezle sınırlı kalmamasını beklemeliyiz.
"Inter'in yaptıklarını görünce, bunun zor olduğunu düşünüyorum. Gaz pedalından ayağımızı çekmemeli ve sonuna kadar Scudetto'yu savunmak için gururlu olmalıyız. Süper Kupa'yı kazandık ve ikinci sıradayız: Şampiyonlar Ligi'nin henüz kazanılmadığını ve getirdiği faydalar nedeniyle bunun önemli olduğunu bilerek bu şekilde devam etmeliyiz."
- Getty Images Sport
Son sprint
Napoli, takipçilerinden bir adım önde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak amacıyla, son yedi maçında Lazio, Como ve Bologna gibi takımlarla karşılaşacağı kritik bir döneme giriyor. Conte’nin öğrencileri Mayıs ayına kadar hatasız bir performans sergilemeyi hedefliyor olsa da, şampiyonluk umutlarını canlı tutabilmek için lig lideri Inter’in puan kaybetmesine bağlı kalmaya devam ediyor.