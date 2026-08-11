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Napoli, Romelu Lukaku'yu satmak için Fenerbahçe ile 6 milyon avroluk anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Napoli forveti için anlaşmaya vardı
Lukaku, Gianluca Di Marzio'ya göre Napoli'nin transferi için Fenerbahçe ile tam anlaşmaya varmasının ardından profesyonel kariyerine Türkiye'de devam etmeye hazırlanıyor. Türk ekibi, Belçikalı milli oyuncu için başlangıçta 6 milyon € ve performansa dayalı ek bonuslar ödeyecek. 33 yaşındaki santrfor da İstanbul kulübüyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Habere göre Türkiye'de sezon başına 10 milyon € değerinde kazançlı bir sözleşme imzalayacak.
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Sağlık kontrolü tamamlandı, son evrak işlemleri yürütülüyor
İki kulüp arasındaki başarılı görüşmelerin ardından transfer hızlı bir şekilde ilerledi. Gianluca Di Marzio, salı günü anlaşmaya resmen varıldığını doğruladı.
Lukaku, önerilen transfer öncesinde Fenerbahçe'deki resmi sağlık kontrollerinden geçti ve bu kontrolleri başarıyla tamamladı. İki takım şu anda anlaşmayı sonuçlandırmak için resmi transfer evraklarını karşılıklı olarak değiş tokuş etme sürecinde. Artık tüm büyük engeller aşılmışken, transferin resmen tamamlanması için geriye yalnızca resmi idari adımlar kaldı.
Napoli'de kupalarla dolu bir dönemi noktalayarak
Bu ayrılık, Lukaku'nun Azzurri formasıyla geçirdiği iki sezonun ardından Napoli'deki dönemini sona erdiriyor. Serie A'daki macerası başarılı geçti ve takımın yurt içinde en üst düzey başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.
İtalyan kulübündeki iki yılı boyunca tecrübeli Belçikalı forvet, bir Scudetto şampiyonluğunun kazanılmasında pay sahibi oldu. Şimdi ise İstanbul'da yeni bir sayfa açmak için İtalya futbolundan ayrılmaya hazırlanıyor.
- Getty Images
Resmi açıklama İstanbul'da bekleniyor
Sağlık kontrollerinin tamamlanması ve Napoli ile Fenerbahçe arasında evrakların karşılıklı olarak paylaşılmasıyla birlikte, önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Lukaku, İstanbul'daki yeni kulübüne geçişini tamamlayacak. Belçikalı oyuncu, Fenerbahçe sezon hazırlıklarını tamamlarken yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.
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