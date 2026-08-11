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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Yosua Arya

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Napoli, Romelu Lukaku'yu satmak için Fenerbahçe ile 6 milyon avroluk anlaşmaya vardı

Transfers
R. Lukaku
SSC Napoli
Fenerbahçe
Serie A
Süper Lig

Napoli, Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu 6 milyon euro artı bonuslar karşılığında Türk devi Fenerbahçe'ye satmak için anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki hücum oyuncusu, İstanbul'a transferi öncesinde sağlık kontrolünden geçti ve sezon başına 10 milyon euro değerinde bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı.

  • Fenerbahçe, Napoli forveti için anlaşmaya vardı

    Lukaku, Gianluca Di Marzio'ya göre Napoli'nin transferi için Fenerbahçe ile tam anlaşmaya varmasının ardından profesyonel kariyerine Türkiye'de devam etmeye hazırlanıyor. Türk ekibi, Belçikalı milli oyuncu için başlangıçta 6 milyon € ve performansa dayalı ek bonuslar ödeyecek. 33 yaşındaki santrfor da İstanbul kulübüyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Habere göre Türkiye'de sezon başına 10 milyon € değerinde kazançlı bir sözleşme imzalayacak.

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  • Romelu LukakuGetty Images

    Sağlık kontrolü tamamlandı, son evrak işlemleri yürütülüyor

    İki kulüp arasındaki başarılı görüşmelerin ardından transfer hızlı bir şekilde ilerledi. Gianluca Di Marzio, salı günü anlaşmaya resmen varıldığını doğruladı.

    Lukaku, önerilen transfer öncesinde Fenerbahçe'deki resmi sağlık kontrollerinden geçti ve bu kontrolleri başarıyla tamamladı. İki takım şu anda anlaşmayı sonuçlandırmak için resmi transfer evraklarını karşılıklı olarak değiş tokuş etme sürecinde. Artık tüm büyük engeller aşılmışken, transferin resmen tamamlanması için geriye yalnızca resmi idari adımlar kaldı.

  • Napoli'de kupalarla dolu bir dönemi noktalayarak

    Bu ayrılık, Lukaku'nun Azzurri formasıyla geçirdiği iki sezonun ardından Napoli'deki dönemini sona erdiriyor. Serie A'daki macerası başarılı geçti ve takımın yurt içinde en üst düzey başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.

    İtalyan kulübündeki iki yılı boyunca tecrübeli Belçikalı forvet, bir Scudetto şampiyonluğunun kazanılmasında pay sahibi oldu. Şimdi ise İstanbul'da yeni bir sayfa açmak için İtalya futbolundan ayrılmaya hazırlanıyor.

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  • Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

    Resmi açıklama İstanbul'da bekleniyor

    Sağlık kontrollerinin tamamlanması ve Napoli ile Fenerbahçe arasında evrakların karşılıklı olarak paylaşılmasıyla birlikte, önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Lukaku, İstanbul'daki yeni kulübüne geçişini tamamlayacak. Belçikalı oyuncu, Fenerbahçe sezon hazırlıklarını tamamlarken yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.

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