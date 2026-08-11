Napoli, Romelu Lukaku'yu satmak için Fenerbahçe ile 6 milyon avroluk anlaşmaya vardı

Lukaku, Gianluca Di Marzio'ya göre Napoli'nin transferi için Fenerbahçe ile tam anlaşmaya varmasının ardından profesyonel kariyerine Türkiye'de devam etmeye hazırlanıyor. Türk ekibi, Belçikalı milli oyuncu için başlangıçta 6 milyon € ve performansa dayalı ek bonuslar ödeyecek. 33 yaşındaki santrfor da İstanbul kulübüyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Habere göre Türkiye'de sezon başına 10 milyon € değerinde kazançlı bir sözleşme imzalayacak.