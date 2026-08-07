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Napoli, Romelu Lukaku'nun Stadio Diego Armando Maradona'dan ayrılığa yaklaşmasıyla Arsenal'e sansasyonel bir baskın planlıyor
Allegri, Napoli hücum hattı için Brezilyalı bir yıldız istiyor
Calciomercato'ya göre Allegri, Stadio Diego Armando Maradona'daki hücum hattını Jesus takviyesiyle güçlendirmeye istekli. İtalyan teknik adamın hücum düzenini Danimarka milli oyuncusu Rasmus Hojlund üzerine kurması beklense de, ileri uçta görev yapacak yüksek profilli bir partner ya da alternatif transfer etme yönünde net bir istek bulunuyor.
Corriere dello Sport, ilginin yüzeysel olmaktan çok uzak olduğunu ve eski Manchester City oyuncusunun Premier League dışında yeni bir meydan okumaya açık olduğunu öne sürüyor. Arsenal'ın 29 yaşındaki oyuncuya yaklaşık 20 milyon euro değer biçtiğine inanılıyor. Napoli ise oyuncunun İtalya'ya gitme konusundaki görünür istekliliği nedeniyle bu rakamı aşağı çekmeyi umuyor.
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Lukaku'nun ayrılığı, gelecek transferlerin önünü açıyor
Jesus için yapılacak herhangi bir hamle, büyük ölçüde Romelu Lukaku'nun ayrılığına bağlı. Kulüpteki durumu giderek zorlaşan Belçikalı forvet, şu anda Napoli yönetimiyle anlaşmazlık yaşıyor ve ilişkilerin bozulması, kulüpteki konumunu sürdürülemez hale getirdi.
33 yaşındaki oyuncu için en olası çıkış yolu Ligue 1'e transfer gibi görünüyor. Monaco, USMNT forveti Folarin Balogun'un yerini doldurmayı hedeflerken, onun transferi için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Napoli, Jesus için anlaşmayı sonuçlandırmak adına gereken maaş bütçesi ve kadro yerini açmak için bu durumu hızlıca çözmek istiyor.
Sözleşme engelleri ve transfer formülleri
Jesus için olası bir anlaşmanın yapısı, Napoli ile Arsenal arasında hâlâ bir anlaşmazlık konusu olmaya devam ediyor. Haberlere göre en uygulanabilir yol bonservisli transfer, çünkü kiralık bir anlaşma Arsenal'ın oyuncunun 2027'de sona erecek mevcut sözleşmesini uzatmasını gerektirecek.
Jesus açısından bu transfer, teknik Güney Amerikalı forvetlere tarihsel olarak uygun olan bir ligde kariyerini yeniden canlandırma fırsatı anlamına geliyor. Emirates Stadyumu'nda sıralamada geriye düşmesinin ardından, Allegri'nin yeni görünümlü Napoli'sinde merkezi bir figür olma ihtimali cazip bir seçenek.
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Hücum hattındaki yenileme tamamlanıyor
Napoli'de Arsenal yıldızının gelişine yer açmak için kulüp, kadro fazlası hücum oyuncularının ayrılıklarını sonuçlandırmaya çalışırken önümüzdeki birkaç hafta belirleyici olacak. Lukaku'nun ayrılığı, hem oyuncu hem de kulüp için zorlu bir dönemin sonunu getirecek ve Allegri'nin yönetiminde yeni bir başlangıca imkan tanıyacak. Napoli, Arsenal ile yürütülen görüşmelerin karmaşıklığını başarıyla aşabilirse, Jesus'un gelişi 2026-27 sezonunda yeniden Scudetto için mücadele etme niyetlerini net şekilde ortaya koyacak.
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