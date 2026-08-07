Calciomercato'ya göre Allegri, Stadio Diego Armando Maradona'daki hücum hattını Jesus takviyesiyle güçlendirmeye istekli. İtalyan teknik adamın hücum düzenini Danimarka milli oyuncusu Rasmus Hojlund üzerine kurması beklense de, ileri uçta görev yapacak yüksek profilli bir partner ya da alternatif transfer etme yönünde net bir istek bulunuyor.

Corriere dello Sport, ilginin yüzeysel olmaktan çok uzak olduğunu ve eski Manchester City oyuncusunun Premier League dışında yeni bir meydan okumaya açık olduğunu öne sürüyor. Arsenal'ın 29 yaşındaki oyuncuya yaklaşık 20 milyon euro değer biçtiğine inanılıyor. Napoli ise oyuncunun İtalya'ya gitme konusundaki görünür istekliliği nedeniyle bu rakamı aşağı çekmeyi umuyor.



