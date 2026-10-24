İtalya Serie A'nın 8. haftasında, Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli ileGian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Serie A'nın 8. haftasında oynanan maçta 3-3 berabere kaldı. Roma, yenilmezliğini sürdürerek (5 galibiyet, 3 beraberlik) puanını 18'e çıkardı ve Serie A şampiyonluğu yarışının içinde kaldı. Napoli ise 11 puanda kaldı (3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet). İki takım da hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet almıştı: Napoli, Bodo/Glimt'i; Roma ise Slovan Bratislava'yı yenmişti.





Napoli, 50 dakika boyunca oyuna hükmederek Anguissa'nın röveşata ve McTominay'in kafa golleriyle 2-0 öne geçti; Politano ile farkı üçe çıkarmaya da yaklaştı. Ancak Napoli, daha önce Inter karşısında olduğu gibi fazla geriye çekildi ve Roma'nın geri dönüşüne engel olamadı. Oyunun kontrolünü ele geçiren Roma, 70 ile 74. dakikalar arasında Soulé ve Balerdi'nin peş peşe gelen golleriyle eşitliği sağladı. Maçın gidişatı Gasperini'nin takımından yana görünürken Napoli, yine McTominay ile bir kez daha öne geçti. Ancak konuk ekibin ikinci kez geri dönüşüne engel olamadı: Roma, 89. dakikada yine Balerdi'nin kafa golüyle eşitliği sağladı. Pozisyona itiraz eden Allegri kırmızı kart gördü.









NAPOLI-ROMA 3-3

GOLLER: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)



