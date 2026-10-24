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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Napoli-Roma maçında çılgın 3-3: Gasperini'nin ekibi iki kez geri döndü. McTominay ve Balerdi ikişer gol attı, Allegri kırmızı kart gördü

SSC Napoli - Roma
Serie A
SSC Napoli
Roma

Serie A'nın 8. haftasında Maradona'da Allegri ile Gasperini'nin mücadelesi nefes kesen bir beraberlikle sonuçlandı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında, Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli ileGian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Serie A'nın 8. haftasında oynanan maçta 3-3 berabere kaldı. Roma, yenilmezliğini sürdürerek (5 galibiyet, 3 beraberlik) puanını 18'e çıkardı ve Serie A şampiyonluğu yarışının içinde kaldı. Napoli ise 11 puanda kaldı (3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet). İki takım da hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet almıştı: Napoli, Bodo/Glimt'i; Roma ise Slovan Bratislava'yı yenmişti.


Napoli, 50 dakika boyunca oyuna hükmederek Anguissa'nın röveşata ve McTominay'in kafa golleriyle 2-0 öne geçti; Politano ile farkı üçe çıkarmaya da yaklaştı. Ancak Napoli, daha önce Inter karşısında olduğu gibi fazla geriye çekildi ve Roma'nın geri dönüşüne engel olamadı. Oyunun kontrolünü ele geçiren Roma, 70 ile 74. dakikalar arasında Soulé ve Balerdi'nin peş peşe gelen golleriyle eşitliği sağladı. Maçın gidişatı Gasperini'nin takımından yana görünürken Napoli, yine McTominay ile bir kez daha öne geçti. Ancak konuk ekibin ikinci kez geri dönüşüne engel olamadı: Roma, 89. dakikada yine Balerdi'nin kafa golüyle eşitliği sağladı. Pozisyona itiraz eden Allegri kırmızı kart gördü.



NAPOLI-ROMA 3-3

GOLLER: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)


  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    89' - Wesley'nin sağdan ortasında Balerdi kafayla skoru eşitliyor. Napoli, Beukema'ya faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz ederken Allegri de itirazları sonucu kırmızı kart görüyor.

    83' - Spinazzola'nın sağ ayağıyla çektiği şutu Gollini kurtarıyor. Devam eden pozisyonda topu önünde bulan McTominay, ev sahibi ekibi yeniden öne geçiriyor.

    74' - Napoli ceza sahasındaki karambolde Castro topu göğsüyle Balerdi'ye aktarıyor. Balerdi, yakın mesafeden sol ayağıyla topu üst direğin altından ağlara gönderiyor.

    72' - Kontra atağın ardından Lang'ın sağ ayağıyla çektiği zayıf şutu Gollini kurtarıyor.

    70' - Malen ile Soulé ceza sahası çizgisinde güzel bir paslaşma yapıyor. Ardından Arjantinli oyuncunun sol ayağıyla çektiği sert ve köşeye giden şut, Meret'in sağından ağlarla buluşuyor.

    60' - Soulé'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şutu Napoli savunması kornere çeliyor.

    57' - Gollini ile karşı karşıya kalan Politano'nun sol ayağıyla çektiği zayıf, yerden şutu kaleci kurtarıyor.

    50' - Malen'in sağ ayağıyla çektiği şut farklı şekilde dışarı gidiyor.

    48' - Politano'nun sağ kanattan sağ ayağıyla yaptığı ortada McTominay kafayı vurup golü atıyor. Gollini topu kurtarsa da top çizgiyi çoktan geçmiş durumda. İskoç oyuncunun seken topu ayağıyla ağlara göndermesi sonucu değiştirmiyor; gol zaten kafa vuruşunda gerçekleşmişti.

    45' - Cristante'nin kafa vuruşunda, Meret'i geçen top direğe çarpıyor.

    44' - Hojlund soldan rakiplerini geçerek çok güzel ilerliyor ve topu ceza sahasının ortasına gönderiyor. Gollini, Olivera karşısında mucizevi bir kurtarış yapıyor.

    41' - Politano'nun ortasında Hojlund kafayı vuruyor ancak topa gereken yönü veremiyor; top dışarı çıkıyor.

    37' - Hermoso'nun ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla çektiği şut McTominay'e çarpıyor ve Meret'in sağındaki direğin yanından kornere çıkıyor.

    35' - Lang, kaleye yönelen De Bruyne'e uzun bir pas gönderiyor. Ceza sahası dışına çıkan Gollini topu uzaklaştırırken top koluna değiyor, ancak kolu vücuduna bitişik. Roma kalecisi ardından Hojlund'un müdahalesinden çalımla sıyrılıp topu uzaklaştırıyor.

    28' - Anguissa, ceza sahası çizgisinden röveşatayla golü atıyor. Top, Gollini'nin solundaki direğin dibinden ağlara giriyor. Kaleci, muhtemelen kendisiyle Anguissa arasındaki çok sayıda oyuncu nedeniyle topu göremiyor.

    26' - Lang'ın hücum bölgesinden yaptığı güzel ortada ne Hojlund ne de Olivera, kaleye gelişine vurmak için topa yetişebiliyor.

    24' - Soulé, yerinde bir pasla Malen'i buluyor. Malen'in uygun pozisyondan sağ ayağıyla çektiği şutu Meret ayağıyla kurtarıyor.

    21' - Cristante'nin ceza sahası çizgisinden sağ ayağıyla çektiği şut, Meret'in solundaki direği sıyırarak dışarı çıkıyor.

    15' - Politano'nun sonuçsuz kalan atağının ardından top McTominay'e geliyor. Sağ ayağıyla gelişine çektiği şut Gollini'nin kucağında kalıyor.

    13' - Di Lorenzo'nun ortası Roma ceza sahasında karışıklık yaratıyor. Devam eden pozisyonda Politano'nun sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı gidiyor.

    9' - Soulé'nin sol ayağıyla falsolu çektiği şut kaleden uzak bir noktadan dışarı çıkıyor.

    5' - De Bruyne'ün Hojlund'a gönderdiği güzel ara pasının ardından Hojlund'un şut girişiminde De Roon topun hızını kesiyor.

  • RESMÎ KADROLAR VE MAÇ KÜNYESİ

    NAPOLI-ROMA 3-3

    GOLLER: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)


    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (80' Spinazzola), Badiashile (52' Beukema), Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne (79' Lobotka), McTominay; Politano (66' Giovane), Hojlund, Lang (80' Vergara). Teknik direktör: Allegri


    ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini (84' Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (58' Balerdi); Rensch (58' Molina), De Roon, Pisilli (58' Castro), Wesley; Cristante, Soulé; Malen (84' Mora). Teknik direktör: Gasperini


    HAKEM: Colombo

    SARI KART GÖRENLER: Marin (N), Cristante (R), Rensch (R), Balerdi (R), De Roon (R)

    İHRAÇ EDİLENLER: Allegri (Napoli teknik direktörü)

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