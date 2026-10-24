89' - Wesley'nin sağdan ortasında Balerdi kafayla skoru eşitliyor. Napoli, Beukema'ya faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz ederken Allegri de itirazları sonucu kırmızı kart görüyor.
83' - Spinazzola'nın sağ ayağıyla çektiği şutu Gollini kurtarıyor. Devam eden pozisyonda topu önünde bulan McTominay, ev sahibi ekibi yeniden öne geçiriyor.
74' - Napoli ceza sahasındaki karambolde Castro topu göğsüyle Balerdi'ye aktarıyor. Balerdi, yakın mesafeden sol ayağıyla topu üst direğin altından ağlara gönderiyor.
72' - Kontra atağın ardından Lang'ın sağ ayağıyla çektiği zayıf şutu Gollini kurtarıyor.
70' - Malen ile Soulé ceza sahası çizgisinde güzel bir paslaşma yapıyor. Ardından Arjantinli oyuncunun sol ayağıyla çektiği sert ve köşeye giden şut, Meret'in sağından ağlarla buluşuyor.
60' - Soulé'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şutu Napoli savunması kornere çeliyor.
57' - Gollini ile karşı karşıya kalan Politano'nun sol ayağıyla çektiği zayıf, yerden şutu kaleci kurtarıyor.
50' - Malen'in sağ ayağıyla çektiği şut farklı şekilde dışarı gidiyor.
48' - Politano'nun sağ kanattan sağ ayağıyla yaptığı ortada McTominay kafayı vurup golü atıyor. Gollini topu kurtarsa da top çizgiyi çoktan geçmiş durumda. İskoç oyuncunun seken topu ayağıyla ağlara göndermesi sonucu değiştirmiyor; gol zaten kafa vuruşunda gerçekleşmişti.
45' - Cristante'nin kafa vuruşunda, Meret'i geçen top direğe çarpıyor.
44' - Hojlund soldan rakiplerini geçerek çok güzel ilerliyor ve topu ceza sahasının ortasına gönderiyor. Gollini, Olivera karşısında mucizevi bir kurtarış yapıyor.
41' - Politano'nun ortasında Hojlund kafayı vuruyor ancak topa gereken yönü veremiyor; top dışarı çıkıyor.
37' - Hermoso'nun ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla çektiği şut McTominay'e çarpıyor ve Meret'in sağındaki direğin yanından kornere çıkıyor.
35' - Lang, kaleye yönelen De Bruyne'e uzun bir pas gönderiyor. Ceza sahası dışına çıkan Gollini topu uzaklaştırırken top koluna değiyor, ancak kolu vücuduna bitişik. Roma kalecisi ardından Hojlund'un müdahalesinden çalımla sıyrılıp topu uzaklaştırıyor.
28' - Anguissa, ceza sahası çizgisinden röveşatayla golü atıyor. Top, Gollini'nin solundaki direğin dibinden ağlara giriyor. Kaleci, muhtemelen kendisiyle Anguissa arasındaki çok sayıda oyuncu nedeniyle topu göremiyor.
26' - Lang'ın hücum bölgesinden yaptığı güzel ortada ne Hojlund ne de Olivera, kaleye gelişine vurmak için topa yetişebiliyor.
24' - Soulé, yerinde bir pasla Malen'i buluyor. Malen'in uygun pozisyondan sağ ayağıyla çektiği şutu Meret ayağıyla kurtarıyor.
21' - Cristante'nin ceza sahası çizgisinden sağ ayağıyla çektiği şut, Meret'in solundaki direği sıyırarak dışarı çıkıyor.
15' - Politano'nun sonuçsuz kalan atağının ardından top McTominay'e geliyor. Sağ ayağıyla gelişine çektiği şut Gollini'nin kucağında kalıyor.
13' - Di Lorenzo'nun ortası Roma ceza sahasında karışıklık yaratıyor. Devam eden pozisyonda Politano'nun sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı gidiyor.
9' - Soulé'nin sol ayağıyla falsolu çektiği şut kaleden uzak bir noktadan dışarı çıkıyor.
5' - De Bruyne'ün Hojlund'a gönderdiği güzel ara pasının ardından Hojlund'un şut girişiminde De Roon topun hızını kesiyor.