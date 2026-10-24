24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
grafica malen roma 2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Napoli-Roma CANLI: maç anlatımı, goller ve önemli pozisyonlar, maç künyesi

SSC Napoli - Roma
Serie A
SSC Napoli
Roma

Maradona'da Serie A'nın 8. haftasında Allegri ile Gasperini karşı karşıya

Sekizinci haftasına girilen Serie A'da, Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli, Maradona'da Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'yı puan tablosundaki dengeler açısından şimdiden son derece kritik bir maçta ağırlıyor. Roma, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle hâlâ yenilgisiz ve 17 puanla Serie A şampiyonluğu yarışının tam içinde yer alırken, Napoli 3 galibiyet, 1 beraberlik ve tam 3 yenilginin ardından 10 puanda kaldı. İki takım da hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet aldı. Napoli, Bodo/Glimt'e; Roma ise Slovan Bratislava'ya karşı kazandı. İki takım da saat 18.00'de sahaya çıkacak. Maçı Colombo yönetecek, VAR'da ise Aureliano görev yapacak.


NAPOLI-ROMA

GOLLERİ ATANLAR:


  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

    ...

  • RESMÎ KADROLAR VE MAÇ KÜNYESİ

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Teknik direktör: Allegri


    ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soulé; Malen. Teknik direktör: Gasperini


    HAKEM: Colombo

    SARI KART GÖRENLER:

    KIRMIZI KART GÖRENLER:

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
NAP

NAP

Serie A

24 Eki 2026

ROM

ROM