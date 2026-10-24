Sekizinci haftasına girilen Serie A'da, Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli, Maradona'da Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'yı puan tablosundaki dengeler açısından şimdiden son derece kritik bir maçta ağırlıyor. Roma, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle hâlâ yenilgisiz ve 17 puanla Serie A şampiyonluğu yarışının tam içinde yer alırken, Napoli 3 galibiyet, 1 beraberlik ve tam 3 yenilginin ardından 10 puanda kaldı. İki takım da hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet aldı. Napoli, Bodo/Glimt'e; Roma ise Slovan Bratislava'ya karşı kazandı. İki takım da saat 18.00'de sahaya çıkacak. Maçı Colombo yönetecek, VAR'da ise Aureliano görev yapacak.





NAPOLI-ROMA

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