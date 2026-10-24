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grafica malen roma 2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Napoli-Roma CANLI: Maç anlatımı, goller, önemli pozisyonlar ve maç bilgileri

SSC Napoli - Roma
Serie A
SSC Napoli
Roma

Serie A'nın 8. haftasında Maradona'da Allegri ile Gasperini karşı karşıya

Sekizinci haftasına girilen Serie A'da, Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli, Maradona'da Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'yı ağırlıyor. Karşılaşma, puan tablosundaki dengeler açısından şimdiden büyük önem taşıyor. Roma, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup durumda ve 17 puanla Serie A şampiyonluğu yarışının içinde. Napoli ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanda kaldı. İki takım da hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet aldı: Napoli, Bodo/Glimt'e; Roma ise Slovan Bratislava'ya karşı kazandı. Maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Colombo yönetecek, VAR'da ise Aureliano görev yapacak.


NAPOLI-ROMA

GOL ATANLAR:


  • GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

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  • RESMÎ İLK 11'LER VE MAÇ KÜNYESİ

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Marin, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Politano; Hojlund. Teknik direktör: Allegri.

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Teknik direktör: Gasperini.


    HAKEM: Colombo

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