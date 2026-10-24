Napoli-Roma CANLI: Maç anlatımı, goller, önemli pozisyonlar ve maç bilgileri

Sekizinci haftasına girilen Serie A'da, Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli, Maradona'da Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'yı ağırlıyor. Karşılaşma, puan tablosundaki dengeler açısından şimdiden büyük önem taşıyor. Roma, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup durumda ve 17 puanla Serie A şampiyonluğu yarışının içinde. Napoli ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanda kaldı. İki takım da hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet aldı: Napoli, Bodo/Glimt'e; Roma ise Slovan Bratislava'ya karşı kazandı. Maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Colombo yönetecek, VAR'da ise Aureliano görev yapacak.





NAPOLI-ROMA

GOL ATANLAR:



