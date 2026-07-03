Napoli, resmi açıklama: Massimiliano Allegri yeni teknik direktör oldu. De Laurentiis: "Hoş geldin Max!"

Napoli’nin açıklaması şu şekildedir: “SSC Napoli, A takımın teknik direktörlüğü görevini üstlenen Massimiliano Allegri’ye hoş geldin diyor. Teknik direktör, 30 Haziran 2029 tarihine kadar kulüple bağlı kalmasını öngören bir sözleşme imzaladı.



1997/98 sezonunda Napoli forması da giydiği uzun bir futbol kariyerinin ardından, Max Allegri 2003/04 sezonundan itibaren teknik direktörlük kariyerine başladı. 2007/08 sezonunda Sassuolo'yu tarihindeki ilk Serie B'ye yükselişe taşıyarak aynı yıl Serie C1 Süper Kupası'nı da kazandı. Birkaç ay sonra Cagliari ile Serie A'da ilk kez sahneye çıktı, ligi dokuzuncu sırada tamamladı ve En İyi Teknik Direktör ödülünü kazandı.



2010 yılında Milan’a transfer oldu ve Rossoneri tarihinin on sekizinci şampiyonluğunu ve altıncı İtalya Süper Kupası’nı kazanmayı başardı. 2014’ten 2019’a kadar Juventus’un teknik direktörlüğünü yaptı ve bu dönemde beş ardışık şampiyonluk, dört ardışık İtalya Kupası ve iki Süper Kupa kazandı. Aynı dönemde Bianconeri’yi iki kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. İki yıl sonra Juventus’un başına geri döndü ve 2024’te beşinci İtalya Kupası’nı kazandı. Geçen sezon yeniden Milan’ı çalıştırdı ve ligi beşinci sırada tamamladı.



Hoş geldiniz, Allegri hoca!"





Napoli’nin patronu Aurelio De Laurentiis’in tweet’i de elbette eksik olamazdı: “Hoş geldin Max!”.











