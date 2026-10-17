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Napoli, orta saha yıldızı Scott McTominay'in geleceği belirsizliğini korurken sözleşmesi konusunda ikilem yaşıyor
Gözler sözleşme görüşmelerine çevrildi
McTominay’nin devam eden sözleşme görüşmeleri, Napoli’nin kilit oyuncularını takımda tutma yaklaşımını yeniden gündeme getirdi. Football Italia’nın McTominay’nin sözleşme yenileme sürecine ilişkin haberleri, Khvicha Kvaratskhelia örneğiyle birlikte değerlendirildiğinde, oyuncunun temsilcileri ile kulüp arasındaki görüş ayrılığını ortaya koyuyor.
Bu rakamlar, yakın zamanda gerçekleşecek bir transferin teyidi değil, görüşmelerde öne sürüldüğü bildirilen talepler. Ancak kadronun geleceğine ilişkin uzun vadeli her karar, mali rakamların yanı sıra net bir taktiksel açıklama da gerektiriyor.
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Ceza sahası içindeki hareketliliğin değeri
McTominay, ceza sahasına düzenli olarak geriden koşu yapan bir orta saha oyuncusu olarak rakip için belirli bir tehdit oluşturuyor. İleriye yaptığı koşular, rakip takımların Napoli’nin santrforuna karşı savunma yapma biçimini değiştiriyor.
Santrfor, rakibin iki stoperini birden meşgul ederken McTominay, daha gerideki savunmacıların yeterince hızlı kapatamadığı boşluğa koşu yapabiliyor. Onun yerine topa sahip olma odaklı bir orta saha oyuncusunun geçmesi, hücumdaki bu dinamik ilişkileri tamamen değiştirir.
Aynı habere göre gerideki birinin topun kontrolünü sağlaması, pası vermesi ve açılan boşluğu kapatması gerekiyor. Takımda yerleşmiş bir oyuncuyu kadroda tutmak, sözleşme özetinde görünmeyen, oturmuş uyumu koruyor.
Sahada süreklilik sağlamak
Takım arkadaşları, Football Italia'ya göre McTominay'in topsuz hareketlerini, pas tercihlerini ve top kaybedildiğinde savunmada nasıl tepki verdiğini zaten biliyor. Yeni bir oyuncunun transferi zamanla takımı geliştirebilir ancak sahadaki bu önemli uyumun oluşması zaman alır.
Modern kulüp sahipliği modellerine ilişkin koşullar, takımların harcama ve kadro istikrarı konusunda neden farklı tercihler yaptığını açıklıyor. Yine de Napoli'nin sportif değerlendirmesi, McTominay'e ve çevresindeki mevcut kadroya özgü olmalı.
Sözleşmelere ilişkin haberler ise bir sonraki maça hazırlıktan tamamen farklı bir zaman diliminde ele alınır. Ocak ayındaki bir söylenti, kısa vadede kadro seçimini veya maç günü verilen talimatları etkilemez.
- Getty Images Sport
McTominay'i neler bekliyor?
Şu ana kadar tüm taraflar arasında resmî bir anlaşmaya varılmadığı bildirildi. Mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Ancak görüşmeler kapalı kapılar ardında sürerken McTominay'nin önceliği sahada iyi performans sergilemek olmaya devam ediyor.
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