McTominay, ceza sahasına düzenli olarak geriden koşu yapan bir orta saha oyuncusu olarak rakip için belirli bir tehdit oluşturuyor. İleriye yaptığı koşular, rakip takımların Napoli’nin santrforuna karşı savunma yapma biçimini değiştiriyor.

Santrfor, rakibin iki stoperini birden meşgul ederken McTominay, daha gerideki savunmacıların yeterince hızlı kapatamadığı boşluğa koşu yapabiliyor. Onun yerine topa sahip olma odaklı bir orta saha oyuncusunun geçmesi, hücumdaki bu dinamik ilişkileri tamamen değiştirir.

Aynı habere göre gerideki birinin topun kontrolünü sağlaması, pası vermesi ve açılan boşluğu kapatması gerekiyor. Takımda yerleşmiş bir oyuncuyu kadroda tutmak, sözleşme özetinde görünmeyen, oturmuş uyumu koruyor.