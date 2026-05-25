Çeviri:
Napoli'nin yeni teknik direktörü kim olacak? San Siro'daki görevden alınmasının ardından AC Milan'ın teknik direktörü Max Allegri, Antonio Conte'nin yerine geçecek isimler arasında sürpriz bir şekilde en önde gelen aday haline geldi
Allegri, De Laurentiis'in bir numaralı hedefi olarak öne çıkıyor
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya göre, Milan teknik direktörü Allegri, Napoli’nin yeni teknik direktörü olmak için sürpriz bir şekilde en güçlü aday olarak öne çıktı. Toskanalı teknik adam, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından, ayrılan teknik kadronun bıraktığı boşluğu doldurmak ve kulübü yeni bir rekabet döngüsüne taşımak için şu anda en çok tercih edilen isim olarak görülüyor.
Stadio Diego Armando Maradona'daki durum, Conte'nin resmi ayrılışının ardından hızla değişti. Scudetto, İtalya Süper Kupası ve ikinci sırada bitirilen iki sezonun ardından, kulüp farklı bir yöne doğru ilerlediğini doğruladı. Şimdi, Napoli yönetimi, Allegri'nin İtalyan futbolunun zirvesindeki konumlarını korumak için gerekli niteliklere sahip olduğuna ikna olmuş durumda.
AC Milan'da yolun sonu
Allegri’nin Napoli’ye olası transferi, Pazartesi günü görevine son verilmesiyle sonuçlanan San Siro’daki büyük belirsizlik döneminin ortasında gerçekleşiyor. İtibarına rağmen, Rossoneri’deki ikinci görevi, Milan’ın sezonu beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması üzerine sadece bir sezonun ardından sona erdi.
Allegri'nin Milan devleriyle 2027 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, İtalya'nın güneyinde yeni bir başlangıç yapma ihtimali karşı konulmaz görünüyordu. De Laurentiis, uzun süredir Allegri'nin pragmatizmine hayranlık duyuyordu ve nihayet iki tarafın, İtalya'nın en başarılı teknik direktörlerinden birinin takım değiştirmesini sağlayacak bir anlaşmaya varması için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor.
Manna ile yeniden bir araya gelme
Bu arayışın arkasındaki temel etkenlerden biri, Napoli'de Giovanni Manna'nın varlığıdır. Spor direktörü, daha önce Juventus'ta birlikte çalıştığı Allegri ile bir ilişki içindedir. Bu mevcut uyum, Conte'nin görev süresinin ardından sorunsuz bir geçiş sağlamak için Napoli'nin transfer stratejisinin hayati bir bileşeni olarak görülüyor.
Calciomercato'ya göre, Manna Milano'da Allegri ile bir akşam yemeği toplantısı düzenledi. Partenopei'nin, Conte'nin ayrılmasıyla oluşacak teknik direktörlük boşluğunu doldurmak için aktif bir şekilde arayışta olduğu ve İtalyan teknik adamla doğrudan temasa geçtiği bildiriliyor.
Sarri, Napoli'nin teknik direktörlüğü yarışının dışında kaldı
İtalya'daki teknik direktörlük dünyası hızla değişiyor ve Maurizio Sarri de yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Eski Lazio teknik direktörünün Atalanta'ya katılmaya çok yakın olduğu bildiriliyor; bu hamle, Napoli'nin tüm dikkatini Allegri'ye vermesinin önünü daha da açıyor. Sarri'nin artık başka kulüplerdeki üst düzey görevler için bir seçenek olmamasıyla birlikte, ilgi tamamen Milan teknik direktörüne kaydı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Sarri, her iki taraf arasında sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldığı için Atalanta'nın yeni teknik direktörü olarak imzaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam, Raffaele Palladino'nun yerine göreve başlayacak.