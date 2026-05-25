İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya göre, Milan teknik direktörü Allegri, Napoli’nin yeni teknik direktörü olmak için sürpriz bir şekilde en güçlü aday olarak öne çıktı. Toskanalı teknik adam, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis tarafından, ayrılan teknik kadronun bıraktığı boşluğu doldurmak ve kulübü yeni bir rekabet döngüsüne taşımak için şu anda en çok tercih edilen isim olarak görülüyor.

Stadio Diego Armando Maradona'daki durum, Conte'nin resmi olarak ayrılmasının ardından hızla değişti. Scudetto, İtalya Süper Kupası ve ikinci sırada bitirilen iki sezonun ardından kulüp, farklı bir yöne doğru ilerlediğini doğruladı. Şimdi Napoli yönetimi, Allegri'nin İtalyan futbolunun zirvesindeki konumlarını korumak için gerekli niteliklere sahip olduğuna ikna olmuş durumda.



