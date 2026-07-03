AFP
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Napoli’nin yeni teknik direktörü belli oldu! AC Milan’dan ayrılan Max Allegri, Antonio Conte’nin yerine geçti; Scott McTominay, Kevin De Bruyne ve diğer oyuncular için yeni bir sayfa açılıyor
Taktik dehası göreve atandı
Partenopei, 58 yaşındaki teknik direktörle Haziran 2029’a kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme kapsamında kapsamlı bir anlaşmaya vardı. Allegri, bir Scudetto şampiyonluğu ve ardından ikinci sırada bitirilen sezonu elde ettikten sonra Mayıs ayında Stadio Diego Armando Maradona’dan ayrılan Conte’nin yerini alacak. Kulüp, teknik direktörün Rossoneri ile olan sözleşmesinin feshini başarıyla sonuçlandırana kadar resmi açıklamayı kasıtlı olarak erteledi.
- Getty Images Sport
Resmi açıklamada teknik direktör hoş karşılandı
İtalyan devi, Napoli’ye tanıdık bir yüzün dönüşünü duyurmak üzere dijital kanallarında kutlama amaçlı bir basın açıklaması yayınladı. Yönetim kurulu, teknik direktörün mütevazı antrenörlük başlangıcından modern Calcio’da baskın bir güç haline gelmesine kadar uzanan tarihi yolculuğuna dikkat çekti.
Kulüp şu açıklamayı yaptı: “Napoli, Massimiliano Allegri’yi yeni A takım baş antrenörümüz olarak aramıza katmaktan mutluluk duyar. Allegri, kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
"1997-98 sezonunda Napoli'de de forma giydiği uzun bir futbol kariyerinin ardından Max Allegri, 2003-04 sezonunda Aglianese ile teknik direktörlük serüvenine başladı. 2007-08 sezonunda Sassuolo'yu kulüp tarihindeki ilk Serie B'ye yükselme başarısına ulaştırdı ve aynı yıl Serie C1 Süper Kupası'nı da kazandı. Birkaç ay sonra Cagliari ile Serie A'da teknik direktörlük kariyerine başladı; sezonu dokuzuncu sırada tamamlayarak Panchina d’Oro ödülünü kazandı.
"2010 yılında Milan'a katılan Allegri, kulübün 18. Scudetto'sunu ve altıncı İtalya Süper Kupası'nı kazandı. 2014'ten 2019'a kadar Juventus'u çalıştırdı ve bu dönemde arka arkaya beş lig şampiyonluğu, dört Coppa Italia şampiyonluğu ve iki İtalya Süper Kupası kazandı. Bu süre zarfında Bianconeri'yi iki kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. İki yıllık bir aradan sonra Juventus'un başına geri döndü ve 2024'te beşinci Coppa Italia şampiyonluğunu kazandı. Geçen sezon Milan'ın teknik direktörlüğüne geri döndü ve sezonu beşinci sırada tamamladı.
"Yeni teknik direktörümüz Max Allegri’ye sıcak bir hoş geldin diyoruz!"
Ödüllü kariyer yeniden doğuşa doğru ilerliyor
Allegri, AC Milan ve Juventus’taki başarılı dönemlerinde kazandığı altı Serie A şampiyonluğu ve beş Coppa Italia kupasıyla muazzam bir başarı geçmişine sahip olarak göreve geliyor. Ancak, San Siro’daki son ikinci görevi, ligde hayal kırıklığı yaratan bir performansın ardından takımı beşinci sırada bitirmesiyle erken bir şekilde sona erdi. Onun ayrılışı, Milan’da üst düzey yöneticiler Igli Tare, Geoffrey Moncada ve Giorgio Furlani’nin idari görevlerinden ayrılmasıyla sonuçlanan kapsamlı bir kurumsal yeniden yapılanma sürecine denk geldi.
- AFP
Zorlu taktiksel yeniden yapılanma süreci başlıyor
Yeni teknik direktör, sezon öncesi hazırlık dönemi öncesinde savunmadaki istikrarı yeniden sağlamak ve yıldız oyuncuları takıma entegre etmek gibi acil bir görevle karşı karşıya. Allegri, 22 Ağustos hafta sonu Napoli’nin Genoa’ya zorlu bir deplasman maçı için gideceği 2026-27 Serie A sezonunun resmi olarak başlamasından önce, takımın son dönemdeki taktiksel durgunluğunu bir an önce ortadan kaldırmak zorunda. Bu rekabetçi iç saha ortamında yolunu bulmak, deneyimli teknik direktör için en büyük ilk sınav olacak.
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