Napoli’nin yeni teknik direktörü belli oldu! AC Milan’dan ayrılan Max Allegri, Antonio Conte’nin yerine geçti; Scott McTominay, Kevin De Bruyne ve diğer oyuncular için yeni bir sayfa açılıyor

İtalyan devi, Napoli’ye tanıdık bir yüzün dönüşünü duyurmak üzere dijital kanallarında kutlama amaçlı bir basın açıklaması yayınladı. Yönetim kurulu, teknik direktörün mütevazı antrenörlük başlangıcından modern Calcio’da baskın bir güç haline gelmesine kadar uzanan tarihi yolculuğuna dikkat çekti.

Kulüp şu açıklamayı yaptı: “Napoli, Massimiliano Allegri’yi yeni A takım baş antrenörümüz olarak aramıza katmaktan mutluluk duyar. Allegri, kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

"1997-98 sezonunda Napoli'de de forma giydiği uzun bir futbol kariyerinin ardından Max Allegri, 2003-04 sezonunda Aglianese ile teknik direktörlük serüvenine başladı. 2007-08 sezonunda Sassuolo'yu kulüp tarihindeki ilk Serie B'ye yükselme başarısına ulaştırdı ve aynı yıl Serie C1 Süper Kupası'nı da kazandı. Birkaç ay sonra Cagliari ile Serie A'da teknik direktörlük kariyerine başladı; sezonu dokuzuncu sırada tamamlayarak Panchina d’Oro ödülünü kazandı.

"2010 yılında Milan'a katılan Allegri, kulübün 18. Scudetto'sunu ve altıncı İtalya Süper Kupası'nı kazandı. 2014'ten 2019'a kadar Juventus'u çalıştırdı ve bu dönemde arka arkaya beş lig şampiyonluğu, dört Coppa Italia şampiyonluğu ve iki İtalya Süper Kupası kazandı. Bu süre zarfında Bianconeri'yi iki kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. İki yıllık bir aradan sonra Juventus'un başına geri döndü ve 2024'te beşinci Coppa Italia şampiyonluğunu kazandı. Geçen sezon Milan'ın teknik direktörlüğüne geri döndü ve sezonu beşinci sırada tamamladı.

"Yeni teknik direktörümüz Max Allegri’ye sıcak bir hoş geldin diyoruz!"