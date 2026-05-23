AFP
Çeviri:
Napoli'nin sahibi, Serie A ekibinin satılık olmadığı gerekçesiyle Amerikalı bir grubun 2 milyar avroluk satın alma teklifini reddetti
Rekor kıran teklif, kesin bir retle karşılandı
Corriere dello Sport’a göre, bu teklif, kulübün değerini 1,1 milyar avroya yakın bir rakam olarak belirleyen ve Mayıs 2025 tarihli Football Benchmark değerlemesine rağmen geldi; bu durum, ABD merkezli yatırım grubunun Partenopei’yi kadrosuna katmak için önemli bir prim ödemeye hazır olduğunu gösteriyor.
Napoli'de haftalardır potansiyel bir sahiplik değişikliği ile ilgili söylentiler dolaşsa da, De Laurentiis pozisyonunda kararlı kalmıştır. 2004 yılında kulübü iflastan kurtaran ve onu İtalyan futbolunun zirvesine geri taşıyan film mogulu, son yirmi yılda inşa ettiği projeden vazgeçme niyetinde olmadığını göstermiştir.
- AFP
Teklifin arkasındaki Amerikan şirket
Bu cüretkar teklifin arkasındaki konsorsiyumun, Napoli Basket ve Campobasso kulüplerinin İtalyan-Amerikalı başkanı Matt Rizzetta tarafından yönetildiği düşünülüyor. Rizzetta aynı zamanda spor varlık yönetimi ve gayrimenkul geliştirme alanlarında uzmanlaşmış Underdog Global Partners şirketinin kurucusu ve yönetici ortağıdır. Önerilen proje, futbol kulübünü basketbol ve büyük altyapı yatırımlarıyla bütünleştirerek Napoli’de çok sporlu bir merkez oluşturmayı hedefliyordu.
Aylar süren temas ve doğrudan görüşmelere rağmen, müzakereler hiçbir zaman resmi durum tespiti aşamasına gelmedi. Philadelphia'ya seyahat ederken ulaşılan Rizzetta, basın ofisi aracılığıyla "yorum yok" ve "konudan haberdar değilim" diyerek sessizliğini korudu.
Ancak Campobasso'dan yapılan bir başka açıklamada şunlar belirtildi: "Başkan Matt Rizzetta, spor ve uluslararası yatırım dünyasında sıklıkla olduğu gibi, İtalyan futbol sahnesinde ve ötesinde fırsatlar geliştirmekle ilgilenen farklı kişiler ve gruplar tarafından sık sık aranmaktadır. Ayrıca, bu tür operasyonlarda genellikle olduğu gibi, bazı faaliyetler ve değerlendirmeler zorunlu olarak gizlilik anlaşmaları kapsamında kalmaktadır."
- Getty Images Sport
De Laurentiis, kulübün ruhu olmaya devam ediyor
De Laurentiis için 2 milyar avroluk teklifi reddetme kararı, kulübün yaklaşan yüzüncü yıl kutlamaları öncesinde kulübe olan bağlılığını vurguluyor. 2004 yılında kulübün iflasının ardından kulübü devralan De Laurentiis, Napoli'yi Şampiyonlar Ligi'ne düzenli olarak katılan ve bir kez de Scudetto şampiyonu olan bir takıma dönüştürdü. Kendisini şu anda kulübün "kalbi ve ruhu" olarak gören De Laurentiis, kulübün yönetimini devretmeye niyetli değil.
77. yaşını kutlayan başkan, hızlı bir kazançtan çok kulübün uzun vadeli yapısal geleceğine odaklanıyor. Teklifleri dinlediği biliniyor olsa da, eylemleri tam bir satışın kapılarının sıkıca kapalı olduğunu sürekli olarak gösteriyor.
- Getty Images Sport
Odak noktası Conte sonrası döneme kayıyor
Kulübün devralınacağına dair söylentiler sona erdiğinde, De Laurentiis artık dikkatini kulübün önümüzdeki dönemdeki sportif geleceğine çeviriyor. Öncelikli hedef, Antonio Conte’nin ayrılmasının ardından takımı yönetecek doğru teknik direktörü belirlemek.
Maurizio Sarri, Conte'nin halefi olarak en güçlü aday olarak öne çıktı. Kulüp, eski Chelsea teknik direktörüne, Napoli'ye efsanevi bir dönüş yapması için üçüncü sezon opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Ancak Sarri'nin bunun yerine Atalanta'ya geri döneceği söyleniyor ve bu da De Laurentiis'i halefi için başka yerlere bakmaya zorluyor.