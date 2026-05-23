Napoli'nin sahibi, Serie A ekibinin satılık olmadığı gerekçesiyle Amerikalı bir grubun 2 milyar avroluk satın alma teklifini reddetti

Corriere dello Sport’a göre, bu teklif, kulübün değerini 1,1 milyar avroya yakın bir rakam olarak belirleyen ve Mayıs 2025 tarihli Football Benchmark değerlemesine rağmen geldi; bu durum, ABD merkezli yatırım grubunun Partenopei’yi kadrosuna katmak için önemli bir prim ödemeye hazır olduğunu gösteriyor.

Napoli'de haftalardır potansiyel bir sahiplik değişikliği ile ilgili söylentiler dolaşsa da, De Laurentiis pozisyonunda kararlı kalmıştır. 2004 yılında kulübü iflastan kurtaran ve onu İtalyan futbolunun zirvesine geri taşıyan film mogulu, son yirmi yılda inşa ettiği projeden vazgeçme niyetinde olmadığını göstermiştir.