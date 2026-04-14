Napoli'nin sahibi devrim istiyor ve futbol kurallarını tamamen değiştirmek istiyor





Aurelio De Laurentiis, yine bir dizi sansasyonel açıklamayla gündeme geldi. Napoli başkanı, The Athletic’e verdiği röportajda futbol dünyasında köklü bir devrim yapılmasını savunuyor. Film yapımcısı ve yönetmen olan De Laurentiis’e göre, video oyunları ve sosyal medya ile büyümüş genç nesli kaybetmemek için bu sporun kökten değişmesi gerekiyor. Başkanın en



dikkat çeken önerisi, maç süresinin kısaltılması. De Laurentiis, maçların sadece elli dakika sürmesini ve bu sürenin 25'er dakikalık iki devreye bölünmesini öneriyor. Ona göre bu şekilde maçların yoğunluğu çok daha yüksek olacak ve oyundan zaman kazanma taktikleri ortadan kalkacak, bu da maçların izlenebilirliğini artıracak.





Maç süresinin yanı sıra, futbolun geleneksel cezalarından da kurtulmak istiyor. Başkan, "Sarı ve kırmızı kartlar modası geçmiş" diyor. Bunun yerine, sarı kart için beş dakika, kırmızı kart için yirmi dakika süre cezaları savunuyor. Teorisi, oyuncuları gelecek maçlarda değil, o maç sırasında daha fazla rahatsız etmek.

De Laurentiis'e göre, oyunu daha dinamik hale getirmek için ofsayt kuralı ve oyuncu değiştirme imkanları da değiştirilmeli. Oyunun akışını bozan küçük faullere karşı hakemlerin daha az müdahale etmesini ve antrenörlere daha fazla özgürlük tanınmasını savunuyor.

De Laurentiis, Serie A içinde uzun süredir ligin yirmi takımdan on altı takıma indirilmesini savunuyor. Ona göre futbol maçı sayısı çok fazla ve bu durum hem taraftarlar hem de oyuncular için futbolun kalitesini düşürüyor.

Avrupa ligleri konusunda da net bir görüşü var. De Laurentiis, en büyük kulüplerin daha modern bir formatta daha sık karşı karşıya geldiği bir “Süper Avrupa Şampiyonası” hayal ediyor. Bu bağlamda, futbol federasyonlarının mevcut yöneticilerine sert eleştiriler yöneltiyor ve onları “sporun ticari potansiyelini engelleyen, vizyonsuz yaşlı insanlar” olarak tanımlıyor.