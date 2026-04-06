Karar maçı olmasa da, ona çok yakın. Ligin 31. haftasının en önemli maçı, 6 Nisan Pazartesi günü saat 20.45'te Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Milan karşılaşması. Kazanan takım – tabii bir kazanan olursa – şampiyonluk yarışında Inter'in en büyük rakibi haline gelebilir. Rossoneri teknik direktörü Massimiliano Allegri, neredeyse tüm kadrosuyla bu hayati maça çıkacak: tek eksik Matteo Gabbia olacak. Toskanalı teknik adam, iki pozisyon için beş oyuncunun yarıştığı forvet hattında hala bazı kararsızlıkları gidermek zorunda.
Napoli-Milan, kimler oynayacak, kimler oynamayacak: Allegri forvette Fullkrug-Nkunku ikilisini düşünüyor, Hojlund'un durumu belirsiz
ALLEGRI'NİN PERFORMANSLARI
Sky Sport'un haberine göre, son saatlerde Niclas Füllkrug sürpriz bir şekilde kadroda yükselişte: Alman forvet, Milan'ın ilk 11'inde sürpriz bir isim olabilir ve Allegri, onunla birlikte Christopher Nkunku'yu da denedi. Eğer ilk 11'deki forvet ikilisi bu şekilde olursa, yedek kulübesinde hem Christian Pulisic hem de geçen Perşembe günü takıma dönen Rafael Leão yer alacak; onlara Meksikalı Santiago Gimenez de eşlik edecek. Diğer tarafta ise tam bir acil durum yaşayan Napoli var. Conte, Vergara'dan Lukaku'ya, Di Lorenzo, Neres ve Rrahmani'ye kadar beş oyuncuyu sakatlık nedeniyle kadroda bulamıyor. Üçlü savunmada Olivera'nın Beukema'ya göre avantajlı olduğu göz önüne alındığında, tek rekabet sağ kanatta Gutierrez ile Politano arasında yaşanıyor ve Gutierrez önde görünüyor.
SAVUNMA
Rrahmani'nin sakatlığı ve Beukema'nın inişli çıkışlı performansları nedeniyle, Antonio Conte'nin aklında Milinkovic-Savic'in önünde bir stoper ve iki sol kanat oyuncusu yerleştirmek gibi bir fikir oluşmaya başladı. Arkada Olivera, Buongiorno ve Juan Jesus; kanatlarda Spinazzola ve Gutierrez, eski Girona oyuncusu ise ters ayakla oynayacak. Bu hamle, birkaç hafta önce Fiorentina'ya karşı 2-1 kazanılan maçta İspanyol oyuncunun İtalyan formasıyla ilk golünü atmasını sağladı.
HOJLUND'UN DURUMU BELİRSİZ
Napoli-Milan maçına birkaç saat kala Hojlund'un sahada olup olmayacağı büyük bir soru işareti. Bu kötü haber kesinleşirse, Conte'nin iki seçeneği var. Elindeki tek forvet Giovane olacak. Son beş maçta toplamda sadece 37 dakika süre alan ve Serie A'da Napoli formasıyla hiç ilk 11'de yer almayan bu oyuncu, son zamanlarda unutulmuş durumda. Eski Verona oyuncusu, McTominay ve De Bruyne'nin desteğiyle en mantıklı seçim olacaktır. Aksi takdirde, McTominay'ın sahte dokuz numara olarak görev alması da düşünülebilir.
NAPOLI-MILAN, MUHTEMEL KADROLAR
Maradona Stadyumu'nda maçın başlamasına birkaç saat kala, iki teknik direktörün muhtemel kadroları şöyle:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Teknik direktör: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. Teknik direktör: Allegri.