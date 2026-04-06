Sky Sport'un haberine göre, son saatlerde Niclas Füllkrug sürpriz bir şekilde kadroda yükselişte: Alman forvet, Milan'ın ilk 11'inde sürpriz bir isim olabilir ve Allegri, onunla birlikte Christopher Nkunku'yu da denedi. Eğer ilk 11'deki forvet ikilisi bu şekilde olursa, yedek kulübesinde hem Christian Pulisic hem de geçen Perşembe günü takıma dönen Rafael Leão yer alacak; onlara Meksikalı Santiago Gimenez de eşlik edecek. Diğer tarafta ise tam bir acil durum yaşayan Napoli var. Conte, Vergara'dan Lukaku'ya, Di Lorenzo, Neres ve Rrahmani'ye kadar beş oyuncuyu sakatlık nedeniyle kadroda bulamıyor. Üçlü savunmada Olivera'nın Beukema'ya göre avantajlı olduğu göz önüne alındığında, tek rekabet sağ kanatta Gutierrez ile Politano arasında yaşanıyor ve Gutierrez önde görünüyor.



