Alex Meret, Napoli'nin kalecisi, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacakları maç öncesinde Sky Sport'a konuştu: "Zor bir dönemden geçiyoruz. İki yenilgi aldık ve yarınki maç hassas bir döneme denk geliyor. Sezonun bu başlangıcında eksikliğini hissettiğimiz özgüveni ve istikrarı yeniden kazanmak için galibiyete dönmek istiyoruz. Henüz başlangıçtayız ve toparlanmak için zamanımız var. Birlik içindeyiz ve bu olumsuz gidişatı tersine çevirebileceğimize inanıyoruz."





Allegri ile ilişkisi hakkında: "İlişkimiz çok iyi, herhangi bir sorun yok. Hepimizin daha fazlasını yapması gerektiğini biliyoruz ve bizden istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz", diye aktarıyor gianlucadimarzio.com. "Önce bireysel olarak, sonra da hep birlikte ne yapabileceğimizi düşünerek daha iyi olmamız ve kendimizi takımın hizmetine sunmamız gerektiğini biliyoruz. Yeniden kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz."



