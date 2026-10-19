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Meret NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Napoli, Meret: "Sözleşme yenileme mi? Bunu konuşmaya tamamen açığım. Allegri ile daha fazla huzur, daha az baskı var"

A. Meret
SSC Napoli

Şampiyonlar Ligi öncesinde Napoli'nin kalecisi konuşuyor

Alex Meret, Napoli'nin kalecisi, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacakları maç öncesinde Sky Sport'a konuştu: "Zor bir dönemden geçiyoruz. İki yenilgi aldık ve yarınki maç hassas bir döneme denk geliyor. Sezonun bu başlangıcında eksikliğini hissettiğimiz özgüveni ve istikrarı yeniden kazanmak için galibiyete dönmek istiyoruz. Henüz başlangıçtayız ve toparlanmak için zamanımız var. Birlik içindeyiz ve bu olumsuz gidişatı tersine çevirebileceğimize inanıyoruz."


Allegri ile ilişkisi hakkında: "İlişkimiz çok iyi, herhangi bir sorun yok. Hepimizin daha fazlasını yapması gerektiğini biliyoruz ve bizden istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz", diye aktarıyor gianlucadimarzio.com. "Önce bireysel olarak, sonra da hep birlikte ne yapabileceğimizi düşünerek daha iyi olmamız ve kendimizi takımın hizmetine sunmamız gerektiğini biliyoruz. Yeniden kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz."


  • Basın toplantısında Meret sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetim biçimi kesinlikle biraz farklı; teknik direktörle ortam biraz daha sakin, baskı daha az. Bize daha fazla özgürlük tanıyor. Biz de muhtemelen her zaman yüzde 100'ümüzü vermemiz gerektiğini anlayıp daha fazla sorumluluk almalıyız. Takımın yeniden bütünlüğünü, gollerini ve hücumdaki agresifliğini bulması gerektiğini düşünüyorum. Maçlar ayrıntılar yüzünden kötü geçti, çünkü performanslarımız kötü değildi. Takımın iyiliği için fedakârlık etmeye ve çalışmaya hazır olmalıyız."


    Son olarak sözleşme yenileme konusunda şunları söyledi: "Napoli'de kalmakla ilgili hiçbir sorunum yok. Dokuz yıldır buradayım ve kendimi hep iyi hissettim. Geleceğim hakkında konuşmaya tamamen hazırım. Henüz bunu yapmadık. Konuştuğumuzda hem benim hem de Napoli için en iyi çözümü seçeceğiz."


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