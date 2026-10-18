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Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Napoli: Massimiliano Allegri gribal rahatsızlık nedeniyle antrenmana katılmadı

SSC Napoli
M. Allegri
Serie A

Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sabah antrenmanı

Penzo'da Venezia'ya karşı kaybedilen maçın ardından Napoli, bu sabah yeniden antrenmanlara başladı. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü saat 21.00'de Maradona'da Bodo/Glimt'e karşı oynayacağı maç öncesinde SSC Napoli Training Center'da çalıştı. Dün maça ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken grubun geri kalanı önce bireysel çalışma, ardından aerobik antrenman gerçekleştirdi.

  • Napoli kulübünün açıklamasında belirtildiği üzere, grip benzeri bir rahatsızlık yaşayan Massimiliano Allegri antrenmana katılmadı.


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