Penzo'da Venezia'ya karşı kaybedilen maçın ardından Napoli, bu sabah yeniden antrenmanlara başladı. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü saat 21.00'de Maradona'da Bodo/Glimt'e karşı oynayacağı maç öncesinde SSC Napoli Training Center'da çalıştı. Dün maça ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken grubun geri kalanı önce bireysel çalışma, ardından aerobik antrenman gerçekleştirdi.
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Napoli: Massimiliano Allegri gribal rahatsızlık nedeniyle antrenmana katılmadı
Napoli kulübünün açıklamasında belirtildiği üzere, grip benzeri bir rahatsızlık yaşayan Massimiliano Allegri antrenmana katılmadı.
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