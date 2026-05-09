Hojlund’un son dönemde gol bulmakta yaşadığı zorluklar, Stadio Diego Armando Maradona’daki coşkuyu pek de azaltmadı. Manchester United’dan kiralık olarak gelen oyuncu, Mart ortasından bu yana gol atamadı; son golünü Serie A’da Lecce’ye karşı attı. Ancak Conte, 23 yaşındaki oyuncunun yeteneklerine hâlâ sarsılmaz bir inançla bağlı.

İtalyan teknik adam, Hojlund'u Napoli'deki taktik projesinin temel direği olarak görüyor. Dünya Kupası play-off'larında Danimarka formasıyla kaçırdığı çok önemli bir penaltı bile kulübün düşüncesini değiştirmedi. Napoli, bu forveti hücum hattının geleceği olarak görüyor ve şu anki gol suskunluğunun yarattığı geçici gürültüyü görmezden gelmeye hazır.