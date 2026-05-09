Napoli, Manchester United'dan forvet oyuncusunu satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanırken Rasmus Hojlund'un gol sıkıntısı sorun teşkil etmiyor
Conte, Danimarkalı forvetin arkasında duruyor
Hojlund’un son dönemde gol bulmakta yaşadığı zorluklar, Stadio Diego Armando Maradona’daki coşkuyu pek de azaltmadı. Manchester United’dan kiralık olarak gelen oyuncu, Mart ortasından bu yana gol atamadı; son golünü Serie A’da Lecce’ye karşı attı. Ancak Conte, 23 yaşındaki oyuncunun yeteneklerine hâlâ sarsılmaz bir inançla bağlı.
İtalyan teknik adam, Hojlund'u Napoli'deki taktik projesinin temel direği olarak görüyor. Dünya Kupası play-off'larında Danimarka formasıyla kaçırdığı çok önemli bir penaltı bile kulübün düşüncesini değiştirmedi. Napoli, bu forveti hücum hattının geleceği olarak görüyor ve şu anki gol suskunluğunun yarattığı geçici gürültüyü görmezden gelmeye hazır.
44 milyon avroluk yatırım
Corriere del Mezzogiorno'nun haberlerine göre Napoli, Manchester United ile yapılan sözleşmede yer alan kalıcı satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Serie A devi, eski Atalanta oyuncusunun uzun vadede İtalya'da kalmasını sağlamak için 44 milyon euro ödeyecek ve böylece oyuncunun kulüpteki geleceğini muhtemelen 2030 yılına kadar güvence altına alacak.
Son haftalar sakin geçse de, Hojlund'un bu sezonki genel performansı yine de saygı çekici. Tüm turnuvalarda 14 gol ve 6 asist kaydetti; bu başarı, Napoli'nin hücum hattının Kevin De Bruyne ve David Neres gibi kilit yaratıcı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle zayıflamış olması nedeniyle daha da etkileyici hale geliyor.
Doğru ön grubu bulmak
Kulüp, Hojlund transferini sonuçlandırmaya hazırlanırken, dikkatler aynı zamanda kadronun santrfor pozisyonunda yeterli derinliğe sahip olmasını sağlamaya da yöneldi. Güvenilir bir yedek arayışı, Partenopei’ye transfer piyasasında milyonlarca euro daha tasarruf ettirebilecek potansiyel bir iç çözümün ortaya çıkmasına yol açtı.
Giovane, önümüzdeki sezon için Hojlund'un birincil alternatifi olarak giderek daha fazla görülüyor. Sık sık daha geniş rollerde kullanılmış olsa da, teknik ekip onun fiziksel profili ve golcü yeteneğinin merkezi bir role daha uygun olduğuna inanıyor. Bu değişiklik, Napoli'nin kalan bütçesini sahanın diğer alanlarına odaklamasına olanak tanırken, Hojlund'a yetenekli bir yedek sağlayacaktır.
Hojlund'un Manchester United'dan Napoli'ye uzanan serüveni
Højlund, 2023 yazında Atalanta'dan Manchester United'a transfer oldu ve tüm turnuvalarda toplam 95 maça çıktı. Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca Danimarkalı forvet 26 gol attı ve 6 asist yaptı; kulübün 2023-2024 sezonunda FA Cup şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu. 2025 yazında Højlund, kiralık olarak Napoli'ye transfer oldu ve bu sezon Supercoppa Italiana şampiyonluğunu kazanarak şimdiden başarıya ulaştı.