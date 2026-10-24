Massimiliano Allegri, teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli'nin Roma maçı öncesinde DAZN mikrofonlarına konuştu.
De Bruyne'ün orta sahadaki görevleri hakkında:
"Orta sahaya üç oyuncu koydum, özgürce oynamalarına izin verilmeli."
Massimiliano Allegri, teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli'nin Roma maçı öncesinde DAZN mikrofonlarına konuştu.
De Bruyne'ün orta sahadaki görevleri hakkında:
"Orta sahaya üç oyuncu koydum, özgürce oynamalarına izin verilmeli."
İkili mücadelelerde bireysel agresiflik üzerine:
"Farkı ayrıntılar yaratıyor. Yeterince agresif değilsen rakiplerin işi kolaylaşıyor. Bodo karşısında da çok kolay gol yiyebilecekmişiz izlenimi veriyorduk."
De Bruyne'ü nasıl ikna etti?
"İkna etmeme gerek yoktu. Onu o pozisyonda oynattım, o da nasıl hareket edeceğini iyi biliyor. Anguissa dengeyi sağlamalı, McTominay ise daha hücumcu."
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