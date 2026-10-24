İkili mücadelelerde bireysel agresiflik üzerine:

"Farkı ayrıntılar yaratıyor. Yeterince agresif değilsen rakiplerin işi kolaylaşıyor. Bodo karşısında da çok kolay gol yiyebilecekmişiz izlenimi veriyorduk."





De Bruyne'ü nasıl ikna etti?

"İkna etmeme gerek yoktu. Onu o pozisyonda oynattım, o da nasıl hareket edeceğini iyi biliyor. Anguissa dengeyi sağlamalı, McTominay ise daha hücumcu."