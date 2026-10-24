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Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Napoli maçında Allegri'den orta saha açıklaması: "Üç orta saha oyuncusu sahaya sürdüm, oynarken özgürler"

SSC Napoli
SSC Napoli - Roma
Roma
Serie A

İtalya teknik direktörü, Roma maçı öncesinde konuşuyor.

Massimiliano Allegri, teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli'nin Roma maçı öncesinde DAZN mikrofonlarına konuştu.


De Bruyne'ün orta sahadaki görevleri hakkında:

"Orta sahaya üç oyuncu koydum, özgürce oynamalarına izin verilmeli."

  • İkili mücadelelerde bireysel agresiflik üzerine:

    "Farkı ayrıntılar yaratıyor. Yeterince agresif değilsen rakiplerin işi kolaylaşıyor. Bodo karşısında da çok kolay gol yiyebilecekmişiz izlenimi veriyorduk."


    De Bruyne'ü nasıl ikna etti?

    "İkna etmeme gerek yoktu. Onu o pozisyonda oynattım, o da nasıl hareket edeceğini iyi biliyor. Anguissa dengeyi sağlamalı, McTominay ise daha hücumcu."

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