Los Angeles’ta Belçika’nın İran’la oynadığı son maçı stadyumda izledikten – ve böylece Romelu Lukaku ile Kevin de Bruyne’yi canlı olarak gördükten sonra – Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis İtalya’ya döndü. Kulübün 100. yıl kutlamaları için son hazırlıkları tamamlamak ve Antonio Conte’nin ayrılmasının ardından yeni teknik projeyi başlatmak, önümüzdeki haftaların iki önceliği olacak.
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Napoli, Los Angeles'tan dönen De Laurentiis: "Allegri mi? Resmi olarak açıklanana kadar bu konuyu konuşamayız." İmza için eksik olan ne ve Milan ile ilgili durum
BEKLEMEK GEREKİR
Yeni teknik direktör konusu ve özellikle Massimiliano Allegri’nin atanmasıyla ilgili sorulara gelince, Napoli’nin başkanı Capodichino Havalimanı’nda bulunan gazetecilerin sorularına kısa bir espriyle yanıt verdi: “Bir sonraki teknik direktörü ne zaman açıklayacağız? Los Angeles’tan yeni indim, biraz bekleyin. Allegri mi? Resmi olarak açıklanana kadar bu konu hakkında konuşulamaz. Kararlar, süreklilik temelinde alınır,” diye aktarıyor Il Mattino.
MİLAN İLE YAŞANAN ÇIKMAZ
Bu haftanın başı, Allegri ile Milan arasında, Red Bird’ün geçtiğimiz 25 Mayıs’ta duyurduğu görevden alınma kararının ardından kulübün kendisine ödemesi gereken tazminat konusunda çıkmaza giren durumu çözmek için uygun bir zaman olacaktı. Buna rağmen, taraflar 30 Haziran 2027'de sona erecek olan sözleşmenin feshi konusunda henüz kesin bir anlaşmaya varmamışlardır ve bu resmi adım atılmadıkça Napoli, Allegri'yi yeni teknik direktörü olarak duyuramayacaktır. De Laurentiis, Livorno doğumlu teknik direktörle 4,5 milyon avro maaş artı imza parası içeren üç yıllık bir sözleşme temelinde şimdiden sözlü anlaşmaya varmıştır.