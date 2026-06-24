Napoli, Los Angeles'tan dönen De Laurentiis: "Allegri mi? Resmi olarak açıklanana kadar bu konuyu konuşamayız." İmza için eksik olan ne ve Milan ile ilgili durum

Bu haftanın başı, Allegri ile Milan arasında, Red Bird’ün geçtiğimiz 25 Mayıs’ta duyurduğu görevden alınma kararının ardından kulübün kendisine ödemesi gereken tazminat konusunda çıkmaza giren durumu çözmek için uygun bir zaman olacaktı. Buna rağmen, taraflar 30 Haziran 2027'de sona erecek olan sözleşmenin feshi konusunda henüz kesin bir anlaşmaya varmamışlardır ve bu resmi adım atılmadıkça Napoli, Allegri'yi yeni teknik direktörü olarak duyuramayacaktır. De Laurentiis, Livorno doğumlu teknik direktörle 4,5 milyon avro maaş artı imza parası içeren üç yıllık bir sözleşme temelinde şimdiden sözlü anlaşmaya varmıştır.