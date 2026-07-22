Napoli: Lorenzo Lucca, Arezzo ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı: ilk teşhis, iyileşme süresi ve transfer piyasası ile Fiorentina hakkında sızan bilgiler

İkinci yarıda Hojlund'un yerine oyuna giren Napoli forveti, 85. dakikada, 2-2'yi getirebilecek bir şutla direği sıyırdıktan birkaç dakika sonra sahadan çıkmak zorunda kaldı. Oyuncu, sahaya çıkar çıkmaz ciddi bir ağrı çektiği görüldü ve maça devam edemedi; yerine Milton Pereyra girdi. Arezzo ile oynanan hazırlık maçı sona erdikten sonra oyuncuyu muayene eden Napoli'den yapılan açıklamaya göre, ilk teşhis sağ ayak bileğinde burkulma olduğu yönünde; durumun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.