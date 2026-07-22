Napoli'de yeni bir aksilik yaşandı. Dimaro'daki hazırlık kampının ilk aşamasında, Arezzo'ya karşı 1-3 yenildikleri sezonun ilk hazırlık maçı sona erdi. Christian Bucchi'nin çalıştırdığı takıma karşı oynanan maçın bitimine birkaç dakika kala, Lorenzo Lucca bir sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.
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Napoli: Lorenzo Lucca, Arezzo ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı: ilk teşhis, iyileşme süresi ve transfer piyasası ile Fiorentina hakkında sızan bilgiler
İLK TEŞHİS
İkinci yarıda Hojlund'un yerine oyuna giren Napoli forveti, 85. dakikada, 2-2'yi getirebilecek bir şutla direği sıyırdıktan birkaç dakika sonra sahadan çıkmak zorunda kaldı. Oyuncu, sahaya çıkar çıkmaz ciddi bir ağrı çektiği görüldü ve maça devam edemedi; yerine Milton Pereyra girdi. Arezzo ile oynanan hazırlık maçı sona erdikten sonra oyuncuyu muayene eden Napoli'den yapılan açıklamaya göre, ilk teşhis sağ ayak bileğinde burkulma olduğu yönünde; durumun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.
ZORLU BAŞLANGIÇ
Geçen sezonun ikinci yarısında Nottingham Forest’a altı aylık kiralık olarak gönderildikten sonra Napoli’ye geri dönen Lucca için hazırlık dönemi pek iyi başlamadı; oyuncu, Dimaro’daki antrenmanların ilk günlerinde bile bazı kas rahatsızlıkları yaşamıştı. 2025 yazında 35 milyon avroya transfer edilen Piedmontlu santrfor, Antonio Conte yönetiminde sadece 23 maça çıkıp 2 gol attıktan sonra İngiltere'ye gitti; burada Nottingham Forest formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
PİYASADA NELER DEĞİŞİYOR?
Lucca’nın yaşadığı fiziksel sorun, ayak bileğinin nasıl tepki vereceğini anlamak ve daha ciddi sonuçların söz konusu olup olmayacağını belirlemek için önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek. 2000 doğumlu oyuncunun adı, son günlerde transfer haberlerinin odak noktası oldu; Moise Kean’ın transferi gerçekleşirse Fiorentina, bu oyuncu için bir seçenek olarak gündeme geliyor.
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