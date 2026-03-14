Napoli-Lecce, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Politano takımın can damarı, Alisson muhteşem. Siebert korkutuyor

NAPOLI

Meret 5,5: Çıkışlarında her zaman güvenli değil, özellikle yüksek toplarda. Takım arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurması gerekiyor.

Beukema 6: Ciddi hatalar yapmadı, kontrolü elinde tuttu.

Buongiorno 6: Oldukça sönük bir başlangıcın ardından ikinci yarıda daha iyi oynadı; Stulic'i daha iyi okudu ve fiziksel mücadelelerde daha üstün geldi.

Olivera 6,5: Maça biraz geç ısınsa da, fazla hata yapmadan düzenli bir performans sergiledi.

Politano 7,5: Gol sevinci yaşamak için elinden geleni yaptı ve ikinci yarıda bir köşe vuruşunun ardından güzel bir vole vuruşuyla golü buldu. Bunun dışında, ilk yarıda takımın ona pek destek vermemesine rağmen karakterli bir maç çıkardı.

(28' ikinci yarıdan itibaren Gutierrez: s.v.)

Gilmour 6,5: Hatlar arası oyunları, maçın ritmi için çok önemli. Rakip savunma hattını kesen hızlı dikey pasları her zaman bir baş belası oluyor ve sık sık forvet arkadaşlarını serbest bırakmayı başarıyor.

Anguissa 5: Bugün fiziksel olarak çok yorgun görünen orta saha oyuncusu için unutulması gereken bir maç. Uzun süren aradan sonra şimdilik henüz ısınma aşamasında.

(2. yarı 1. dakikadan itibaren McTominay 6: Sahaya iyi bir giriş yaptı, oyun kurmada daha fazla kalite kattı.)

Spinazzola 6: Hücumda daha iyi, savunmada ise bazı zorluklar yaşadı. Genel olarak performansı yeterliydi.

(28' ikinci yarıdan itibaren Mazzocchi 6: özellikle savunma aşamasına odaklandı, etkili ve düzenli bir şekilde.)

Elmas 5: Hücumda pek varlık gösteremedi, tehlikeli olamadı, maçın ortasında haklı olarak oyundan alındı.

(2. yarı 1. dakikadan itibaren De Bruyne 6,5: Uzun süren sakatlığının ardından sahaya çok iyi bir giriş yaptı. Orta sahanın liderliğini yeniden ele geçirdi ve takım arkadaşlarıyla da iyi bir iletişim kurdu.)

Alisson Santos 6,5: Üzerine düşeni yaptı, ancak kale önünde galibiyet golünü atmak için gereken o acımasızlığı her zaman gösteremedi. Yine de varlığı her zaman önemlidir.

(40' ikinci yarıdan itibaren Nascimento: s.v.)

Hojlund 6,5: Beraberliği sağlayan önemli golü attı, genel olarak performansı olumluydu, ancak maçın sonlarında sahadan biraz kayboldu (takım arkadaşı De Bruyne de onu göz ardı etti).

Teknik Direktör: Antonio Conte 6: İlk yarıda takım, teknik direktörün istediğini veremedi, ancak bazı oyuncuların formda olmadığı belliydi. İkinci yarıda daha iyiydiler ve yapılan değişikliklerle maçı çevirdiler.