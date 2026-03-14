Napoli-Lecce, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Politano takımın can damarı, Alisson muhteşem. Siebert korkutuyor

NAPOLI

Meret 5,5: Çıkışlarında her zaman güvenli değil, özellikle yüksek toplarda. Takım arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurması gerekiyor.

Beukema 6: Ciddi hatalar yapmadı, kontrolü elinde tuttu.

Buongiorno 6: Oldukça sönük bir başlangıcın ardından ikinci yarıda daha iyi oynadı; Stulic'i daha iyi okudu ve fiziksel mücadelelerde daha üstün geldi.

Olivera 6,5: Maça biraz geç ısınsa da, fazla hata yapmadan düzenli bir performans sergiledi.

Politano 7,5: Gol sevinci yaşamak için elinden geleni yaptı ve ikinci yarıda bir köşe vuruşunun ardından güzel bir vole vuruşuyla golü buldu. Bunun dışında, ilk yarıda takımın ona pek destek vermemesine rağmen karakterli bir maç çıkardı.

(28' ikinci yarıdan itibaren Gutierrez: s.v.)

Gilmour 6,5: Hatlar arası oyunları, maçın ritmi için çok önemli. Rakip savunma hattını kesen hızlı dikey pasları her zaman bir baş belası oluyor ve sık sık forvet arkadaşlarını serbest bırakmayı başarıyor.

Anguissa 5: Bugün fiziksel olarak çok yorgun görünen orta saha oyuncusu için unutulması gereken bir maç. Uzun süren aradan sonra şimdilik henüz ısınma aşamasında.

(2. yarı 1. dakikadan itibaren McTominay 6: Sahaya iyi bir giriş yaptı, oyun kurmada daha fazla kalite kattı.)

Spinazzola 6: Hücumda daha iyi, savunmada ise bazı zorluklar yaşadı. Genel olarak performansı yeterliydi.

(28' ikinci yarıdan itibaren Mazzocchi 6: özellikle savunma aşamasına odaklandı, etkili ve düzenli bir şekilde.)

Elmas 5: Hücumda pek varlık gösteremedi, tehlikeli olamadı, maçın ortasında haklı olarak oyundan alındı.

(2. yarı 1. dakikadan itibaren De Bruyne 6,5: Uzun süren sakatlığının ardından sahaya çok iyi bir giriş yaptı. Orta sahanın liderliğini yeniden ele geçirdi ve takım arkadaşlarıyla da iyi bir iletişim kurdu.)

Alisson Santos 6,5: Üzerine düşeni yaptı, ancak kale önünde galibiyet golünü atmak için gereken o acımasızlığı her zaman gösteremedi. Yine de varlığı her zaman önemlidir.

(40' ikinci yarıdan itibaren Nascimento: s.v.)

Hojlund 6,5: Beraberliği sağlayan önemli golü attı, genel olarak performansı olumluydu, ancak maçın sonlarında sahadan biraz kayboldu (takım arkadaşı De Bruyne de onu göz ardı etti).

Teknik Direktör: Antonio Conte 6: İlk yarıda takım, teknik direktörün istediğini veremedi, ancak bazı oyuncuların formda olmadığı belliydi. İkinci yarıda daha iyiydiler ve yapılan değişikliklerle maçı çevirdiler.

  • LECCE

    Falcone 6: Kalesinde gördüğü gollerde kesinlikle pek suçu yok, birkaç pozisyonda da iyi refleksleriyle kurtardı.

    Danilo Veiga 5,5: İlk yarıda iyiydi, oyunun daha içindeydi ve savunmada daha dikkatliydi. İkinci yarıda Napoli'nin çok daha yüksek oynamasıyla oldukça zorlandı ve rakiplere değerli boşluklar bıraktı.

    Siebert 6,5: Maçı açan golü attı ve genel olarak iyi bir maç çıkardı, korkusuzca ikili mücadelelere girdi.

    Thiago 6: Sahada pozisyonunu iyi korudu, ritmi ve oyun okuma yeteneği iyiydi. Maçın sonlarında biraz yorgunluk çekti.

    Gallo 6: İlk yarıda hücumda büyük bir itici güç oldu ve birkaç ilginç asist yaptı. Maçın ikinci yarısında bir gerileme yaşadı ve kontratakta önlenebilecek bazı hatalar yaptı.

    (34' ikinci yarı Ndaba: s.v.)

    Ngom 6: Yoğun, sahanın her yerinde oynanan bir maç. Geliştirilebilecek birçok yönü olan bir oyuncu.

    (41' ikinci yarıdan itibaren Fofana: s.v.)

    Ramadani 6: İyi başladı, orta sahayı yönetti ve hücum hattının her yerinde değişiklikler yaptı.

    Coulibaly 5: Maçın ritmine girmekte çok zorlandı. Çoğu zaman top kapma mücadelelerinde geç kaldı, haklı olarak oyundan alındı.

    (2. yarı 1. dakikadan itibaren Gandelman 6: Sahaya olumlu bir giriş yaptı, savunmada büyük fedakarlıkta bulundu ve kontra ataklarda da kendini gösterdi.)

    Pierotti 5: hücumda pek tehlikeli olamadı, zorlandı ve rakip savunma oyuncuları tarafından iyi markalandı.

    (34' ikinci yarıdan itibaren N'Dri: s.v.)

    Stulic 6: Bazen çok yalnız bırakılsa da, hücumdaki azmi ödüllendirildi.

    (12' Cheddira 5: oyuna girdi ama pek göze çarpmadı. Kesinlikle daha fazlasını yapabilirdi.)

    Banda 6,5: Takım arkadaşlarından daha tehlikeli. Kanatta hızlı, dripling yapmaktan çekinmiyor.

    Teknik Direktör: Di Francesco 6: Lecce, Napoli'ye düzenli ve iyi bir kadroyla çıktı. İkinci yarıda rakiplerinin teknik üstünlüğünün bedelini ödedi.

    • Reklam
