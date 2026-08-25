Napoli, hücum hattını güçlendirmek için Chelsea'nin genç yeteneği Marc Guiu için 15 milyon euroluk teklifle girişimlerini hızlandırdı

Napoli, Chelsea'den Guiu'yu transfer etme çabalarını artırmaya hazırlanıyor. Haberler, Partenopei'nin genç İspanyol'u transfer döneminin son günleri için bir numaralı hedef olarak belirlediğini gösteriyor. Sky Sport Italia'ya göre kulüp, forveti bonservisiyle kadrosuna katmak için performansa bağlı bonuslara ek olarak yaklaşık 15 milyon € ile 16 milyon € arasında bir paket sunmaya hazır. Bu hamle, Massimiliano Allegri'nin kulübün hücum üretkenliği ve kadro yapısına ilişkin belirsizlik döneminin ardından hücum seçeneklerini yeniden şekillendirmek istemesiyle geliyor.

Stadio Diego Armando Maradona cephesinden gelen bu ilgi, yalnızca geçici bir heves değil. Kulüp yönetimi, Barcelona altyapısından yetişen eski oyuncuyu hem bugün hem de gelecek için stratejik bir transfer olarak görüyor. 2024'te Premier League ekibine katılan Guiu, kalabalık kadro içinde düzenli süre almakta zorlanırken kendisini Stamford Bridge arafı olarak tanımlanan bir durumda buldu.