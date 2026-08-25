Getty Images Sport
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Napoli, hücum hattını güçlendirmek için Chelsea'nin genç yeteneği Marc Guiu için 15 milyon euroluk teklifle girişimlerini hızlandırdı
Napoli, Guiu için resmî girişimde bulundu
Napoli, Chelsea'den Guiu'yu transfer etme çabalarını artırmaya hazırlanıyor. Haberler, Partenopei'nin genç İspanyol'u transfer döneminin son günleri için bir numaralı hedef olarak belirlediğini gösteriyor. Sky Sport Italia'ya göre kulüp, forveti bonservisiyle kadrosuna katmak için performansa bağlı bonuslara ek olarak yaklaşık 15 milyon € ile 16 milyon € arasında bir paket sunmaya hazır. Bu hamle, Massimiliano Allegri'nin kulübün hücum üretkenliği ve kadro yapısına ilişkin belirsizlik döneminin ardından hücum seçeneklerini yeniden şekillendirmek istemesiyle geliyor.
Stadio Diego Armando Maradona cephesinden gelen bu ilgi, yalnızca geçici bir heves değil. Kulüp yönetimi, Barcelona altyapısından yetişen eski oyuncuyu hem bugün hem de gelecek için stratejik bir transfer olarak görüyor. 2024'te Premier League ekibine katılan Guiu, kalabalık kadro içinde düzenli süre almakta zorlanırken kendisini Stamford Bridge arafı olarak tanımlanan bir durumda buldu.
- Getty Images Sport
Chelsea'nin tutumu ve son geri sayım
Chelsea için Guiu'yu satma kararı, gelecek vadeden bir yeteneği kadroda tutmak ile mali dengeyi sağlamak arasında zor bir tercih anlamına geliyor. Londra kulübü, şişkin A takım kadrosunu sadeleştirmek ve mali düzenlemelere uymak için oyuncu satışlarıyla gelir yaratmak konusunda baskı altında. Oyuncuya başlangıçta 25 milyon sterline daha yakın bir değer biçseler de, İtalyan ekibinin ısrarı ve oyuncunun süre alma isteği bir uzlaşmayı zorunlu kılabilir. Son tarihin yaklaşmasıyla birlikte müzakere sürecinin hız kazanması bekleniyor; iki taraf da bir çözüme ulaşmak istiyor.
Napoli'nin niyeti net: Bu sezon Avrupa kupalarına katılım mücadelesinin hücum hattına liderlik edecek yeni bir 9 numara istiyorlar. Teklif, Guiu'nun İtalyan futbolunun zorluklarına kısa sürede uyum sağlayabileceğine duydukları güveni yansıtıyor.
- Imagn
Napoli, İspanyol ilgisine rağmen yarışta önde
Napoli, 16 milyon avroluk değer biçmesiyle artık açık ara önde olsa da, bu yaz genç oyuncuyu takibe alan tek kulüp onlar değil. Sevilla, Guiu’yu kilit bir hedef olarak belirlemişti; Akor Adams ve Alexis Sanchez dahil birçok tecrübeli forvetin ayrılmasının ardından hücum hattını tamamlamak istiyordu. Endülüs ekibi, başlangıçta İspanyol oyuncuyu yeni transferi Robbie Ure ile rekabet etmesi için geçici olarak kadrosuna katmayı umuyordu, ancak Napoli’nin ortaya koyduğu mali güç, İspanyol kulübünü bu transferden uzaklaştırabilir.
- Getty Images
Yarışma ve alternatif hedefler
Guiu öne çıkan aday olarak ortaya çıkmış olsa da, Napoli, Chelsea ile görüşmelerin tıkanması halinde eli kolu bağlanmamak için birçok yüksek profilli alternatifi titizlikle izledi. Kulübün transfer ekibi, aralarında Premier League'den kendini kanıtlamış birkaç ismin de bulunduğu bir kısa listeyi korudu ve bu da kulübün hedeflerinin büyüklüğünü ortaya koydu. Transfer döneminin daha önceki bölümünde çıkan haberlerde, İtalyan ekibinin Arsenal'den Gabriel Jesus ve Manchester United'ın yeni transferi Joshua Zirkzee için de girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü, ancak bu anlaşmaların hayata geçirilmesi çok daha karmaşık olmayı sürdürüyor.
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