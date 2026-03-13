Napoli'ye gelmeden önce Højlund, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Milan tarafından da ilgilenilmişti: Manchester United bu teklifi kabul etmişti, ancak oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve uzun vadeli bir projenin garantisini almak istediği için Rossoneri'ye transfer olma olasılığını kendisi sonlandırdı. Böylece, Napoli devreye girdiğinde, tüm taraflar transferin tamamlanması konusunda anlaşmaya vardı: Azzurri, onu 6 milyon euroya kiraladı ve 44 milyon euroya satın alma opsiyonu koydu; bu opsiyon, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda zorunlu hale gelebilir, ancak sportif direktör Giovanni Manna, Napoli'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması gibi şok edici bir durum olsa bile, Højlund'un satın alınacağı konusunda hiçbir şüphe olmadığını zaten belirtmişti.