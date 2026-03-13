Antonio Conte'nin Napoli'sinde, takımın sorunlarını sık sık çözerek şampiyonluk yarışında kalmak için hayati önem taşıyan puanları kazandıran bir oyuncu var. Maçlar golsüz ilerlediğinde, rakip savunmaları aşmakta zorlanıldığında, Rasmus Højlund devreye giriyor. Lukaku'nun sakatlığı sonrasında yaz transfer döneminde takıma katılan Danimarkalı forvet, tüm turnuvalarda attığı 13 golle Napoli'nin en golcü oyuncusu konumunda. İkinci sırada yer alan McTominay'den üç gol önde.
Çeviri:
Napoli, Højlund'un sözleşmesini satın almak için ne kadar ödemek zorunda: rakamlar, anlaşma ve Manna'nın açıklamaları
HOJLUND İŞİNİN RAKAMLARI
Napoli'ye gelmeden önce Højlund, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Milan tarafından da ilgilenilmişti: Manchester United bu teklifi kabul etmişti, ancak oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve uzun vadeli bir projenin garantisini almak istediği için Rossoneri'ye transfer olma olasılığını kendisi sonlandırdı. Böylece, Napoli devreye girdiğinde, tüm taraflar transferin tamamlanması konusunda anlaşmaya vardı: Azzurri, onu 6 milyon euroya kiraladı ve 44 milyon euroya satın alma opsiyonu koydu; bu opsiyon, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda zorunlu hale gelebilir, ancak sportif direktör Giovanni Manna, Napoli'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması gibi şok edici bir durum olsa bile, Højlund'un satın alınacağı konusunda hiçbir şüphe olmadığını zaten belirtmişti.
MANNA'NIN HOJLUND HAKKINDAKİ SÖZLERİ
Sky Sport'a konuşan Napoli'nin sportif direktörü Manna şöyle konuştu: "Rasmus, gol sayısı az olduğunda bile belirleyici bir rol oynadı ve takım için çok çalıştı. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız durumunda onu kadroya katma zorunluluğumuz var, ancak oraya ulaşamasak bile onun geleceğinin yine de Napoli'de olacağına inanıyorum."