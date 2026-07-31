Napoli, futbolcunun 2030'a kadar sözleşmesi olduğunu biliyor ve bu nedenle bonservis değerlendirmesinde geri adım atmıyor. Geçen sezon 36 maçta forma giydi, bir gol atıp bir asist yaptı. Allegri onu takımda tutmak istiyor ancak transfer piyasasının gereklerine boyun eğmek zorunda kalacak: İspanyol oyuncunun 'feda edilmesi', sakatlanan Buongiorno'nun yerine gelecek isim için güçlü bir hamle yapılmasına yarayacak.