Real Madrid altyapısında bir geçmiş, Napoli'de bir bugün ve Almanca konuşabilecek bir gelecek. Miguel Gutierrez, Bayer Leverkusen'e transfer olmaya yakın; Alman ekibi, transfer piyasasındaki doğrudan rakiplerine karşı pole pozisyonunu ele geçirdi ve şimdi işi bitirmek istiyor. Bu sabah Bild'in ortaya attığı iddia doğrulandı.
Çeviri:
Napoli, Gutierrez'in 25 ila 30 milyon euro arasında bir bedelle Bayer Leverkusen'e transferi çok yakın
Gerekli fedakarlık
Napoli, futbolcunun 2030'a kadar sözleşmesi olduğunu biliyor ve bu nedenle bonservis değerlendirmesinde geri adım atmıyor. Geçen sezon 36 maçta forma giydi, bir gol atıp bir asist yaptı. Allegri onu takımda tutmak istiyor ancak transfer piyasasının gereklerine boyun eğmek zorunda kalacak: İspanyol oyuncunun 'feda edilmesi', sakatlanan Buongiorno'nun yerine gelecek isim için güçlü bir hamle yapılmasına yarayacak.
25/30 milyonluk operasyon
Bayer Leverkusen, Napoli’nin 25 milyon euroluk ilk teklifi kabul etmemesinin ardından çok önemli ilerleme kaydetti. Kolay ulaşılabilecek bonusların eklenmesiyle 30 milyon euro seviyesine ulaşılırken görüşmeler doğru yola girmiş durumda; öyle ki nihai son artık gerçekten çok yakın. Gutierrez, yalnızca bir sezonun ardından Napoli’ye veda etmeye hazırlanıyor.
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