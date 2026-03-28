Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano ve Antonio Vergara'nın menajeri olan Mario Giuffredi, Stile TV'de yayınlanan "Salite sulla giostra" programında Napoli'de forma giyen oyuncularının fiziksel durumları hakkında konuştu. Di Lorenzo ve Vergara, yaşadıkları fiziksel sorunların üstesinden gelmeye çalışırken, Politano ise milli takım kampında bulunuyor ve Kuzey İrlanda maçında en iyi performans gösteren oyuncular arasında yer aldı.
Napoli, Giuffredi: "Di Lorenzo ve Vergara işte bu tarihte geri dönecek. Politano, Inter'deyken fedakarlık yapmaya pek istekli değildi"
DI LORENZO NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?
"Bosna'ya gideceğini sanmıyorum çünkü sakatlığı nedeniyle tedaviye devam ediyor. Bergamo'ya gitmek için öğleden sonra yola çıktı ve saat 6'da Napoli'ye döndü. Geri dönüşü yaklaştığı için bugün tedavi seanslarını kaçıramaz. Umudum, nisanın son haftasında sahalara dönebilmesi."
POLITANO
"Inter'deyken, üstlendiği pozisyonda fedakarlık yapmaya zihinsel olarak hazır değildi. Bugün, kazandığı tecrübeyle buna hazır ve Conte için onu o pozisyona yerleştirmek daha kolay oldu. Bazen futbolcular kendilerine tam olarak uymayan bir rolde oynadıklarında zihinsel olarak hazır olmazlar ve rahat edemezler. O, kanat oyuncusu olmayı kabul etti ve yıllardır bu rolü üst düzeyde yerine getiriyor. Kuzey İrlanda maçında Tonali ile birlikte sahadaki en iyi oyunculardan biriydi. Zaman geçtikçe o da daha da güçleniyor."
Vergara
"Son iki ya da üç maçta kadroda yer alması bekleniyor. Talihsiz bir sakatlık geçirdi: Sezonu tamamlamak üzere nisan sonu ile mayıs başında sahalara dönmesi bekleniyor. Sözleşmesinin uzatılması mı? Bir çaylakta nadiren görülen bir güçle kendini kanıtladı. Onu izleyen tüm kulüpler, onun öneminin farkına vardı. Sezon sonunda, ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmek üzere kulüple görüşeceğiz."