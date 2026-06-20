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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Napoli, Gila'nın transferine güveniyor. Lucca'nın Lazio'ya transfer olacağı yönünde spekülasyonlar

SSC Napoli
Transfers
Lazio
M. Gila
L. Lucca

Defans oyuncusu, Napoli ile anlaşmaya varmış durumda; Napoli ise Lazio ile bir anlaşma sağlanacağı konusunda iyimser

Napoli, Massimiliano Allegri ve sportif direktör Giovanni Manna tarafından gelecek sezonun savunmasını güçlendirmek için ana hedef olarak belirlenen Mario Gila için çalışmalarını hızlandırıyor. Sky’ın haberine göre, Napoli kulübü İspanyol stoperle sözlü bir anlaşmaya varmış durumda ve oyuncu, kulüple beş yıllık bir sözleşme imzalamaya hazır.


Oyuncu (2000 doğumlu İspanyol, 2022'den bu yana Lazio formasıyla 120 maça çıkmış ve 2 gol atmış) ile genel bir mutabakatın ardından, dikkatler şimdi Lazio ile yapılacak görüşmelere yöneliyor. Napoli camiasında, Claudio Lotito'nun başkanlığınıyaptığı Lazio kulübüyle de bir anlaşmaya varılabileceği ve transferin önümüzdeki haftalarda tamamlanabileceği konusunda iyimser bir hava hakim.


  • LUCCA DA OPERASYONA KATILDI MI?

    Müzakereleri kolaylaştırmak için teknik bir takas da masaya yatırılabilir. Rino Gattuso’nun beğendiği isimler arasında, özellikle takdir edilen forvet Lorenzo Lucca da yer alıyor. Ancak Napoli’nin geçen sezon yaptığı önemli yatırımı (kiralama, satın alma ve bonuslar dahil toplam 40 milyon) göz önünde bulundurulduğunda, olası bir transferin ekonomik olarak sürdürülebilir olup olmadığı değerlendirilmelidir. Napoli’nin zarar etmemesi için en az 33 milyonluk bir satış gerekli; bu rakam ise Lazio’nun bütçesi için piyasa koşullarının çok üzerinde. Dolayısıyla, Lucca’nın Formello’ya transferi için tek çözüm, kiralama ya da satın alma opsiyonlu kiralama olabilir.


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