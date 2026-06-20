Napoli, Massimiliano Allegri ve sportif direktör Giovanni Manna tarafından gelecek sezonun savunmasını güçlendirmek için ana hedef olarak belirlenen Mario Gila için çalışmalarını hızlandırıyor. Sky’ın haberine göre, Napoli kulübü İspanyol stoperle sözlü bir anlaşmaya varmış durumda ve oyuncu, kulüple beş yıllık bir sözleşme imzalamaya hazır.





Oyuncu (2000 doğumlu İspanyol, 2022'den bu yana Lazio formasıyla 120 maça çıkmış ve 2 gol atmış) ile genel bir mutabakatın ardından, dikkatler şimdi Lazio ile yapılacak görüşmelere yöneliyor. Napoli camiasında, Claudio Lotito'nun başkanlığınıyaptığı Lazio kulübüyle de bir anlaşmaya varılabileceği ve transferin önümüzdeki haftalarda tamamlanabileceği konusunda iyimser bir hava hakim.



