Napoli, Max Allegri konusunda kesin bir gelişme bekliyor: Önümüzdeki hafta başında Milan ile olan sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Bu arada Giovanni Manna, değerli zaman kaybetmemek için transfer görüşmelerini sürdürüyor: Öncelik, savunma hattını güçlendirmek.
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Napoli, Gila için yeni görüşmeler: Manna, 25 milyon avroya anlaşmayı tamamlamak istiyor
GILA İLK HEDEF
Giovanni Manna, transfer piyasasında izlenecek strateji konusunda net bir görüşe sahip. Azzurri'nin sportif direktörü, birkaç gündür Mario Gila'nın menajerleriyle temas halinde: Lazio'da forma giyen İspanyol stoper, savunmayı güçlendirmek için şüphesiz en önemli hedef. Eski Real Madrid oyuncusu, daha önce Milan için transferini öneren Max Allegri'nin de çok beğendiği bir isim.
25 MİLYON
Lazio'nun patronu Claudio Lotito, oyuncunun 2027'de sona erecek sözleşmesini yenilememe niyetini not aldı. Roma ekibinin planı, bir yıl sonra onu bedelsiz kaybetme ihtimalinden çok fazla çekinmeden, bu stoperi elinde tutmaya çalışmak. Ancak bu niyet, Napoli'ye transfer olmak için baskı yapan oyuncunun ve menajerlerinin düşüncesiyle çelişiyor. Napoli, transferi 25 milyon avroya tamamlamak istiyor.