Napoli, Gila için yeni görüşmeler: Manna, 25 milyon avroya anlaşmayı tamamlamak istiyor

Lazio'nun patronu Claudio Lotito, oyuncunun 2027'de sona erecek sözleşmesini yenilememe niyetini not aldı. Roma ekibinin planı, bir yıl sonra onu bedelsiz kaybetme ihtimalinden çok fazla çekinmeden, bu stoperi elinde tutmaya çalışmak. Ancak bu niyet, Napoli'ye transfer olmak için baskı yapan oyuncunun ve menajerlerinin düşüncesiyle çelişiyor. Napoli, transferi 25 milyon avroya tamamlamak istiyor.