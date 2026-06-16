Napoli, Gila için tam gaz ilerliyor: İspanyol defans oyuncusuyla tam bir anlaşma sağlandı. İşte Lazio’nun talebi

Mario Gila ve Napoli artık birbirlerine daha da yaklaştı. Dün, Napoli kulübünün sportif direktörü Giovanni Manna, Milano’da İspanyol oyuncunun menajeri Alejandro Camano ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşme, ilk olumlu bir dönüm noktasına yol açtı: Sezon başına yaklaşık 3 milyon (bonuslar dahil) tutarında çok yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı. Eski Real Madrid oyuncusu, Napoli ile sözleşme imzalamak için yoğun çaba sarf ediyor; bu, diğer tüm tekliflere kıyasla mutlak önceliği olan bir konu.
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Gila ile anlaşmayı kesinleştirdikten sonra, Napoli için şimdi en zor aşama başlıyor: transfer bedeli konusunda Napoli ile uzlaşmaya varmak. Son saatlerde Roma kulübü, transfer konusunda önemli bir esneklik gösterdi; ancak 25 milyon eurodan başlayan teklifler söz konusu. Bunun nedeni, satış gelirinin %50'sinin Real Madrid'e kalacağı ve savunma oyuncusunun 2027'de sona erecek sözleşmesini yenileme niyetinde olmadığı gerçeği.
Napoli ise bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon gibi çok daha düşük bir rakamla anlaşmayı tamamlamak istiyor. Sızan bilgilere göre taraflar, ortada bir noktada anlaşmaya varacaklar.